晶碩10/7掛牌 承銷價暫定152元

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (16) 日將在 10 月 7 日掛牌上市，公開承銷股數 80% 將採競價拍賣，底價 128.81 元，另外 20% 採公開申購配售，承銷價暫定 152 元。

晶碩表示，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採 80% 競價拍賣、競拍底價為 128.81 元，競價拍賣從 9 月 17 日起至 9 月 19 日止，另外 20% 預計 9 月 25 日採公開申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格 1.18 倍為上限，因此承銷價暫定 152 元。

晶碩表示，未來將開發新世代高透氧矽水膠鏡片，相較傳統水膠鏡片，提升配戴舒適性，採用複合功能性分子設計，使用化學鍵結技術修飾鏡片表面特性，可提供高度潤濕及保濕效果而鏡片內部達到高度透氧。

晶碩去年斥 13.8 億元購入桃園大溪廠，預計投資 60-70 億元新建大溪廠擴增產能，總經理楊德勝日前表示，第一期新建工程將於今年 10 月動工，預計 2021 年底完成，屆時月產能可望增加 4500 萬片達到 8000 萬片，較現階段約 3000 萬片呈現倍增，未來也將朝光學、設計、材料等 3 個趨勢發展。

晶碩成立於 2009 年 8 月，資本額為 3.6 億元，為景碩 (3189-TW) 及和碩共同轉投資成立的子公司，分別持股 36.81%、18.06%，主要產品為軟式隱形眼鏡，2011 年首批海外出貨、並成立首間直營門市，2013 年打入日本代工市場，2014 年增資股本 6 億，並興櫃掛牌上市，預計 10 月 7 日正式掛牌上市。