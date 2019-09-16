[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/12 108/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.34600 10.34320 0.00280 0.02707 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09830 10.09560 0.00270 0.02674 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44460 10.43750 0.00710 0.06802 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20290 10.19660 0.00630 0.06179 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.09650 10.09780 -0.00130 -0.01287 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.20520 10.20460 0.00060 0.00588 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.10020 10.09990 0.00030 0.00297 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14620 10.14600 0.00020 0.00197 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.81830 9.82030 -0.00200 -0.02037 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.81830 9.82030 -0.00200 -0.02037 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.81200 9.81230 -0.00030 -0.00306 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.81200 9.81230 -0.00030 -0.00306 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.99400 9.99270 0.00130 0.01301 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.99400 9.99270 0.00130 0.01301 大華銀多元特別收益平衡基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.78050 10.78730 -0.00680 -0.06304 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.57910 10.58590 -0.00680 -0.06424 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.69590 10.70090 -0.00500 -0.04673 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.58110 10.58600 -0.00490 -0.04629 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.80000 22.53000 0.27000 1.19840 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.83000 23.66000 0.17000 0.71851 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.18960 42.28070 -0.09110 -0.21546 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.57240 39.61780 -0.04540 -0.11459 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92930 9.93550 -0.00620 -0.06240 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.48480 10.48830 -0.00350 -0.03337 中國信託台灣活力基金 13.72000 13.54000 0.18000 1.32939 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.36120 10.36580 -0.00460 -0.04438 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21280 10.21960 -0.00680 -0.06654 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09040 9.09640 -0.00600 -0.06596 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47770 10.48120 -0.00350 -0.03339 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29730 9.30040 -0.00310 -0.03333 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.32880 11.31480 0.01400 0.12373 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.57350 9.56170 0.01180 0.12341 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17380 11.18040 -0.00660 -0.05903 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.70970 9.71540 -0.00570 -0.05867 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.65880 45.89020 -0.23140 -0.50425 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.38230 42.69600 -0.31370 -0.73473 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.32880 47.47120 -0.14240 -0.29997 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.95880 48.13120 -0.17240 -0.35819 中國信託智能運動基金-台幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 中國信託智能運動基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04520 11.04510 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.44270 10.46020 -0.01750 -0.16730 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.56360 9.57960 -0.01600 -0.16702 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.64850 10.66320 -0.01470 -0.13786 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.75180 9.76530 -0.01350 -0.13824 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.50610 40.53520 -0.02910 -0.07179 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.24100 41.42250 -0.18150 -0.43817 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.36320 44.58040 -0.21720 -0.48721 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.95070 45.13020 -0.17950 -0.39774 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.86300 45.04620 -0.18320 -0.40669 元大2001基金 66.85000 66.22000 0.63000 0.95137 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.64790 47.86150 -0.21360 -0.44629 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.32430 45.39560 -0.07130 -0.15706 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.30000 21.53000 -0.23000 -1.06828 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75350 11.75260 0.00090 0.00766 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61000 10.61090 -0.00090 -0.00848 元大上證50基金 33.53000 33.14000 0.39000 1.17683 元大大中華TMT基金-人民幣 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725 元大大中華TMT基金-新台幣 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.31000 0.18000 1.35237 元大大中華價值指數基金-美元 12.23200 12.06600 0.16600 1.37577 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.71600 16.49500 0.22100 1.33980 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.51600 11.59200 -0.07600 -0.65562 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.85200 10.92500 -0.07300 -0.66819 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.05000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.44910 45.58010 -0.13100 -0.28741 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11630 11.12320 -0.00690 -0.06203 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09280 10.09900 -0.00620 -0.06139 元大中國機會債券基金-新台幣 10.01640 10.02410 -0.00770 -0.07681 元大巴西指數基金 6.98600 6.93800 0.04800 0.69184 元大日經225基金 27.67000 27.47000 0.20000 0.72807 元大台商收成基金 23.44000 23.23000 0.21000 0.90400 元大台灣50單日反向1倍基金 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 元大台灣50單日正向2倍基金 41.97000 41.57000 0.40000 0.96223 元大台灣中型100基金 34.47000 34.25000 0.22000 0.64234 元大台灣加權股價指數基金 26.46500 26.37500 0.09000 0.34123 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 元大台灣卓越50基金 83.96000 83.79000 0.17000 0.20289 元大台灣金融基金 18.90000 18.91000 -0.01000 -0.05288 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.88000 32.77000 0.11000 0.33567 元大台灣高股息基金 28.04000 27.96000 0.08000 0.28612 元大台灣電子科技基金 37.50000 37.34000 0.16000 0.42849 元大全球ETF成長組合基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 元大全球ETF穩健組合基金 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 元大全球人工智慧ETF基金 24.64000 24.36000 0.28000 1.14943 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390 元大全球不動產證券化基金-美元 12.32600 12.36300 -0.03700 -0.29928 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.92000 -0.03000 -0.43353 元大全球股票入息基金-美元配息 8.32700 8.30700 0.02000 0.24076 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 元大全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202 元大全球農業商機基金 18.06000 17.98000 0.08000 0.44494 元大印尼指數基金 9.77400 9.69700 0.07700 0.79406 元大印度指數基金 9.43400 9.38400 0.05000 0.53282 元大印度基金 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949 元大多多基金 17.98000 17.75000 0.23000 1.29577 元大多福基金 55.00000 54.52000 0.48000 0.88041 元大亞太成長基金 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.48660 9.50810 -0.02150 -0.22612 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.55630 7.57350 -0.01720 -0.22711 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.08500 8.95900 0.12600 1.40641 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.20000 10.06100 0.13900 1.38157 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20490 10.24260 -0.03770 -0.36807 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47030 10.47250 -0.00220 -0.02101 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18700 10.22410 -0.03710 -0.36287 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.58520 10.59080 -0.00560 -0.05288 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.30050 10.34090 -0.04040 -0.39068 元大卓越基金 43.54000 43.37000 0.17000 0.39198 元大店頭基金 9.03000 8.91000 0.12000 1.34680 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51480 10.51420 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.86840 9.92030 -0.05190 -0.52317 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.75380 32.81580 -0.06200 -0.18893 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.01840 45.32910 -0.31070 -0.68543 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.77490 15.70560 0.06930 0.44124 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.45390 25.70950 -0.25560 -0.99419 元大美國政府7至10年期債券基金 43.16930 43.33730 -0.16800 -0.38766 元大高科技基金 20.78000 20.49000 0.29000 1.41532 元大得利貨幣市場基金 16.34360 16.34340 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04510 12.04500 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 元大富櫃50基金 13.23000 13.11000 0.12000 0.91533 元大華夏中小基金 7.57000 7.63000 -0.06000 -0.78637 元大新中國基金-人民幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 元大新中國基金-美元 9.35500 9.38800 -0.03300 -0.35151 元大新中國基金-新台幣 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 元大新主流基金 26.43000 26.06000 0.37000 1.41980 元大新東協平衡基金-美元 9.41900 9.39300 0.02600 0.27680 元大新東協平衡基金-新台幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.23740 11.25370 -0.01630 -0.14484 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.03010 10.04300 -0.01290 -0.12845 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.58770 11.60630 -0.01860 -0.16026 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.45690 9.47210 -0.01520 -0.16047 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.65890 10.67160 -0.01270 -0.11901 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83330 9.87400 -0.04070 -0.41219 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.96040 10.97680 -0.01640 -0.14941 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.12050 10.16580 -0.04530 -0.44561 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17440 10.18770 -0.01330 -0.13055 元大新興亞洲基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78170 9.77130 0.01040 0.10643 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06420 9.05470 0.00950 0.10492 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.17600 10.16850 0.00750 0.07376 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.44450 9.43760 0.00690 0.07311 元大萬泰貨幣市場基金 15.17960 15.17940 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.44000 38.12000 0.32000 0.83945 元大實質多重資產基金-人民幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 元大實質多重資產基金-美元 8.17600 8.16400 0.01200 0.14699 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 元大滬深300單日反向1倍基金 11.86000 12.02000 -0.16000 -1.33111 元大滬深300單日正向2倍基金 18.96000 18.59000 0.37000 1.99032 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.65000 20.62000 0.03000 0.14549 元大摩臺基金 39.32000 39.24000 0.08000 0.20387 元大標普500基金 28.37000 28.22000 0.15000 0.53154 元大標普500單日反向1倍基金 11.95000 12.05000 -0.10000 -0.82988 元大標普500單日正向2倍基金 37.36000 36.81000 0.55000 1.49416 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.07000 21.07000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.58000 18.40000 0.18000 0.97826 元大歐洲50基金 25.72000 25.59000 0.13000 0.50801 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.19750 9.22460 -0.02710 -0.29378 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30620 10.30600 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860 日盛上選基金 37.84000 37.39000 0.45000 1.20353 日盛小而美基金 19.53000 19.31000 0.22000 1.13931 日盛中國內需動力基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37680 12.36130 0.01550 0.12539 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81280 9.80050 0.01230 0.12550 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48920 12.48290 0.00630 0.05047 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89770 9.89280 0.00490 0.04953 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32160 11.31950 0.00210 0.01855 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.95480 8.95320 0.00160 0.01787 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.26000 11.37000 -0.11000 -0.96746 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 日盛日盛基金 12.53000 12.33000 0.20000 1.62206 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66070 10.66310 -0.00240 -0.02251 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46540 9.46750 -0.00210 -0.02218 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.43830 10.44390 -0.00560 -0.05362 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26800 9.27300 -0.00500 -0.05392 日盛全球智能車基金(美元) 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53620 2.53250 0.00370 0.14610 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65490 1.65250 0.00240 0.14523 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38760 0.38730 0.00030 0.07746 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25350 0.25330 0.00020 0.07896 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80770 12.80150 0.00620 0.04843 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25000 8.24600 0.00400 0.04851 日盛亞洲機會基金 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129 日盛首選基金 18.39000 18.18000 0.21000 1.15512 日盛高科技基金 19.77000 19.56000 0.21000 1.07362 日盛貨幣市場基金 14.85170 14.85150 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.21000 42.53000 0.68000 1.59887 日盛精選五虎基金 38.11000 37.76000 0.35000 0.92691 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56130 13.56100 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 34.46000 34.20000 0.26000 0.76023 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.06000 9.81000 0.25000 2.54842 台新MSCI中國基金 20.20000 19.97000 0.23000 1.15173 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.55000 20.31000 0.24000 1.18168 台新大眾貨幣市場基金 14.23800 14.23780 0.00020 0.00140 台新中國通基金 49.68000 49.17000 0.51000 1.03722 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57630 0.59050 -0.01420 -2.40474 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.96100 18.41100 -0.45000 -2.44419 台新中國精選中小基金-美元 0.33430 0.33840 -0.00410 -1.21158 台新中國精選中小基金-新台幣 10.07000 10.20000 -0.13000 -1.27451 台新主流基金 26.07000 25.88000 0.19000 0.73416 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.09000 24.17000 -0.08000 -0.33099 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77630 0.77880 -0.00250 -0.32101 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54610 0.54790 -0.00180 -0.32853 台新台灣中小基金 40.15000 39.60000 0.55000 1.38889 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.04210 11.12240 -0.08030 -0.72197 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.89660 9.97430 -0.07770 -0.77900 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.49010 11.58030 -0.09020 -0.77891 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07250 10.06420 0.00830 0.08247 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31410 11.30480 0.00930 0.08227 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.00000 13.87000 0.13000 0.93727 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64800 8.64530 0.00270 0.03123 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28210 0.28200 0.00010 0.03546 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.76310 12.75920 0.00390 0.03057 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41140 0.41110 0.00030 0.07297 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.34000 39.41000 -0.07000 -0.17762 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.47000 42.53000 -0.06000 -0.14108 台新真吉利貨幣市場基金 11.13900 11.13890 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.68930 33.61910 0.07020 0.20881 台新智慧生活基金-美元 10.69220 10.58830 0.10390 0.98127 台新智慧生活基金-新台幣 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.04380 8.03480 0.00900 0.11201 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.32380 8.31720 0.00660 0.07935 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18010 9.16980 0.01030 0.11233 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51110 9.50350 0.00760 0.07997 台新新興市場債券基金(A類型) 11.54370 11.53740 0.00630 0.05461 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36400 0.36360 0.00040 0.11001 台新新興市場債券基金(B類型) 8.14830 8.14390 0.00440 0.05403 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27130 0.27110 0.00020 0.07377 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.44000 5.43000 0.01000 0.18416 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.03000 23.09000 -0.06000 -0.25985 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.69540 10.70270 -0.00730 -0.06821 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.13400 10.13910 -0.00510 -0.05030 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.24640 10.25500 -0.00860 -0.08386 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.74950 10.75680 -0.00730 -0.06786 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.17810 10.18330 -0.00520 -0.05106 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.29360 10.30220 -0.00860 -0.08348 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.09490 44.18680 -0.09190 -0.20798 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.54310 43.74450 -0.20140 -0.46040 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.20070 39.24040 -0.03970 -0.10117 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40440 11.40360 0.00080 0.00702 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94330 9.95600 -0.01270 -0.12756 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32690 9.32420 0.00270 0.02896 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.02760 11.02430 0.00330 0.02993 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69290 7.70090 -0.00800 -0.10388 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16420 9.17370 -0.00950 -0.10356 永豐中小基金 56.36000 55.33000 1.03000 1.86156 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83500 1.83110 0.00390 0.21299 