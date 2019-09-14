英文網媒《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press，HKFP）創辦者兼總編輯 Tom Grundy 日前在推特發文聲稱，「區塊鏈支付公司 BitPay 在缺乏充分理由之下，拒絕為香港自由新聞轉移捐款，且此情況已持續長達 3 週。有鑒於此，我們目前暫停接受加密貨幣捐贈」，更奮起抵制呼籲各界「永遠不要使用 BitPay」。

Grundy 不忘在貼文中向支持者致謝，「非常感謝香港自由新聞的支持者，自 2015 年迄今，他們以比特幣的形式共計捐贈了 14,817 港幣」，並接著在後續的推文中解釋說，「資金已遭凍結數週，僅僅是因為香港銀行使用 SWIFT 而非 IBAN」，不過，更令人沮喪的是，「BitPay 在面對支援請求和投訴時，始終保持沉默」。

Grundy 更向大眾呼籲「永遠不要使用 BitPay，這是你所能想像最糟糕的經歷—— 聲譽不好、溝通不良、客服不周全、費用極高。任何替代方案都稱得上比他們好。」

目前在香港，比特幣仍被定義為虛擬商品，遊走灰色地帶，「不會說你違法，但也不明說合法」，又或因中國全面禁止加密貨幣交易的關係，至今並未跟上日本、新加坡的腳步，允許比特幣合法用於支付。儘管金管局表示，「無條例監管比特幣」，但事實上，香港銀行的監管措施近年來逐步加強，甚至早在 2017 年，香港加密貨幣交易所 Gatecoin 的銀行戶口就被銀行突然中止，後來只得轉戰新加坡。

上個月，就在香港局勢動盪、政治不確定性極高之際，《彭博社》指出，投資人已經開始尋找避險資產，波動性高、近期走跌的比特幣也成為選項，在當地的交易市場甚至出現溢價 4% 的現象。

這篇文章 拒受理比特幣捐款長達 3 週 ！《香港自由新聞》創辦人奮起抵制 BitPay 最早出現於 區塊客。

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