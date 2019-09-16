兩個因素帶動 Q2筆電代工仁寶、廣達市占明顯增加

研調機構 IDC(國際數據資訊) 今 (16) 日發表全球筆電組裝產業季報，第 2 季筆電出貨中，仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 分別拿下 30.5%、21% 市占，季增 4.5、0.7 個百分點，IDC 研究副總監徐美雯指出，主要是廠商提早因應貿易戰調整產線據點，在接單上較具優勢，加上產業朝大者恆大的趨勢發展。

徐美雯指出，筆電代工市場朝大者恆大趨勢發展不變，市占前兩大的代工廠廣達、仁寶，因較其他廠商提早備戰貿易戰，將部分產線移回台灣、東南亞等地，獲客戶青睞，成提前備貨的優先選項。

至於排名第 3 的聯寶，雖是直屬聯想代工廠，但聯想為規避關稅也提高非自身代工比重，因此市占率下滑。

徐美雯進一步指出，相較前幾大廠商，規模較小的代工廠因資源較少，可能無法調整產線據點因應需求，因此迫使客戶調整訂單，代工產業持續朝大者恆大趨勢發展。

IDC 統計今年第 2 季台灣筆電組裝產業出貨量占全球出貨量的 82.3%，生產地點仍集中在中國，依出貨量區分，占比前 5 大代工廠，仁寶維持全球第一，占比達 30.5%，季增 4.5 個百分點，第 2 名為廣達，則因客戶群較為多元，季增 0.7 個百分點，占比達 21%，其次依序為聯寶、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)，占比分別為 10%、9.4%、9.1%，占比皆略為下滑。

今年第 2 季全球筆電組裝產業出貨量季增 11.4%，達到 3970 萬台，徐美雯指出，第 2 季出貨增加，主要是受到部分筆電品牌廠提前備貨、英特爾 CPU 缺貨問題緩解，但第 4 季受客戶庫存去化、貿易戰影響，出貨量恐將微幅下滑，全年來看，今年全年出貨量仍可望微幅成長，但未來幾年仍呈現衰退趨勢。