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58300 2.57750 0.00550 0.21339 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17220 8.16560 0.00660 0.08083 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14630 11.13740 0.00890 0.07991 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.10000 5.06000 0.04000 0.79051 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.40000 22.25000 0.15000 0.67416 永豐主流品牌基金 19.23000 19.14000 0.09000 0.47022 永豐永豐基金 34.61000 34.15000 0.46000 1.34700 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.04120 9.03760 0.00360 0.03983 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.59690 9.59300 0.00390 0.04065 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.97220 8.97130 0.00090 0.01003 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.52600 9.52510 0.00090 0.00945 永豐亞洲民生消費基金 11.79000 11.90000 -0.11000 -0.92437 永豐南非幣2021保本基金 14.26900 14.26720 0.00180 0.01262 永豐貨幣市場基金 13.95300 13.95280 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16970 2.16630 0.00340 0.15695 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.69990 2.69550 0.00440 0.16324 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78290 7.78080 0.00210 0.02699 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.99030 10.98730 0.00300 0.02730 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16700 7.17680 -0.00980 -0.13655 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57860 11.59450 -0.01590 -0.13713 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.80000 18.87000 -0.07000 -0.37096 永豐臺灣加權ETF基金 55.52000 55.33000 0.19000 0.34339 永豐領航科技基金 40.98000 40.32000 0.66000 1.63690 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 永豐趨勢平衡基金 43.40000 42.82000 0.58000 1.35451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93920 11.93830 0.00090 0.00754 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77010 9.77190 -0.00180 -0.01842 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42230 10.42430 -0.00200 -0.01919 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86190 9.86110 0.00080 0.00811 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35190 10.35100 0.00090 0.00869 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82710 9.82680 0.00030 0.00305 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.60960 10.60930 0.00030 0.00283 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87030 9.86740 0.00290 0.02939 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43370 10.43060 0.00310 0.02972 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.34000 15.46000 -0.12000 -0.77620 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.60000 19.77000 -0.17000 -0.85989 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.47000 19.63000 -0.16000 -0.81508 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05570 10.05630 -0.00060 -0.00597 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05570 10.05630 -0.00060 -0.00597 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96990 9.96900 0.00090 0.00903 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96990 9.96900 0.00090 0.00903 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19810 10.19710 0.00100 0.00981 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19800 10.19700 0.00100 0.00981 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04710 10.04600 0.00110 0.01095 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04710 10.04600 0.00110 0.01095 兆豐國際生命科學基金 14.44000 14.34000 0.10000 0.69735 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.53410 10.50380 0.03030 0.28847 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75080 10.71710 0.03370 0.31445 兆豐國際全球基金 30.99000 30.84000 0.15000 0.48638 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52660 10.52600 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23360 10.28240 -0.04880 -0.47460 兆豐國際國民基金 23.49000 23.23000 0.26000 1.11924 兆豐國際第一基金 13.82000 13.70000 0.12000 0.87591 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76660 10.76900 -0.00240 -0.02229 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19040 8.19230 -0.00190 -0.02319 兆豐國際萬全基金 21.29000 21.15000 0.14000 0.66194 兆豐國際電子基金 27.23000 26.93000 0.30000 1.11400 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.53000 22.46000 0.07000 0.31167 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318 兆豐國際豐台灣基金 36.95000 36.62000 0.33000 0.90115 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56910 12.56890 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78060 9.77570 0.00490 0.05012 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.80100 9.79600 0.00500 0.05104 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.87730 9.87480 0.00250 0.02532 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81600 9.81080 0.00520 0.05300 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.93010 9.92470 0.00540 0.05441 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78080 9.77590 0.00490 0.05012 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.80320 9.79810 0.00510 0.05205 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.88530 9.88290 0.00240 0.02428 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.82050 9.81530 0.00520 0.05298 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.93810 9.93270 0.00540 0.05437 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.88040 10.87790 0.00250 0.02298 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.60540 10.60450 0.00090 0.00849 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.86820 10.86550 0.00270 0.02485 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55950 10.55710 0.00240 0.02273 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.67090 10.66990 0.00100 0.00937 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.66530 10.66270 0.00260 0.02438 合庫台灣基金 12.42000 12.18000 0.24000 1.97044 合庫全球高收益債券基金A類型 11.85030 11.85910 -0.00880 -0.07420 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.86960 12.87530 -0.00570 -0.04427 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44790 11.45330 -0.00540 -0.04715 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.22590 12.23320 -0.00730 -0.05967 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16460 8.17060 -0.00600 -0.07343 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44710 9.45080 -0.00370 -0.03915 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15850 9.16290 -0.00440 -0.04802 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.81980 8.82480 -0.00500 -0.05666 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29250 9.29690 -0.00440 -0.04733 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 合庫全球新興市場基金 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18260 10.18250 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93020 9.94450 -0.01430 -0.14380 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34500 10.35890 -0.01390 -0.13418 合庫新興多重收益基金A類型 10.59220 10.60920 -0.01700 -0.16024 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.13760 12.15310 -0.01550 -0.12754 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.45500 15.46830 -0.01330 -0.08598 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64780 8.66020 -0.01240 -0.14318 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51300 9.52570 -0.01270 -0.13332 合庫新興多重收益基金B類型 7.88910 7.90180 -0.01270 -0.16072 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.63640 8.64720 -0.01080 -0.12490 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53440 10.54460 -0.01020 -0.09673 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188 安本標準兩岸價值基金 美元 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.75000 11.69000 0.06000 0.51326 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17820 10.17880 -0.00060 -0.00589 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16170 10.15970 0.00200 0.01969 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.93500 9.94590 -0.01090 -0.10959 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13050 10.12950 0.00100 0.00987 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.22290 10.22350 -0.00060 -0.00587 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20420 10.20220 0.00200 0.01960 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.96850 9.97950 -0.01100 -0.11023 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16470 10.16370 0.00100 0.00984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24960 11.24710 0.00250 0.02223 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78520 9.79650 -0.01130 -0.11535 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78940 9.80380 -0.01440 -0.14688 安聯中國東協基金 15.32000 15.20000 0.12000 0.78947 安聯中國策略基金-美元 12.65000 12.74000 -0.09000 -0.70644 安聯中國策略基金-新臺幣 16.64000 16.76000 -0.12000 -0.71599 安聯中華新思路基金-人民幣 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 安聯台灣大壩基金 33.67000 33.24000 0.43000 1.29362 安聯台灣科技基金 56.02000 55.57000 0.45000 0.80979 安聯台灣貨幣市場基金 12.55970 12.55950 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 38.51000 38.26000 0.25000 0.65342 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87150 10.88570 -0.01420 -0.13045 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.99500 16.01810 -0.02310 -0.14421 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91490 9.92920 -0.01430 -0.14402 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99980 10.01410 -0.01430 -0.14280 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.12000 12.05000 0.07000 0.58091 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 安聯四季成長組合基金-美元 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.34230 13.35920 -0.01690 -0.12650 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90420 10.91780 -0.01360 -0.12457 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.97360 12.99130 -0.01770 -0.13625 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59780 9.61080 -0.01300 -0.13526 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52950 9.54140 -0.01190 -0.12472 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05320 9.06550 -0.01230 -0.13568 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24870 10.26210 -0.01340 -0.13058 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25260 10.26650 -0.01390 -0.13539 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56860 12.57960 -0.01100 -0.08744 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37410 11.38460 -0.01050 -0.09223 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98430 10.99510 -0.01080 -0.09823 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57590 8.58420 -0.00830 -0.09669 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43690 8.44460 -0.00770 -0.09118 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12120 8.12930 -0.00810 -0.09964 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21250 10.22190 -0.00940 -0.09196 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09320 10.10310 -0.00990 -0.09799 安聯全球人口趨勢基金 12.30000 12.22000 0.08000 0.65466 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.57000 0.11000 1.28355 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.09000 32.66000 0.43000 1.31660 安聯全球油礦金趨勢基金 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.57030 12.58120 -0.01090 -0.08664 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59360 10.60280 -0.00920 -0.08677 安聯全球新興市場基金 16.96000 16.86000 0.10000 0.59312 安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 安聯全球綠能趨勢基金 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 安聯亞洲動態策略基金 22.52000 22.42000 0.10000 0.44603 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.11090 10.10900 0.00190 0.01880 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.15010 10.14760 0.00250 0.02464 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07860 10.07640 0.00220 0.02183 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05150 10.04880 0.00270 0.02687 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09230 10.09000 0.00230 0.02279 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05740 10.05470 0.00270 0.02685 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02270 10.02060 0.00210 0.02096 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08680 10.08470 0.00210 0.02082 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02270 10.02060 0.00210 0.02096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62490 10.62640 -0.00150 -0.01412 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15650 10.15790 -0.00140 -0.01378 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.53230 91.38510 0.14720 0.16108 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.38160 13.36360 0.01800 0.13469 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.71460 68.60650 0.10810 0.15757 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91410 9.90080 0.01330 0.13433 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78460 2.78620 -0.00160 -0.05743 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93460 10.94660 -0.01200 -0.10962 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34760 2.34820 -0.00060 -0.02555 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.82630 8.83600 -0.00970 -0.10978 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.36970 10.37030 -0.00060 -0.00579 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27210 10.27090 0.00120 0.01168 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.75590 10.75420 0.00170 0.01581 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.22490 10.22290 0.00200 0.01956 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.24820 10.24970 -0.00150 -0.01463 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.26900 10.26960 -0.00060 -0.00584 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.13880 10.13760 0.00120 0.01184 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.53060 10.52890 0.00170 0.01615 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12360 10.12160 0.00200 0.01976 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15390 10.15540 -0.00150 -0.01477 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99390 9.98170 0.01220 0.12222 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.17420 10.16150 0.01270 0.12498 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.97420 9.96260 0.01160 0.11644 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.89360 9.88420 0.00940 0.09510 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01020 9.99790 0.01230 0.12303 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12450 10.11180 0.01270 0.12560 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.97390 9.96230 0.01160 0.11644 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.89400 9.88470 0.00930 0.09408 宏利台灣動力基金A類型 32.14000 31.72000 0.42000 1.32409 宏利台灣動力基金I類型 32.14000 31.72000 0.42000 1.32409 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05600 10.00020 0.05580 0.55799 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99400 9.94120 0.05280 0.53112 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54920 7.50730 0.04190 0.55812 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54050 7.50050 0.04000 0.53330 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253 宏利全球債券組合基金 13.85980 13.88750 -0.02770 -0.19946 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01190 3.01560 -0.00370 -0.12270 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.47160 12.49040 -0.01880 -0.15052 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94160 8.95510 -0.01350 -0.15075 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.63190 2.63370 -0.00180 -0.06834 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.55320 11.57110 -0.01790 -0.15470 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30500 3.30210 0.00290 0.08782 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53980 0.53940 0.00040 0.07416 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50920 12.51400 -0.00480 -0.03836 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05090 11.05590 -0.00500 -0.04522 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58280 10.58980 -0.00700 -0.06610 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77220 8.77670 -0.00450 -0.05127 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40140 8.40520 -0.00380 -0.04521 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26360 8.26910 -0.00550 -0.06651 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41040 8.41510 -0.00470 -0.05585 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.58000 10.46000 0.12000 1.14723 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.71000 10.59000 0.12000 1.13314 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99210 2.99190 0.00020 0.00668 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42960 0.42950 0.00010 0.02328 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93500 12.93530 -0.00030 -0.00232 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97940 0.97930 0.00010 0.01021 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35880 7.35910 -0.00030 -0.00408 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04760 2.04710 0.00050 0.02442 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29500 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94630 8.94660 -0.00030 -0.00335 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32430 0.32420 0.00010 0.03085 宏利萬利貨幣市場基金 13.69720 13.69710 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.46000 0.03000 1.21951 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.30000 11.18000 0.12000 1.07335 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.42000 27.24000 0.18000 0.66079 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.42000 27.24000 0.18000 0.66079 宏利澳幣保本基金 12.71000 12.71120 -0.00120 -0.00944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49790 10.48830 0.00960 0.09153 