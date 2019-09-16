中國取消QFII限制恐產生磁吸 顧立雄：象徵大於實質意義

中國上週宣布取消合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 額度限制，被視為將大搶外資資金，外界擔憂產生磁吸效應、對台股造成排擠，對此，金管會主委顧立雄今 (16) 日表示，無論是台資金融業申請中國 QFII 額度、或中國進來台灣投資的 QDII 額度都沒用滿過，中國這樣的開放，「象徵意義大於實質意義」。

顧立雄表示，中國全面取消 QFII 限制，但不論是台資金融業申請中國 QFII 額度、或中國進來台灣投資的 QDII ，額度都沒用滿過，加上台股目前基本面不錯，主動式資金沒看到太大流出的問題，會影響台股的都是 MSCI 指數調整，調整後帶動被動式基金進去 A 股，但依照過往經驗顯示，MSCI 調升 A 股權重後，也沒有真正大量吸走台股的外資金額。

外資 8 月淨匯出 64.868 億美元 (折合約新台幣 2029 億元)，不但讓餘額跌破 2000 億美元大關，且創 8 年以來單月最大匯出金額，媒體也關切金管會對外資動向的看法。

顧立雄表示，外資金進進出出，上個月雖有跌破，但目前外資留在台灣的金額約維持在 2000 億左右，8 月會外資會大舉匯出，第一個原因跟匯率波動有關，第二個是現金股利，主要是 8 月上市櫃公司發放現金股利，但估算外資拿到的現金股利逾新台幣 5000 億元，匯出去的也不過是外資拿到的一半多一點而已，顯見外資領股息後，大部分資金仍留在台股繼續投資。