韓媒證實：金正恩親筆信 再邀川普赴北韓

南韓媒體週一 (16 日) 引述外交人士指出，北韓領導人金正恩曾於 8 月份親筆致信邀請川普前往平壤，進行第三場川金會，對此川普政府拒絕回應，並表示目前情勢美國尚未準備好與北韓會面。

川普在白宮被問及此事表示：「目前與北韓的關係相當好，但我不想對此發表評論」川普補充說道短期內沒有前往北韓的打算，但不排除川金會的可能。

南韓的 JoongAng Ilbo 報社根據消息人士透露，金正恩在 8 月第三週發出的親筆邀請信函中，談到他「有意願」舉行第三次川金高峰會，並將邀請川普前往平壤。而川普則曾於 8 月 9 日表示，他收到了一封金正恩的「非常漂亮的信」。

白宮並沒有就 8 月份的第二封信發表任何言論。自去年 6 月以來，川金曾三次會面，討論北韓的去核化工作，但實質性進展不足。

他們的前兩次會議是正式的峰會，其中第二次會議在 2 月份的越南，在美國未能與北韓在無核化的談判要求達成共識後，談判近乎失敗。

川普與金正恩自從於 6 月 30 日在非軍事區的板門店短暫會晤，並同意重啟無核化的談判，但過了兩個多月了仍無任何進展，並且自 6 月會議以來，北韓曾多次試射過短程導彈。

不過負責北韓外交的美國總幹事於週一 (16 日) 表示，他希望與北韓的對話將能在未來幾週內進行，美國國務院發言人表示，美國歡迎北韓在 9 月底恢復談判，但目前沒有訂下任何會議事程。