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.39640 9.38680 0.00960 0.10227 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95110 8.94480 0.00630 0.07043 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.40030 11.39230 0.00800 0.07022 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 貝萊德新台幣基金 12.97910 12.97900 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.86000 27.74000 0.12000 0.43259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46610 11.46650 -0.00040 -0.00349 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94150 9.94540 -0.00390 -0.03921 保德信大中華基金-人民幣 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 保德信大中華基金-美元 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 保德信大中華基金-新台幣 30.51000 30.68000 -0.17000 -0.55411 保德信中小型股基金 53.40000 53.01000 0.39000 0.73571 保德信中國中小基金-人民幣 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 保德信中國中小基金-美元 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 保德信中國中小基金-新臺幣 8.75000 8.83000 -0.08000 -0.90600 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.06350 10.13580 -0.07230 -0.71331 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.15570 10.22960 -0.07390 -0.72241 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.18550 10.25870 -0.07320 -0.71354 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.32430 11.40570 -0.08140 -0.71368 保德信中國品牌基金-人民幣 10.58000 10.72000 -0.14000 -1.30597 保德信中國品牌基金-美元 10.57000 10.70000 -0.13000 -1.21495 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.38000 11.53000 -0.15000 -1.30095 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.60000 28.38000 0.22000 0.77519 保德信全球消費商機基金 19.84000 19.74000 0.10000 0.50659 保德信全球基礎建設基金 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 保德信全球資源基金 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.52000 32.15000 0.37000 1.15086 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.22480 10.23660 -0.01180 -0.11527 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70250 10.71490 -0.01240 -0.11573 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.32580 10.34770 -0.02190 -0.21164 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.80580 10.82870 -0.02290 -0.21148 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73090 9.70030 0.03060 0.31545 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.93740 10.90320 0.03420 0.31367 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.35450 9.32820 0.02630 0.28194 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.49560 10.46610 0.02950 0.28186 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23070 8.23700 -0.00630 -0.07648 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.38860 11.39720 -0.00860 -0.07546 保德信亞太基金 20.26000 20.07000 0.19000 0.94669 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.79410 8.81240 -0.01830 -0.20766 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.23920 12.26470 -0.02550 -0.20791 保德信店頭市場基金 38.60000 38.34000 0.26000 0.67814 保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150 保德信金平衡基金 31.31000 31.22000 0.09000 0.28828 保德信金滿意基金 44.59000 44.46000 0.13000 0.29240 保德信科技島基金 29.26000 29.22000 0.04000 0.13689 保德信高成長基金 100.80000 100.27000 0.53000 0.52857 保德信貨幣市場基金 15.85500 15.85480 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71670 10.66730 0.04940 0.46310 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.02950 10.98210 0.04740 0.43161 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08600 11.06250 0.02350 0.21243 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.68310 10.66380 0.01930 0.18099 保德信新世紀基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26280 8.27250 -0.00970 -0.11726 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.48370 10.49440 -0.01070 -0.10196 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.81860 11.83250 -0.01390 -0.11747 保德信新興趨勢組合基金 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 保德信瑞騰基金 15.66220 15.66190 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.45750 9.43350 0.02400 0.25441 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00900 9.98380 0.02520 0.25241 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41140 9.38870 0.02270 0.24178 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72290 9.69580 0.02710 0.27950 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67640 9.66680 0.00960 0.09931 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11340 10.10430 0.00910 0.09006 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.52580 9.51720 0.00860 0.09036 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89150 9.88260 0.00890 0.09006 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19690 10.18480 0.01210 0.11880 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81990 9.80050 0.01940 0.19795 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20780 10.18760 0.02020 0.19828 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.74400 9.72520 0.01880 0.19331 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.06180 10.04240 0.01940 0.19318 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79500 9.78010 0.01490 0.15235 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34000 10.32270 0.01730 0.16759 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.66570 9.65090 0.01480 0.15335 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.05180 10.03650 0.01530 0.15244 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94800 9.93950 0.00850 0.08552 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.95160 9.94300 0.00860 0.08649 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.21350 10.20060 0.01290 0.12646 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91010 9.90170 0.00840 0.08483 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91050 9.90210 0.00840 0.08483 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.12370 10.12480 -0.00110 -0.01086 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19340 10.19280 0.00060 0.00589 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88940 9.88940 0.00000 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98610 9.98040 0.00570 0.05711 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35960 10.35360 0.00600 0.05795 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11540 10.10350 0.01190 0.11778 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76300 10.75090 0.01210 0.11255 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.97800 9.97350 0.00450 0.04512 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.27740 10.27270 0.00470 0.04575 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40560 10.40230 0.00330 0.03172 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41910 10.41750 0.00160 0.01536 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.50520 10.50690 -0.00170 -0.01618 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.00020 10.00420 -0.00400 -0.03998 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.00240 10.00680 -0.00440 -0.04397 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.90620 9.90790 -0.00170 -0.01716 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.90900 9.91090 -0.00190 -0.01917 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 9.98770 9.99450 -0.00680 -0.06804 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 9.98900 9.99580 -0.00680 -0.06803 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.82620 9.84870 -0.02250 -0.22846 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.82670 9.84920 -0.02250 -0.22844 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.15110 10.15580 -0.00470 -0.04628 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.14840 10.15280 -0.00440 -0.04334 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.22810 10.22860 -0.00050 -0.00489 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.41280 10.41270 0.00010 0.00096 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93830 9.94270 -0.00440 -0.04425 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.03350 10.03790 -0.00440 -0.04383 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96440 1.96460 -0.00020 -0.01018 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83640 2.83660 -0.00020 -0.00705 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28780 0.28790 -0.00010 -0.03473 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45410 0.45430 -0.00020 -0.04402 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.18860 8.19440 -0.00580 -0.07078 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05500 12.06170 -0.00670 -0.05555 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72890 9.73100 -0.00210 -0.02158 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47280 12.47610 -0.00330 -0.02645 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.61380 8.61810 -0.00430 -0.04989 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.08640 11.09200 -0.00560 -0.05049 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.54800 10.54660 0.00140 0.01327 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.37670 10.37150 0.00520 0.05014 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.98000 19.85000 0.13000 0.65491 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4633.79000 4603.33000 30.46000 0.66169 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13430 10.12740 0.00690 0.06813 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.02720 11.01870 0.00850 0.07714 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04380 10.03800 0.00580 0.05778 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.33840 9.31440 0.02400 0.25767 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92980 9.90430 0.02550 0.25746 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.36020 9.33900 0.02120 0.22701 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.71750 9.68730 0.03020 0.31175 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.31220 10.28800 0.02420 0.23523 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87880 5.87060 0.00820 0.13968 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.90140 10.88600 0.01540 0.14147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.69720 10.69200 0.00520 0.04863 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.67740 11.66760 0.00980 0.08399 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.89180 10.88330 0.00850 0.07810 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16680 9.16240 0.00440 0.04802 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.45980 9.45180 0.00800 0.08464 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.34530 9.33800 0.00730 0.07818 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52910 10.52400 0.00510 0.04846 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.97100 10.96180 0.00920 0.08393 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.95800 10.94940 0.00860 0.07854 柏瑞巨人基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70850 13.70840 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.52000 16.48000 0.04000 0.24272 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.42990 14.43660 -0.00670 -0.04641 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79030 12.79160 -0.00130 -0.01016 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.34270 13.34550 -0.00280 -0.02098 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54430 8.54830 -0.00400 -0.04679 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78670 6.78990 -0.00320 -0.04713 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68340 8.68430 -0.00090 -0.01036 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51270 8.51440 -0.00170 -0.01997 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75610 10.75840 -0.00230 -0.02138 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41050 8.41370 -0.00320 -0.03803 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.98000 12.98140 -0.00140 -0.01078 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.49910 12.50490 -0.00580 -0.04638 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.39710 13.39980 -0.00270 -0.02015 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.14620 12.14880 -0.00260 -0.02140 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98840 8.99260 -0.00420 -0.04671 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70650 9.70760 -0.00110 -0.01133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72720 9.72920 -0.00200 -0.02056 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56220 9.56420 -0.00200 -0.02091 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42720 9.43080 -0.00360 -0.03817 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.79580 10.79360 0.00220 0.02038 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77980 10.77110 0.00870 0.08077 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54160 10.53660 0.00500 0.04745 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.64730 10.64330 0.00400 0.03758 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85860 9.85660 0.00200 0.02029 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58870 9.58100 0.00770 0.08037 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69100 10.69880 -0.00780 -0.07291 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60730 9.60280 0.00450 0.04686 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.71180 9.70820 0.00360 0.03708 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.77570 10.77350 0.00220 0.02042 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.78020 10.77150 0.00870 0.08077 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.54210 10.53710 0.00500 0.04745 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.64840 10.64450 0.00390 0.03664 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.85840 9.85640 0.00200 0.02029 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58900 9.58130 0.00770 0.08036 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.87590 10.88380 -0.00790 -0.07258 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60760 9.60300 0.00460 0.04790 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.71240 9.70880 0.00360 0.03708 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34610 11.34040 0.00570 0.05026 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80580 12.79320 0.01260 0.09849 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.04740 12.03830 0.00910 0.07559 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93390 8.92940 0.00450 0.05040 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64230 9.63280 0.00950 0.09862 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54680 9.53960 0.00720 0.07547 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04090 11.03530 0.00560 0.05075 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92440 11.91260 0.01180 0.09905 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63870 11.63000 0.00870 0.07481 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93420 8.92970 0.00450 0.05039 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64290 9.63330 0.00960 0.09965 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54720 9.54000 0.00720 0.07547 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 柏瑞拉丁美洲基金 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.25860 12.26900 -0.01040 -0.08477 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.42400 10.43010 -0.00610 -0.05848 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.77740 7.78400 -0.00660 -0.08479 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.26290 10.26890 -0.00600 -0.05843 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.35300 12.36170 -0.00870 -0.07038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.09010 12.09390 -0.00380 -0.03142 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.04590 11.05060 -0.00470 -0.04253 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.54690 8.55290 -0.00600 -0.07015 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61560 9.61860 -0.00300 -0.03119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64460 9.64870 -0.00410 -0.04249 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.63030 11.63390 -0.00360 -0.03094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.84760 10.85520 -0.00760 -0.07001 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.02740 11.03200 -0.00460 -0.04170 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95810 9.96110 -0.00300 -0.03012 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.23470 9.24120 -0.00650 -0.07034 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14850 9.15270 -0.00420 -0.04589 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.67110 9.67520 -0.00410 -0.04238 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.66060 12.65680 0.00380 0.03002 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18620 12.17630 0.00990 0.08131 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46860 11.46200 0.00660 0.05758 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03270 7.03060 0.00210 0.02987 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75970 8.75250 0.00720 0.08226 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40320 9.39770 0.00550 0.05852 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.88360 10.88030 0.00330 0.03033 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48660 11.47990 0.00670 0.05836 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48850 9.48080 0.00770 0.08122 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97460 8.97200 0.00260 0.02898 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60430 9.59870 0.00560 0.05834 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.16900 12.20450 -0.03550 -0.29088 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.97880 13.01110 -0.03230 -0.24825 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.79590 11.82740 -0.03150 -0.26633 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40270 9.43010 -0.02740 -0.29056 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05440 10.07940 -0.02500 -0.24803 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02800 10.05470 -0.02670 -0.26555 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.23350 12.26400 -0.03050 -0.24870 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.85700 10.88880 -0.03180 -0.29204 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.23920 11.26920 -0.03000 -0.26621 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01730 10.04660 -0.02930 -0.29164 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56980 9.59770 -0.02790 -0.29069 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29750 10.32310 -0.02560 -0.24799 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76710 9.79320 -0.02610 -0.26651 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.14000 19.08000 0.06000 0.31447 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.94000 17.82000 0.12000 0.67340 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.47480 13.49910 -0.02430 -0.18001 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.38570 10.32650 0.05920 0.57328 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.45400 11.38140 0.07260 0.63788 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.38100 12.31690 0.06410 0.52042 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.91790 10.85320 0.06470 0.59614 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.95070 8.89960 0.05110 0.57418 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.52820 9.46780 0.06040 0.63795 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.33760 9.28930 0.04830 0.51995 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.45740 9.40130 0.05610 0.59673 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.08530 9.03350 0.05180 0.57342 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.32850 9.26930 0.05920 0.63867 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.20370 11.14570 0.05800 0.52038 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.39980 9.34410 0.05570 0.59610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.13410 45.29170 -0.15760 -0.34797 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.76610 9.74520 0.02090 0.21446 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.78540 9.77710 0.00830 0.08489 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.69000 34.90000 0.79000 2.26361 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.84370 11.84290 0.00080 0.00676 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66160 1.66120 0.00040 0.02408 國泰大中華基金 21.25000 20.90000 0.35000 1.67464 國泰小龍基金-新台幣 16.10000 15.88000 0.22000 1.38539 國泰中小成長基金-新台幣 46.01000 45.37000 0.64000 1.41062 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.57610 4.61200 -0.03590 -0.77840 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70330 0.70870 -0.00540 -0.76196 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75330 0.75900 -0.00570 -0.75099 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.10000 20.26000 -0.16000 -0.78973 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.92220 44.44630 -0.52410 -1.17918 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.47920 2.49050 -0.01130 -0.45372 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34640 0.34790 -0.00150 -0.43116 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.84720 10.89840 -0.05120 -0.46979 國泰中國新興債券基金-美元 0.33660 0.33660 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.33620 10.33760 -0.00140 -0.01354 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.53790 4.56070 -0.02280 -0.49992 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63290 0.63600 -0.00310 -0.48742 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.92000 20.03000 -0.11000 -0.54918 國泰中港台基金-人民幣 3.49890 3.52030 -0.02140 -0.60790 國泰中港台基金-美元 0.49410 0.49700 -0.00290 -0.58350 國泰中港台基金-新台幣 15.37000 15.47000 -0.10000 -0.64641 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.97660 9.95980 0.01680 0.16868 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.15940 10.14590 0.01350 0.13306 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26180 10.25140 0.01040 0.10145 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.98000 26.78000 0.20000 0.74683 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.15000 12.30000 -0.15000 -1.21951 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.25000 32.56000 0.69000 2.11916 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35820 0.35830 -0.00010 -0.02791 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33500 0.33510 -0.00010 -0.02984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33590 0.33600 -0.00010 -0.02976 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.19270 11.19900 -0.00630 -0.05626 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.47850 10.48430 -0.00580 -0.05532 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.51070 10.51660 -0.00590 -0.05610 國泰台灣貨幣市場基金 12.46930 12.46910 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42380 0.42250 0.00130 0.30769 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37320 0.37210 0.00110 0.29562 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45280 0.45140 0.00140 0.31015 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55840 0.55670 0.00170 0.30537 國泰全球高股息基金-人民幣 2.64030 2.62080 0.01950 0.74405 國泰全球高股息基金-美元 0.37180 0.36900 0.00280 0.75881 國泰全球高股息基金-新台幣 11.62000 11.53000 0.09000 0.78057 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54440 0.54040 0.00400 0.74019 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49480 0.49420 0.00060 0.12141 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.53000 14.52000 0.01000 0.06887 國泰全球資源基金-美元 0.16220 0.16190 0.00030 0.18530 國泰全球資源基金-新台幣 5.14000 5.13000 0.01000 0.19493 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60810 0.60460 0.00350 0.57890 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.99000 18.88000 0.11000 0.58263 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.29000 0.10000 0.54675 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88620 0.88110 0.00510 0.57882 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.58000 21.42000 0.16000 0.74697 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.82000 22.82000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59380 2.58390 0.00990 0.38314 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36480 0.00140 0.38377 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31190 0.31070 0.00120 0.38622 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.37610 11.33430 0.04180 0.36879 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.69110 9.65550 0.03560 0.36870 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53270 0.53070 0.00200 0.37686 國泰亞洲成長基金-美元 0.39060 0.38830 0.00230 0.59233 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 國泰科技生化基金 36.30000 35.92000 0.38000 1.05791 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.09000 29.85000 0.24000 0.80402 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.11000 12.23000 -0.12000 -0.98119 國泰美國費城半導體基金 15.81000 15.59000 0.22000 1.41116 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.09910 47.33350 -0.23440 -0.49521 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.13700 16.06460 0.07240 0.45068 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.07750 26.33470 -0.25720 -0.97666 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.08090 46.20190 -0.12100 -0.26189 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.19440 47.36180 -0.16740 -0.35345 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.61740 43.65780 -0.04040 -0.09254 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32070 0.32000 0.00070 0.21875 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99190 9.97280 0.01910 0.19152 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.05400 10.03480 0.01920 0.19133 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32110 0.32020 0.00090 0.28107 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00330 9.97630 0.02700 0.27064 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.08170 10.05440 0.02730 0.27152 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32140 0.32030 0.00110 0.34343 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.01270 9.98010 0.03260 0.32665 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.10030 10.06720 0.03310 0.32879 國泰紐幣2021保本基金 12.91690 12.92040 -0.00350 -0.02709 國泰紐幣八年期保本基金 13.29510 13.30040 -0.00530 -0.03985 國泰紐幣保本基金 12.79120 12.78940 0.00180 0.01407 國泰國泰基金-新台幣A 24.30000 23.96000 0.34000 1.41903 國泰富時中國A50基金 22.16000 21.90000 0.26000 1.18721 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.60890 48.75730 -0.14840 -0.30436 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34980 0.35000 -0.00020 -0.05714 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51980 0.52010 -0.00030 -0.05768 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.60170 41.67800 -0.07630 -0.18307 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.60000 21.48000 0.12000 0.55866 國泰新興市場基金-美元 0.38900 0.38770 0.00130 0.33531 國泰新興市場基金-新台幣 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46320 2.46170 0.00150 0.06093 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50230 1.50140 0.00090 0.05994 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35750 0.35720 0.00030 0.08399 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22020 0.22000 0.00020 0.09091 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.82230 10.81650 0.00580 0.05362 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.47560 6.47210 0.00350 0.05408 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.22000 15.93000 0.29000 1.82046 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.26130 46.43190 -0.17060 -0.36742 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.54120 46.69310 -0.15190 -0.32532 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.40710 43.49890 -0.09180 -0.21104 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.61000 38.26000 0.35000 0.91479 國泰標普北美科技ETF基金 23.84000 23.64000 0.20000 0.84602 國泰歐洲精選基金-美元 0.34580 0.34570 0.00010 0.02893 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.88470 38.93150 -0.04680 -0.12021 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.32000 22.02000 0.30000 1.36240 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.77000 19.62000 0.15000 0.76453 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.57000 18.52000 0.05000 0.26998 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41740 0.41820 -0.00080 -0.19130 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.58670 12.61240 -0.02570 -0.20377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57470 10.57950 -0.00480 -0.04537 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48040 10.48250 -0.00210 -0.02003 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.66040 10.66640 -0.00600 -0.05625 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24470 10.24940 -0.00470 -0.04586 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18680 10.18930 -0.00250 -0.02454 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.30710 10.31300 -0.00590 -0.05721 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.94980 9.95610 -0.00630 -0.06328 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.84790 9.85060 -0.00270 -0.02741 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93390 9.93590 -0.00200 -0.02013 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.81140 9.81650 -0.00510 -0.05195 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.94970 9.95600 -0.00630 -0.06328 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84300 9.84570 -0.00270 -0.02742 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93380 9.93580 -0.00200 -0.02013 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.81140 9.81650 -0.00510 -0.05195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47040 11.46990 0.00050 0.00436 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85600 9.87000 -0.01400 -0.14184 第一金大中華基金 27.21000 27.04000 0.17000 0.62870 第一金小型精選基金 34.44000 34.18000 0.26000 0.76068 第一金中國世紀基金-人民幣 14.27000 14.46000 -0.19000 -1.31397 第一金中國世紀基金-美元 8.62200 8.73680 -0.11480 -1.31398 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.26000 10.40000 -0.14000 -1.34615 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.26000 10.40000 -0.14000 -1.34615 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85050 9.85920 -0.00870 -0.08824 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.24320 8.25220 -0.00900 -0.10906 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.48160 11.49180 -0.01020 -0.08876 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.80080 -0.01080 -0.11020 第一金中概平衡基金 29.25000 28.77000 0.48000 1.66840 第一金台灣貨幣市場基金 15.33760 15.33740 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.82100 178.81900 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.43720 15.40660 0.03060 0.19862 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.43590 15.40550 0.03040 0.19733 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.46420 10.41010 0.05410 0.51969 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.46250 10.40840 0.05410 0.51977 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.95740 9.89210 0.06530 0.66012 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.95750 9.89220 0.06530 0.66012 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.69220 13.47930 0.21290 1.57946 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.71040 13.49720 0.21320 1.57959 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.08000 12.88000 0.20000 1.55280 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.11000 12.91000 0.20000 1.54919 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85000 9.83850 0.01150 0.11689 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84370 9.83210 0.01160 0.11798 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47820 9.46980 0.00840 0.08870 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50240 9.49400 0.00840 0.08848 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79830 10.78560 0.01270 0.11775 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43070 10.42140 0.00930 0.08924 第一金全球大趨勢基金 25.27000 25.19000 0.08000 0.31759 第一金全球不動產證券化基金A 9.21650 9.26120 -0.04470 -0.48266 第一金全球不動產證券化基金B 6.36250 6.39340 -0.03090 -0.48331 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.05880 10.01750 0.04130 0.41228 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.05910 10.01770 0.04140 0.41327 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.02490 10.97950 0.04540 0.41350 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.02670 10.98140 0.04530 0.41252 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61580 8.59440 0.02140 0.24900 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.63520 10.60880 0.02640 0.24885 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25710 9.25810 -0.00100 -0.01080 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25550 9.25650 -0.00100 -0.01080 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66390 7.66430 -0.00040 -0.00522 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65890 7.65940 -0.00050 -0.00653 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43080 8.43350 -0.00270 -0.03202 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43140 8.43410 -0.00270 -0.03201 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.72040 11.72160 -0.00120 -0.01024 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.72100 11.72220 -0.00120 -0.01024 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26370 10.26430 -0.00060 -0.00585 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26460 10.26510 -0.00050 -0.00487 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.05430 15.05910 -0.00480 -0.03187 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.05380 15.05850 -0.00470 -0.03121 第一金亞洲科技基金 18.64000 18.58000 0.06000 0.32293 第一金亞洲新興市場基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820 第一金店頭市場基金 8.30000 8.23000 0.07000 0.85055 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.18390 10.21840 -0.03450 -0.33763 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.18390 10.21850 -0.03460 -0.33860 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.22290 10.26080 -0.03790 -0.36937 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.22290 10.26080 -0.03790 -0.36937 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.18390 10.21850 -0.03460 -0.33860 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.19600 10.23040 -0.03440 -0.33625 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.18390 10.21840 -0.03450 -0.33763 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.22290 10.26080 -0.03790 -0.36937 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.23500 10.27280 -0.03780 -0.36796 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.22290 10.26080 -0.03790 -0.36937 第一金創新趨勢基金 22.90000 22.68000 0.22000 0.97002 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.50050 44.63860 -0.13810 -0.30937 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.42340 44.55810 -0.13470 -0.30230 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.46340 45.69070 -0.22730 -0.49748 第一金電子基金 36.50000 35.86000 0.64000 1.78472 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.17000 19.07000 0.10000 0.52438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.74000 20.47000 0.27000 1.31900 統一大中華中小基金(人民幣) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 統一大中華中小基金(美元) 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 統一大中華中小基金(新台幣) 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 統一大東協高股息基金(美元) 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 統一大滿貫基金-A類型 37.62000 37.02000 0.60000 1.62075 統一大滿貫基金-I類型 37.62000 37.02000 0.60000 1.62075 統一大龍印基金 15.02000 15.03000 -0.01000 -0.06653 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 統一大龍騰中國基金(美元) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 統一中小基金 25.84000 25.43000 0.41000 1.61227 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01100 9.99410 0.01690 0.16910 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.00390 8.99920 0.00470 0.05223 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78240 8.78020 0.00220 0.02506 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.66530 12.64380 0.02150 0.17004 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.34870 11.34280 0.00590 0.05202 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02530 11.02250 0.00280 0.02540 統一台灣動力基金 20.33000 19.89000 0.44000 2.21217 統一全天候基金-A類型 119.54000 117.48000 2.06000 1.75349 統一全天候基金-I類型 120.31000 118.23000 2.08000 1.75928 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.51160 8.48650 0.02510 0.29576 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94730 7.93320 0.01410 0.17773 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02320 8.01150 0.01170 0.14604 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24540 9.21810 0.02730 0.29616 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.64030 8.62500 0.01530 0.17739 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.71530 8.70260 0.01270 0.14593 統一全球債券組合基金 12.45210 12.47330 -0.02120 -0.16996 統一全球新科技基金(人民幣) 16.41000 16.34000 0.07000 0.42840 統一全球新科技基金(美元) 14.92000 14.88000 0.04000 0.26882 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.44000 0.03000 0.20776 統一亞太基金 25.86000 25.88000 -0.02000 -0.07728 統一亞洲大金磚基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 63.16000 62.27000 0.89000 1.42926 統一強棒貨幣市場基金 16.75020 16.74990 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 統一強漢基金(新台幣) 28.41000 28.47000 -0.06000 -0.21075 統一統信基金 32.21000 31.75000 0.46000 1.44882 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.29290 38.40000 -0.10710 -0.27891 統一黑馬基金 63.60000 62.63000 0.97000 1.54878 統一新亞洲科技能源基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.16010 8.16470 -0.00460 -0.05634 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.94760 10.95360 -0.00600 -0.05478 統一經建基金 50.51000 49.76000 0.75000 1.50723 統一龍馬基金 73.10000 72.09000 1.01000 1.40103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.97000 21.72000 0.25000 1.15101 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.66000 50.20000 0.46000 0.91633 野村中國機會基金 15.03000 15.24000 -0.21000 -1.37795 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39950 10.41180 -0.01230 -0.11814 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35060 10.36140 -0.01080 -0.10423 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42200 10.43700 -0.01500 -0.14372 野村巴西基金 6.78000 6.69000 0.09000 1.34529 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107 野村台灣高股息基金 25.85000 25.75000 0.10000 0.38835 野村台灣運籌基金 39.34000 39.01000 0.33000 0.84594 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91780 9.91770 0.00010 0.00101 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78310 9.78310 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83150 9.83320 -0.00170 -0.01729 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54330 10.54330 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.29280 10.29280 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04810 10.04990 -0.00180 -0.01791 野村平衡基金 20.87000 20.59000 0.28000 1.35988 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93110 9.93440 -0.00330 -0.03322 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16200 10.16220 -0.00020 -0.00197 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94670 9.94880 -0.00210 -0.02111 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93130 9.93470 -0.00340 -0.03422 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16210 10.16230 -0.00020 -0.00197 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94740 9.94950 -0.00210 -0.02111 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92630 9.93020 -0.00390 -0.03927 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00000 10.00590 -0.00590 -0.05897 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02070 10.02570 -0.00500 -0.04987 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.96920 9.97630 -0.00710 -0.07117 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 野村全球生技醫療基金 16.53000 16.36000 0.17000 1.03912 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.24680 10.26690 -0.02010 -0.19577 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.20820 10.22730 -0.01910 -0.18676 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.15800 10.17840 -0.02040 -0.20042 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.49070 10.51120 -0.02050 -0.19503 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41450 10.43410 -0.01960 -0.18785 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.36910 10.39000 -0.02090 -0.20115 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.27130 10.29200 -0.02070 -0.20113 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.93210 10.95350 -0.02140 -0.19537 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.80560 10.82590 -0.02030 -0.18751 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.76100 10.78280 -0.02180 -0.20217 野村全球品牌基金 28.95000 28.81000 0.14000 0.48594 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.52000 19.45000 0.07000 0.35990 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02370 11.02910 -0.00540 -0.04896 野村全球短期收益基金-美元計價 11.02780 11.03250 -0.00470 -0.04260 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80110 10.80660 -0.00550 -0.05089 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.53770 8.52030 0.01740 0.20422 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.36940 8.35060 0.01880 0.22513 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.95880 7.94270 0.01610 0.20270 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05040 11.02790 0.02250 0.20403 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54960 10.52590 0.02370 0.22516 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13410 10.11350 0.02060 0.20369 野村成長基金 33.51000 33.02000 0.49000 1.48395 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.29170 8.28710 0.00460 0.05551 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.30760 8.30200 0.00560 0.06745 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54630 8.54270 0.00360 0.04214 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66450 9.65900 0.00550 0.05694 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.52820 9.52180 0.00640 0.06721 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78250 9.77840 0.00410 0.04193 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.31000 13.20000 0.11000 0.83333 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.05020 10.07250 -0.02230 -0.22139 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.98710 10.00730 -0.02020 -0.20185 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.91230 9.93500 -0.02270 -0.22849 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49990 9.52080 -0.02090 -0.21952 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.51430 9.53350 -0.01920 -0.20140 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64910 9.67120 -0.02210 -0.22851 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.04650 10.06960 -0.02310 -0.22940 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.67050 10.69510 -0.02460 -0.23001 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.58140 10.60280 -0.02140 -0.20183 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.73050 10.75510 -0.02460 -0.22873 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.79490 9.79450 0.00040 0.00408 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.79580 9.79320 0.00260 0.02655 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73280 9.73250 0.00030 0.00308 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28600 8.28580 0.00020 0.00241 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88600 8.88540 0.00060 0.00675 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.75160 8.74930 0.00230 0.02629 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90090 9.90070 0.00020 0.00202 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55860 13.55830 0.00030 0.00221 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.72620 12.72540 0.00080 0.00629 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.29350 10.29080 0.00270 0.02624 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49320 10.50190 -0.00870 -0.08284 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44740 10.45530 -0.00790 -0.07556 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49190 10.50030 -0.00840 -0.08000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79010 10.79910 -0.00900 -0.08334 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72240 10.73040 -0.00800 -0.07455 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68570 10.69430 -0.00860 -0.08042 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.76910 10.77800 -0.00890 -0.08258 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.69040 10.69820 -0.00780 -0.07291 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.88000 10.89100 -0.01100 -0.10100 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32710 10.33020 -0.00310 -0.03001 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85840 9.86280 -0.00440 -0.04461 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48670 9.48780 -0.00110 -0.01159 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97700 8.97980 -0.00280 -0.03118 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55180 11.55540 -0.00360 -0.03115 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45380 10.45440 -0.00060 -0.00574 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.60780 11.60850 -0.00070 -0.00603 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02180 11.02090 0.00090 0.00817 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78650 10.78710 -0.00060 -0.00556 野村泰國基金 44.01000 43.78000 0.23000 0.52535 野村高科技基金 11.60000 11.46000 0.14000 1.22164 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.63460 10.61430 0.02030 0.19125 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19800 10.17680 0.02120 0.20832 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81020 10.78350 0.02670 0.24760 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57700 9.55660 0.02040 0.21347 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.57900 9.56080 0.01820 0.19036 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80530 9.79020 0.01510 0.15424 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.26020 12.23450 0.02570 0.21006 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.39240 14.35440 0.03800 0.26473 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11450 11.09090 0.02360 0.21279 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.12450 11.10340 0.02110 0.19003 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.56370 11.54590 0.01780 0.15417 野村貨幣市場基金 16.35330 16.35310 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.85000 14.72000 0.13000 0.88315 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39260 10.39020 0.00240 0.02310 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.95960 9.96350 -0.00390 -0.03914 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12690 10.13400 -0.00710 -0.07006 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30340 10.31250 -0.00910 -0.08824 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25090 10.25700 -0.00610 -0.05947 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25060 10.25830 -0.00770 -0.07506 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71470 10.72420 -0.00950 -0.08858 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62360 10.62990 -0.00630 -0.05927 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66310 10.67120 -0.00810 -0.07591 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.05260 10.08330 -0.03070 -0.30446 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05000 10.08040 -0.03040 -0.30158 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.96620 9.99880 -0.03260 -0.32604 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.74970 10.78270 -0.03300 -0.30605 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.69380 10.72620 -0.03240 -0.30206 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.61070 10.64530 -0.03460 -0.32503 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61650 10.63380 -0.01730 -0.16269 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92920 7.94210 -0.01290 -0.16243 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.34160 12.36170 -0.02010 -0.16260 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40480 10.41150 -0.00670 -0.06435 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65740 10.66300 -0.00560 -0.05252 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34230 10.34770 -0.00540 -0.05219 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46930 10.47820 -0.00890 -0.08494 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38220 10.39090 -0.00870 -0.08373 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40520 10.41180 -0.00660 -0.06339 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.65820 10.66370 -0.00550 -0.05158 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34210 10.34760 -0.00550 -0.05315 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47120 10.48020 -0.00900 -0.08588 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.38140 10.39010 -0.00870 -0.08373 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41020 10.41470 -0.00450 -0.04321 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66910 10.67250 -0.00340 -0.03186 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34560 10.34900 -0.00340 -0.03285 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47170 10.47860 -0.00690 -0.06585 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38960 10.39630 -0.00670 -0.06445 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41010 10.41470 -0.00460 -0.04417 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67070 10.67410 -0.00340 -0.03185 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35290 10.35640 -0.00350 -0.03380 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48610 10.49290 -0.00680 -0.06481 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39090 10.39760 -0.00670 -0.06444 野村精選貨幣市場基金 12.12140 12.12130 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 野村積極成長基金 14.22000 14.01000 0.21000 1.49893 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.01000 10.84000 0.17000 1.56827 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.91000 39.30000 0.61000 1.55216 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.75850 10.76320 -0.00470 -0.04367 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55180 8.55580 -0.00400 -0.04675 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86910 7.87040 -0.00130 -0.01652 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70340 7.70700 -0.00360 -0.04671 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37910 12.38520 -0.00610 -0.04925 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.05710 11.05900 -0.00190 -0.01718 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86670 10.87170 -0.00500 -0.04599 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 野村環球基金-人民幣計價 17.85000 17.80000 0.05000 0.28090 野村環球基金-美元計價 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.51000 19.46000 0.05000 0.25694 野村鴻利基金 25.05000 24.71000 0.34000 1.37596 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91190 16.91170 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.27000 21.10000 0.17000 0.80569 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.76990 10.79180 -0.02190 -0.20293 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.10060 14.12930 -0.02870 -0.20312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.96060 10.95620 0.00440 0.04016 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.54430 10.53840 0.00590 0.05599 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84330 10.83530 0.00800 0.07383 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.39550 10.38640 0.00910 0.08761 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34460 10.34320 0.00140 0.01354 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10630 10.10140 0.00490 0.04851 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00010 10.00120 -0.00110 -0.01100 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.38910 10.38540 0.00370 0.03563 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.56440 10.55790 0.00650 0.06157 凱基台商天下基金 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155 凱基台灣精五門基金 23.11000 22.89000 0.22000 0.96112 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.37530 46.51840 -0.14310 -0.30762 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.65540 48.86980 -0.21440 -0.43872 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.50570 41.59410 -0.08840 -0.21253 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48840 10.49000 -0.00160 -0.01525 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.51560 46.64290 -0.12730 -0.27292 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.58400 47.75780 -0.17380 -0.36392 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.76240 48.01200 -0.24960 -0.51987 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.76230 11.72200 0.04030 0.34380 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60520 11.60510 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.70000 30.52000 0.18000 0.58978 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.56000 22.43000 0.13000 0.57958 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.57800 21.44120 0.13680 0.63802 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.40000 17.37000 0.03000 0.17271 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.40460 16.36890 0.03570 0.21810 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.55000 7.51000 0.04000 0.53262 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.51350 42.67880 -0.16530 -0.38731 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.95670 43.08390 -0.12720 -0.29524 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.91130 43.05380 -0.14250 -0.33098 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.22380 11.17040 0.05340 0.47805 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.35110 12.24880 0.10230 0.83518 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.82000 12.72000 0.10000 0.78616 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 12.97000 0.12000 0.92521 凱基護城河基金-美元計價B 12.65380 12.53880 0.11500 0.91715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.67560 10.56140 0.11420 1.08130 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.08820 9.97910 0.10910 1.09328 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23980 10.13230 0.10750 1.06096 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.67550 10.56130 0.11420 1.08131 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.08820 9.97910 0.10910 1.09328 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23970 10.13230 0.10740 1.05998 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.13000 12.26000 -0.13000 -1.06036 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.34000 35.69000 0.65000 1.82124 富邦NASDAQ-100基金 33.34000 33.08000 0.26000 0.78597 富邦上証180基金 32.08000 31.81000 0.27000 0.84879 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20820 0.20990 -0.00170 -0.80991 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.50000 6.56000 -0.06000 -0.91463 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.89000 5.97000 -0.08000 -1.34003 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.47000 48.59000 0.88000 1.81107 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.86640 12.95500 -0.08860 -0.68391 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.77890 11.85990 -0.08100 -0.68297 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.20970 11.28940 -0.07970 -0.70597 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.87530 10.95020 -0.07490 -0.68401 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.87140 9.93920 -0.06780 -0.68215 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40500 9.47180 -0.06680 -0.70525 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.82110 19.88340 -0.06230 -0.31333 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69350 11.69260 0.00090 0.00770 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46760 10.46890 -0.00130 -0.01242 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.87570 13.86150 0.01420 0.10244 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00300 2.00080 0.00220 0.10996 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37910 9.36950 0.00960 0.10246 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40280 1.40120 0.00160 0.11419 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.59790 12.60460 -0.00670 -0.05316 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81780 1.81870 -0.00090 -0.04949 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.47800 10.48360 -0.00560 -0.05342 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53330 1.53410 -0.00080 -0.05215 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.02980 11.03420 -0.00440 -0.03988 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.96430 10.96390 0.00040 0.00365 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.84000 15.01000 -0.17000 -1.13258 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.28000 18.93000 0.35000 1.84892 富邦日本東証基金 20.57000 20.46000 0.11000 0.53763 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.02000 48.05000 -0.03000 -0.06243 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.91000 46.55000 0.36000 0.77336 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.86000 53.75000 0.11000 0.20465 富邦台灣心基金 23.26000 22.93000 0.33000 1.43916 富邦台灣釆吉50基金 47.44000 47.35000 0.09000 0.19007 富邦台灣科技指數基金 58.17000 58.17000 0.00000 0.00000 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.80230 49.02700 -0.22470 -0.45832 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.20970 42.27790 -0.06820 -0.16131 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31190 0.31270 -0.00080 -0.25584 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69440 2.69640 -0.00200 -0.07417 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36120 0.36150 -0.00030 -0.08299 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.18500 11.19550 -0.01050 -0.09379 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29420 2.29590 -0.00170 -0.07405 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33940 0.33960 -0.00020 -0.05889 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.45610 9.46500 -0.00890 -0.09403 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.59000 22.64000 -0.05000 -0.22085 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.68000 14.73000 -0.05000 -0.33944 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.44000 26.40000 0.04000 0.15152 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72050 15.72030 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.41000 18.38000 0.03000 0.16322 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.71030 41.82000 -0.10970 -0.26231 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.26100 45.47000 -0.20900 -0.45964 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.90680 41.03770 -0.13090 -0.31897 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.34580 40.48380 -0.13800 -0.34088 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.93160 40.01360 -0.08200 -0.20493 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.67180 46.89240 -0.22060 -0.47044 富邦長紅基金 64.65000 63.74000 0.91000 1.42767 富邦科技基金 26.31000 26.06000 0.25000 0.95932 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.51850 41.59050 -0.07200 -0.17312 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.29710 47.60680 -0.30970 -0.65054 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.80110 40.95600 -0.15490 -0.37821 富邦恒生國企ETF基金 20.54000 20.57000 -0.03000 -0.14584 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.50000 13.60000 -0.10000 -0.73529 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.61000 26.52000 0.09000 0.33937 富邦高成長基金 24.94000 24.59000 0.35000 1.42334 富邦基金A類型 14.55000 14.32000 0.23000 1.60615 富邦基金I類型 14.55000 14.32000 0.23000 1.60615 富邦深証100基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 富邦富時歐洲ETF基金 20.78000 20.68000 0.10000 0.48356 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42440 0.42470 -0.00030 -0.07064 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.44850 12.45390 -0.00540 -0.04336 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20010 9.20410 -0.00400 -0.04346 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29750 0.29770 -0.00020 -0.06718 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.37650 8.38020 -0.00370 -0.04415 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.10840 10.13280 -0.02440 -0.24080 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.80610 10.84260 -0.03650 -0.33664 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28160 9.35390 -0.07230 -0.77294 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91360 10.00400 -0.09040 -0.90364 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.48000 18.41000 0.07000 0.38023 富邦精準基金 46.51000 45.79000 0.72000 1.57240 富邦精銳中小基金 12.47000 12.35000 0.12000 0.97166 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.28000 19.03000 0.25000 1.31372 富邦臺灣公司治理100基金 21.86000 21.83000 0.03000 0.13743 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.91000 6.95000 -0.04000 -0.57554 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.82000 16.66000 0.16000 0.96038 富邦標普美國特別股ETF基金 20.02000 20.03000 -0.01000 -0.04993 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.18100 11.19460 -0.01360 -0.12149 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.41400 10.42410 -0.01010 -0.09689 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.68410 10.69860 -0.01450 -0.13553 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.55980 10.57260 -0.01280 -0.12107 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.78960 9.79910 -0.00950 -0.09695 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03250 10.04610 -0.01360 -0.13538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.03000 31.92000 0.11000 0.34461 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95590 9.94250 0.01340 0.13477 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92010 9.90580 0.01430 0.14436 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70300 9.69130 0.01170 0.12073 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36890 10.35490 0.01400 0.13520 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.34220 10.32730 0.01490 0.14428 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11800 10.10590 0.01210 0.11973 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.31470 8.30980 0.00490 0.05897 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01790 9.01170 0.00620 0.06880 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.53980 8.53600 0.00380 0.04452 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20440 10.19850 0.00590 0.05785 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.28890 10.28180 0.00710 0.06905 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77710 9.77270 0.00440 0.04502 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93920 9.93460 0.00460 0.04630 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59920 8.59490 0.00430 0.05003 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90830 9.90220 0.00610 0.06160 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13620 9.13280 0.00340 0.03723 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.54120 11.53540 0.00580 0.05028 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.36200 11.35500 0.00700 0.06165 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60820 10.60430 0.00390 0.03678 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34810 9.34460 0.00350 0.03745 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.49000 15.39000 0.10000 0.64977 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78490 8.77620 0.00870 0.09913 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69480 9.68410 0.01070 0.11049 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14820 9.14030 0.00790 0.08643 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.72810 10.71750 0.01060 0.09890 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.76830 10.75640 0.01190 0.11063 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22900 10.22020 0.00880 0.08610 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.30810 9.29990 0.00820 0.08817 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21990 10.21230 0.00760 0.07442 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44360 9.43590 0.00770 0.08160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.97010 8.96480 0.00530 0.05912 富蘭克林華美中華基金 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.57000 23.39000 0.18000 0.76956 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.60000 22.49000 0.11000 0.48911 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.12080 8.12880 -0.00800 -0.09842 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.24040 9.24710 -0.00670 -0.07246 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.27960 10.28700 -0.00740 -0.07194 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.79930 9.80900 -0.00970 -0.09889 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.75600 11.76230 -0.00630 -0.05356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73180 8.73650 -0.00470 -0.05380 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82670 8.83140 -0.00470 -0.05322 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91610 9.92140 -0.00530 -0.05342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65350 14.65670 -0.00320 -0.02183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.46450 10.46680 -0.00230 -0.02197 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33680 10.33910 -0.00230 -0.02225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.73670 10.74160 -0.00490 -0.04562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66930 7.67280 -0.00350 -0.04562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98480 8.98900 -0.00420 -0.04672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97890 9.98350 -0.00460 -0.04608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.37140 11.37960 -0.00820 -0.07206 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58540 7.59100 -0.00560 -0.07377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90380 8.91020 -0.00640 -0.07183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05420 10.06150 -0.00730 -0.07255 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00690 11.01140 -0.00450 -0.04087 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69130 7.69450 -0.00320 -0.04159 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.16640 8.17930 -0.01290 -0.15772 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24840 9.26120 -0.01280 -0.13821 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.38470 10.39910 -0.01440 -0.13847 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07300 13.09370 -0.02070 -0.15809 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.24770 13.18730 0.06040 0.45802 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美第一富基金 41.35000 40.84000 0.51000 1.24878 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36150 10.36140 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.65000 14.56000 0.09000 0.61813 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.18000 13.10000 0.08000 0.61069 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.49000 15.39000 0.10000 0.64977 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42030 9.41670 0.00360 0.03823 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42020 9.41670 0.00350 0.03717 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.36750 9.35960 0.00790 0.08441 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.36750 9.35960 0.00790 0.08441 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50120 9.49770 0.00350 0.03685 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.35230 9.34880 0.00350 0.03744 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.35230 9.34880 0.00350 0.03744 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.61180 9.61110 0.00070 0.00728 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.46140 9.46060 0.00080 0.00846 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.46140 9.46060 0.00080 0.00846 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.51970 6.48090 0.03880 0.59868 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.68970 10.65250 0.03720 0.34921 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50500 9.52040 -0.01540 -0.16176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61920 11.63810 -0.01890 -0.16240 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70710 6.71830 -0.01120 -0.16671 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85940 8.87240 -0.01300 -0.14652 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96620 10.98450 -0.01830 -0.16660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.82000 70.03000 -0.21000 -0.29987 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.65000 71.95000 -0.30000 -0.41696 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.73580 62.86260 -0.12680 -0.20171 復華1至5年期高收益債券基金 21.00000 21.05000 -0.05000 -0.23753 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.96180 69.25900 -0.29720 -0.42911 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.77310 68.03250 -0.25940 -0.38129 復華人民幣貨幣市場基金 11.91530 11.91460 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 41.46920 41.14500 0.32420 0.78795 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 復華中小精選基金 69.35000 68.45000 0.90000 1.31483 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.64270 51.86160 -0.21890 -0.42208 復華中國特選信用債券ETF基金 62.24580 62.38710 -0.14130 -0.22649 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.34000 10.48000 -0.14000 -1.33588 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.03000 9.16000 -0.13000 -1.41921 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.16000 12.06000 0.10000 0.82919 復華全方位基金 31.10000 30.73000 0.37000 1.20404 復華全球大趨勢基金-美元 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.48000 20.46000 0.02000 0.09775 復華全球平衡基金-美元 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 復華全球平衡基金-新臺幣 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705 復華全球原物料基金 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 復華全球消費基金-新臺幣 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.23120 12.24230 -0.01110 -0.09067 復華全球債券基金 15.10140 15.12230 -0.02090 -0.13821 復華全球債券組合基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.34000 15.38000 -0.04000 -0.26008 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 復華全球戰略配置強基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 復華有利貨幣市場基金 13.50530 13.50510 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 復華亞太成長基金 12.62000 12.50000 0.12000 0.96000 復華亞太神龍科技基金-美元 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華東協世紀基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 復華南非幣長期收益基金A 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.60560 73.06400 -0.45840 -0.62740 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.93000 21.92000 0.01000 0.04562 復華美國新星基金-美元 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 復華美國新星基金-新臺幣 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 復華恒生基金 20.87000 21.02000 -0.15000 -0.71361 復華恒生單日反向一倍基金 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 復華恒生單日正向二倍基金 29.17000 29.29000 -0.12000 -0.40970 復華神盾基金 28.37860 28.16170 0.21690 0.77019 復華高成長基金 71.50000 70.79000 0.71000 1.00297 復華高益策略組合基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609 復華貨幣市場基金 14.46950 14.46930 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.71000 17.61000 0.10000 0.56786 復華富時台灣高股息低波動基金 49.12000 49.04000 0.08000 0.16313 復華復華基金 22.39000 22.17000 0.22000 0.99233 復華華人世紀基金 17.76000 17.85000 -0.09000 -0.50420 復華傳家二號基金 34.46380 34.27270 0.19110 0.55759 復華傳家基金 24.13860 23.97180 0.16680 0.69582 復華奧林匹克全球組合基金 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 復華新興人民幣短期收益基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.07000 23.20000 -0.13000 -0.56034 復華新興市場企業債券ETF基金 71.16000 71.46000 -0.30000 -0.41982 復華新興市場高收益債券基金A 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 24.10000 23.91000 0.19000 0.79465 復華數位經濟基金 49.73000 49.30000 0.43000 0.87221 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96790 9.96130 0.00660 0.06626 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71670 9.71340 0.00330 0.03397 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.50820 10.50120 0.00700 0.06666 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10500 10.10160 0.00340 0.03366 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.15320 10.10760 0.04560 0.45115 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.10880 10.10590 0.00290 0.02870 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17180 10.16850 0.00330 0.03245 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83860 10.83860 0.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.04900 10.04450 0.00450 0.04480 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.73000 10.72880 0.00120 0.01118 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40640 10.40190 0.00450 0.04326 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10100 11.09970 0.00130 0.01171 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.62770 10.62680 0.00090 0.00847 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.57680 10.56990 0.00690 0.06528 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.71790 10.71430 0.00360 0.03360 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61500 10.61130 0.00370 0.03487 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.87940 11.81860 0.06080 0.51444 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.53400 10.52410 0.00990 0.09407 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79660 10.79280 0.00380 0.03521 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.17580 12.11360 0.06220 0.51347 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.67720 10.66720 0.01000 0.09375 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86990 10.86270 0.00720 0.06628 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.12990 10.13400 -0.00410 -0.04046 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.12000 10.11720 0.00280 0.02768 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06610 10.06650 -0.00040 -0.00397 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44580 10.44610 -0.00030 -0.00287 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78600 10.73380 0.05220 0.48631 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44660 10.44120 0.00540 0.05172 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44460 10.44480 -0.00020 -0.00191 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78590 10.73360 0.05230 0.48725 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.44340 10.43810 0.00530 0.05078 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.31920 10.32040 -0.00120 -0.01163 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30430 10.29840 0.00590 0.05729 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31740 10.31860 -0.00120 -0.01163 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30540 10.29940 0.00600 0.05826 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.93790 10.94710 -0.00920 -0.08404 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.92770 10.92970 -0.00200 -0.01830 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06340 11.06910 -0.00570 -0.05149 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.11440 10.12260 -0.00820 -0.08101 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.10270 10.10420 -0.00150 -0.01485 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.04990 10.05460 -0.00470 -0.04674 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24920 9.25110 -0.00190 -0.02054 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.04190 8.04400 -0.00210 -0.02611 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.11450 8.11920 -0.00470 -0.05789 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.16490 12.16740 -0.00250 -0.02055 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60650 10.60920 -0.00270 -0.02545 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82600 10.83230 -0.00630 -0.05816 景順主流基金 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779 景順台灣科技基金 33.85000 33.58000 0.27000 0.80405 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 景順全球科技基金 24.32000 24.13000 0.19000 0.78740 景順全球康健基金 19.81000 19.67000 0.14000 0.71174 景順貨幣市場基金 16.00330 16.00320 0.00010 0.00062 景順潛力基金 33.76000 33.58000 0.18000 0.53603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.98000 14.84000 0.14000 0.94340 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.18000 14.05000 0.13000 0.92527 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.04000 11.94000 0.10000 0.83752 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63420 8.62870 0.00550 0.06374 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.74550 7.75290 -0.00740 -0.09545 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.55170 11.54410 0.00760 0.06583 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34910 10.35910 -0.01000 -0.09653 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966 華南永昌中國A股基金(美元) 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.87000 12.00000 -0.13000 -1.08333 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.67150 9.66800 0.00350 0.03620 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.98950 9.98920 0.00030 0.00300 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.27960 10.27590 0.00370 0.03601 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.62150 10.62110 0.00040 0.00377 華南永昌永昌基金 20.37000 20.34000 0.03000 0.14749 華南永昌全球亨利組合基金 14.99040 15.00930 -0.01890 -0.12592 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 華南永昌全球精品基金 17.30000 17.24000 0.06000 0.34803 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.59000 13.53000 0.06000 0.44346 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 華南永昌物聯網精選基金 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29360 16.29340 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.36840 25.31870 0.04970 0.19630 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99910 11.99890 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.79390 10.79450 -0.00060 -0.00556 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.50830 10.51040 -0.00210 -0.01998 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00280 10.00330 -0.00050 -0.00500 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68030 9.68230 -0.00200 -0.02066 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.63220 10.63210 0.00010 0.00094 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.28280 10.28430 -0.00150 -0.01459 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97850 9.97850 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59170 9.59310 -0.00140 -0.01459 華頓中小型基金 22.04000 21.86000 0.18000 0.82342 華頓中國多重機會平衡基金 12.25590 12.31930 -0.06340 -0.51464 華頓台灣基金 24.10000 23.87000 0.23000 0.96355 華頓平安貨幣市場基金 11.58010 11.57990 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.45000 17.41000 0.04000 0.22975 華頓全球高收益債券基金A 13.90200 13.91190 -0.00990 -0.07116 華頓全球高收益債券基金B 8.01570 8.02150 -0.00580 -0.07231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92780 2.96190 -0.03410 -1.15129 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.85750 13.01190 -0.15440 -1.18661 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41180 0.41670 -0.00490 -1.17591 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.32850 12.38340 -0.05490 -0.44334 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.28540 12.34010 -0.05470 -0.44327 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.95020 10.99780 -0.04760 -0.43281 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.76340 10.81510 -0.05170 -0.47804 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.72540 10.77690 -0.05150 -0.47787 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.42290 9.46820 -0.04530 -0.47844 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.85070 10.89930 -0.04860 -0.44590 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81300 10.86140 -0.04840 -0.44561 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.50490 9.54660 -0.04170 -0.43680 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.09000 12.20000 -0.11000 -0.90164 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69420 2.69160 0.00260 0.09660 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12470 2.12220 0.00250 0.11780 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.02150 12.01120 0.01030 0.08575 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24110 9.23320 0.00790 0.08556 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37830 0.37800 0.00030 0.07937 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29350 0.29310 0.00040 0.13647 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.64000 3.63000 0.01000 0.27548 匯豐中國動力基金(台幣) 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.48000 25.30000 0.18000 0.71146 匯豐全球趨勢組合基金 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 匯豐安富基金 26.51000 26.41000 0.10000 0.37864 匯豐成功基金 43.32000 43.11000 0.21000 0.48713 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.43000 0.01000 0.41152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78440 2.78200 0.00240 0.08627 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42780 2.42550 0.00230 0.09483 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96730 11.95920 0.00810 0.06773 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.97810 7.96980 0.00830 0.10414 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39250 0.39210 0.00040 0.10201 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33470 0.33440 0.00030 0.08971 匯豐金磚動力基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01900 15.01880 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.16000 0.06000 1.16279 匯豐新鑽動力基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49390 5.51940 -0.02550 -0.46201 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.39100 9.41670 -0.02570 -0.27292 匯豐龍鳳基金-A類型 55.05000 54.65000 0.40000 0.73193 匯豐龍鳳基金-I類型 55.05000 54.65000 0.40000 0.73193 匯豐龍騰電子基金 39.68000 39.27000 0.41000 1.04405 匯豐雙高收益債券組合基金 12.85600 12.87590 -0.01990 -0.15455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.22000 18.95000 0.27000 1.42480 新光中國成長基金(人民幣) 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 新光中國成長基金(美元) 9.38000 9.48000 -0.10000 -1.05485 新光中國成長基金(新臺幣) 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.62540 11.60070 0.02470 0.21292 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29140 10.29280 -0.00140 -0.01360 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.72330 10.74430 -0.02100 -0.19545 新光台灣富貴基金 25.65000 25.35000 0.30000 1.18343 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.10000 21.98000 0.12000 0.54595 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.90820 40.08020 -0.17200 -0.42914 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.67050 45.98540 -0.31490 -0.68478 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712 新光全球AI新創產業基金美元 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光全球生技醫療基金(美元) 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 新光全球債券基金(A累積)美元 11.08250 11.08530 -0.00280 -0.02526 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.94060 10.96350 -0.02290 -0.20887 新光全球債券基金(B配息)美元 10.41510 10.41790 -0.00280 -0.02688 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.26850 10.29010 -0.02160 -0.20991 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 新光吉星貨幣市場基金 15.51970 15.51950 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 新光多重資產基金(A累積)美元 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 新光亞洲精選基金-美金 21.20000 21.01000 0.19000 0.90433 新光亞洲精選基金-新台幣 21.70000 21.54000 0.16000 0.74280 新光店頭基金 23.84000 23.55000 0.29000 1.23142 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.90830 42.09020 -0.18190 -0.43217 新光特選內需收益ETF基金 21.14000 21.10000 0.04000 0.18957 新光創新科技基金 14.02000 13.81000 0.21000 1.52064 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25500 10.26590 -0.01090 -0.10618 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.59860 10.61210 -0.01350 -0.12721 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08430 10.08930 -0.00500 -0.04956 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30220 9.31250 -0.01030 -0.11060 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58980 9.60200 -0.01220 -0.12706 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10760 9.11500 -0.00740 -0.08118 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.91020 40.98480 -0.07460 -0.18202 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.69470 46.99420 -0.29950 -0.63731 新光澳幣八年期保本基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 新光澳幣十年期保本基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 新光澳幣保本基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92890 10.93150 -0.00260 -0.02378 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49970 9.50210 -0.00240 -0.02526 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48320 9.48830 -0.00510 -0.05375 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.66410 10.66980 -0.00570 -0.05342 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71910 10.72200 -0.00290 -0.02705 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51560 9.51820 -0.00260 -0.02732 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46110 9.46620 -0.00510 -0.05388 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64450 10.65020 -0.00570 -0.05352 瑞銀全球創新趨勢基金 7.40000 7.34000 0.06000 0.81744 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.85360 10.83540 0.01820 0.16797 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53280 9.51670 0.01610 0.16918 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58290 10.56590 0.01700 0.16089 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47450 9.45940 0.01510 0.15963 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53590 9.52200 0.01390 0.14598 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.65520 10.63940 0.01580 0.14850 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93920 14.91930 0.01990 0.13338 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58640 8.57500 0.01140 0.13294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.41780 40.47690 -0.05910 -0.14601 群益10年期以上金融債ETF基金 44.26760 44.39030 -0.12270 -0.27641 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.98450 45.12200 -0.13750 -0.30473 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.30400 45.42360 -0.11960 -0.26330 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.62920 46.78970 -0.16050 -0.34302 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.80860 44.96360 -0.15500 -0.34472 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.30970 48.50110 -0.19140 -0.39463 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.49580 50.88610 -0.39030 -0.76701 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.11480 48.32030 -0.20550 -0.42529 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.82740 10.85450 -0.02710 -0.24967 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.28840 47.55100 -0.26260 -0.55225 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.10650 40.14720 -0.04070 -0.10138 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52230 11.52160 0.00070 0.00608 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01190 10.02620 -0.01430 -0.14263 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.18900 14.24970 -0.06070 -0.42597 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.26000 10.31620 -0.05620 -0.54477 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 群益大印度基金N-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 群益大印度基金-人民幣 13.06350 13.06640 -0.00290 -0.02219 群益大印度基金-美元 11.88560 11.85760 0.02800 0.23614 群益大印度基金-新臺幣 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.55050 12.47140 0.07910 0.63425 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.70930 11.64940 0.05990 0.51419 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.11220 11.04220 0.07000 0.63393 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45780 9.40950 0.04830 0.51331 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.07300 10.00950 0.06350 0.63440 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.60900 8.56490 0.04410 0.51489 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.27850 9.22000 0.05850 0.63449 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.19590 8.15400 0.04190 0.51386 群益中小型股基金 47.45000 46.95000 0.50000 1.06496 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.85560 10.90950 -0.05390 -0.49406 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.75030 9.81050 -0.06020 -0.61363 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.25730 9.31740 -0.06010 -0.64503 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.15700 9.20250 -0.04550 -0.49443 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.22340 8.27420 -0.05080 -0.61396 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.80860 7.85930 -0.05070 -0.64510 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.63190 10.61450 0.01740 0.16393 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.69500 11.67580 0.01920 0.16444 群益中國高收益債券基金-美元 11.25570 11.23810 0.01760 0.15661 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44020 10.42710 0.01310 0.12563 群益中國新機會基金N-人民幣 9.62580 9.71000 -0.08420 -0.86715 群益中國新機會基金N-美元 8.55130 8.63650 -0.08520 -0.98651 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.24000 9.34000 -0.10000 -1.07066 群益中國新機會基金-人民幣 8.53640 8.61110 -0.07470 -0.86748 群益中國新機會基金-美元 9.14280 9.23390 -0.09110 -0.98658 群益中國新機會基金-新臺幣 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897 群益平衡王基金 20.71850 20.50210 0.21640 1.05550 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95760 9.96060 -0.00300 -0.03012 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99850 10.00480 -0.00630 -0.06297 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95760 9.96070 -0.00310 -0.03112 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99850 10.00480 -0.00630 -0.06297 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95770 9.96080 -0.00310 -0.03112 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99850 10.00480 -0.00630 -0.06297 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.98280 9.98880 -0.00600 -0.06007 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96460 9.95270 0.01190 0.11957 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00560 9.99690 0.00870 0.08703 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96460 9.95270 0.01190 0.11957 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00560 9.99690 0.00870 0.08703 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96460 9.95280 0.01180 0.11856 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00560 9.99690 0.00870 0.08703 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.01000 10.00100 0.00900 0.08999 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.96230 9.95620 0.00610 0.06127 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.00330 10.00030 0.00300 0.03000 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.96230 9.95620 0.00610 0.06127 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.00330 10.00030 0.00300 0.03000 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.96220 9.95610 0.00610 0.06127 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.00330 10.00030 0.00300 0.03000 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.99940 9.99630 0.00310 0.03101 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.39820 12.41660 -0.01840 -0.14819 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.44830 11.47900 -0.03070 -0.26744 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.53240 10.54800 -0.01560 -0.14790 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.72440 9.75050 -0.02610 -0.26768 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.36610 10.38150 -0.01540 -0.14834 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.50720 10.50180 0.00540 0.05142 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.27830 10.27410 0.00420 0.04088 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20680 9.20210 0.00470 0.05108 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20730 9.20350 0.00380 0.04129 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56830 10.56280 0.00550 0.05207 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60100 10.59670 0.00430 0.04058 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36940 9.36460 0.00480 0.05126 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85150 9.84750 0.00400 0.04062 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.43680 11.44530 -0.00850 -0.07427 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82330 7.82910 -0.00580 -0.07408 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85720 10.86120 -0.00400 -0.03683 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65570 10.66060 -0.00490 -0.04596 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.80210 10.81050 -0.00840 -0.07770 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94510 9.94880 -0.00370 -0.03719 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88410 9.88860 -0.00450 -0.04551 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02040 10.02820 -0.00780 -0.07778 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85730 10.86130 -0.00400 -0.03683 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65560 10.66050 -0.00490 -0.04596 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.80200 10.81040 -0.00840 -0.07770 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94520 9.94890 -0.00370 -0.03719 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88390 9.88850 -0.00460 -0.04652 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02040 10.02820 -0.00780 -0.07778 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.58320 9.51650 0.06670 0.70089 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 群益全球關鍵生技基金-美元 15.68000 15.57100 0.10900 0.70002 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.65000 15.55000 0.10000 0.64309 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 群益印度中小基金N-人民幣 10.45220 10.46560 -0.01340 -0.12804 群益印度中小基金N-美元 8.48860 8.47770 0.01090 0.12857 群益印度中小基金N-新臺幣 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.14990 14.16810 -0.01820 -0.12846 群益印度中小基金-美元 12.14110 12.12550 0.01560 0.12865 群益印度中小基金-新臺幣 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 群益多重收益組合基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 群益多重資產組合基金 15.57000 15.52000 0.05000 0.32216 群益安家基金 26.50280 26.10460 0.39820 1.52540 群益安穩貨幣市場基金 16.17120 16.17100 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.51000 21.16000 0.35000 1.65406 群益亞太中小基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 群益亞太新趨勢平衡基金 16.63000 16.63000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.77260 10.78980 -0.01720 -0.15941 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91950 7.93220 -0.01270 -0.16011 群益店頭市場基金 100.97000 99.63000 1.34000 1.34498 群益東方盛世基金 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 群益東協成長基金-人民幣 13.56740 13.47820 0.08920 0.66181 群益東協成長基金-美元 11.52110 11.45910 0.06200 0.54105 群益東協成長基金-新臺幣 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.12440 12.11860 0.00580 0.04786 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.18880 11.19390 -0.00510 -0.04556 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63120 10.63930 -0.00810 -0.07613 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83650 9.83170 0.00480 0.04882 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08030 9.08450 -0.00420 -0.04623 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62590 8.63250 -0.00660 -0.07646 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.99300 11.00150 -0.00850 -0.07726 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62590 9.62120 0.00470 0.04885 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24150 9.24580 -0.00430 -0.04651 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63630 9.64370 -0.00740 -0.07673 群益長安基金 31.39000 30.93000 0.46000 1.48723 群益美國新創亮點基金N-美元 10.48870 10.44290 0.04580 0.43858 群益美國新創亮點基金-美元 15.86690 15.79780 0.06910 0.43740 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337 群益真善美基金 16.01530 15.96380 0.05150 0.32260 群益馬拉松基金 125.42000 123.32000 2.10000 1.70289 群益深証中小板基金 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 群益創新科技基金 34.91000 34.40000 0.51000 1.48256 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.59690 10.67450 -0.07760 -0.72697 群益華夏盛世基金N-美元 9.43580 9.51620 -0.08040 -0.84488 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 群益華夏盛世基金-人民幣 11.54020 11.62460 -0.08440 -0.72605 群益華夏盛世基金-美元 10.40400 10.49270 -0.08870 -0.84535 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.36000 17.52000 -0.16000 -0.91324 群益奧斯卡基金 31.35000 30.96000 0.39000 1.25969 群益新興金鑽基金-美元 11.39070 11.37350 0.01720 0.15123 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 群益葛萊美基金 24.81000 24.50000 0.31000 1.26531 群益道瓊美國地產ETF基金 22.75000 22.74000 0.01000 0.04398 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58340 11.55990 0.02350 0.20329 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04800 11.03880 0.00920 0.08334 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.19600 11.19030 0.00570 0.05094 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.11920 11.09670 0.02250 0.20276 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60500 10.59620 0.00880 0.08305 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.74700 10.74150 0.00550 0.05120 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58320 11.55980 0.02340 0.20243 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04840 11.03920 0.00920 0.08334 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.88450 9.87940 0.00510 0.05162 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.11920 11.09670 0.02250 0.20276 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60450 10.59570 0.00880 0.08305 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.96620 9.96110 0.00510 0.05120 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.09380 13.06290 0.03090 0.23655 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.81530 11.78930 0.02600 0.22054 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.67920 11.65550 0.02370 0.20334 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65750 8.63710 0.02040 0.23619 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93720 8.91750 0.01970 0.22091 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.40220 8.38520 0.01700 0.20274 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.28500 10.26230 0.02270 0.22120 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.88710 9.86530 0.02180 0.22098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.21630 10.28010 -0.06380 -0.62062 德信大發基金 31.80000 31.50000 0.30000 0.95238 德信中國精選成長基金 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 德信台灣主流中小基金 21.12000 20.95000 0.17000 0.81146 德信萬保貨幣市場基金 11.99390 11.99370 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.64000 34.55000 0.09000 0.26049 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.06700 11.06580 0.00120 0.01084 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.92640 10.92310 0.00330 0.03021 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72440 11.72420 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.67000 17.44000 0.23000 1.31881 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.93710 10.92910 0.00800 0.07320 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.65180 16.62830 0.02350 0.14133 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26220 8.25750 0.00470 0.05692 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13920 11.12930 0.00990 0.08895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.22930 12.21800 0.01130 0.09249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.15490 14.14690 0.00800 0.05655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.00000 16.94000 0.06000 0.35419 摩根中小基金 23.23000 23.01000 0.22000 0.95611 摩根中國A股基金 15.67000 15.87000 -0.20000 -1.26024 摩根中國A股基金(美元) 12.16000 12.31000 -0.15000 -1.21852 摩根中國亮點基金 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.38860 11.42090 -0.03230 -0.28281 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87200 12.91230 -0.04030 -0.31211 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.64470 9.66930 -0.02460 -0.25441 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.35980 13.39770 -0.03790 -0.28288 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.72740 15.77680 -0.04940 -0.31312 摩根台灣金磚基金-累積型 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 摩根台灣增長基金 51.35000 51.19000 0.16000 0.31256 摩根平衡基金 28.11000 28.09000 0.02000 0.07120 摩根全球α基金 18.62000 18.49000 0.13000 0.70308 摩根全球平衡基金 16.34160 16.32960 0.01200 0.07349 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50570 9.49650 0.00920 0.09688 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71440 10.70320 0.01120 0.10464 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07000 10.05770 0.01230 0.12229 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78140 11.77000 0.01140 0.09686 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.53970 10.52680 0.01290 0.12254 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57180 10.50820 0.06360 0.60524 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.07850 13.99400 0.08450 0.60383 摩根亞洲基金 59.71000 59.36000 0.35000 0.58962 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39130 8.39090 0.00040 0.00477 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95450 9.95420 0.00030 0.00301 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78070 8.77810 0.00260 0.02962 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.88430 12.88370 0.00060 0.00466 摩根東方內需機會基金 18.88000 18.77000 0.11000 0.58604 摩根東方科技基金 32.96000 32.94000 0.02000 0.06072 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.52000 0.10000 1.05042 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.79000 11.67000 0.12000 1.02828 摩根金龍收成基金 22.78000 22.71000 0.07000 0.30823 摩根第一貨幣市場基金 15.14090 15.14070 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142 摩根新金磚五國基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038 摩根新絲路基金 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 摩根新興35基金 13.67000 13.58000 0.09000 0.66274 摩根新興日本基金 23.69000 23.57000 0.12000 0.50912 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16080 7.19390 -0.03310 -0.46011 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56380 9.60770 -0.04390 -0.45693 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.34160 9.38240 -0.04080 -0.43486 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.18720 11.23900 -0.05180 -0.46090 摩根新興科技基金 55.59000 55.17000 0.42000 0.76128 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78600 8.77180 0.01420 0.16188 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48130 9.46590 0.01540 0.16269 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.92320 8.90620 0.01700 0.19088 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.54040 10.52330 0.01710 0.16250 摩根龍揚基金 34.04000 33.93000 0.11000 0.32420 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 摩根環球股票收益基金-累積型 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33020 9.34510 -0.01490 -0.15944 摩根總收益組合基金-累積型 11.58160 11.60010 -0.01850 -0.15948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62130 12.62120 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.63000 11.48000 0.15000 1.30662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.91140 10.90580 0.00560 0.05135 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.58360 10.58370 -0.00010 -0.00094 聯邦中國龍基金 27.52000 27.17000 0.35000 1.28819 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56140 12.54510 0.01630 0.12993 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.78050 11.76290 0.01760 0.14962 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.70130 10.68820 0.01310 0.12257 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28260 10.26940 0.01320 0.12854 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69640 9.68190 0.01450 0.14976 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80110 8.79030 0.01080 0.12286 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.89380 9.81810 0.07570 0.77102 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.17030 10.09560 0.07470 0.73993 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.36790 9.29620 0.07170 0.77128 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62560 9.55500 0.07060 0.73888 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.69690 11.67250 0.02440 0.20904 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.56160 11.53550 0.02610 0.22626 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.79880 10.77770 0.02110 0.19577 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.76880 10.74580 0.02300 0.21404 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62960 10.60560 0.02400 0.22630 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92730 9.90790 0.01940 0.19580 聯邦金鑽平衡基金 24.56020 24.23380 0.32640 1.34688 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.57790 9.53540 0.04250 0.44571 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.01260 9.97130 0.04130 0.41419 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.52430 9.48200 0.04230 0.44611 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.94370 9.90270 0.04100 0.41403 聯邦貨幣市場基金 13.23270 13.23250 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.77000 13.60000 0.17000 1.25000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.79820 16.81770 -0.01950 -0.11595 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.91530 12.88640 0.02890 0.22427 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.58920 12.57060 0.01860 0.14796 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.96140 11.94400 0.01740 0.14568 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45320 12.47210 -0.01890 -0.15154 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.69710 11.71670 -0.01960 -0.16728 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56500 10.58110 -0.01610 -0.15216 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.75930 8.77400 -0.01470 -0.16754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.77000 37.50000 0.27000 0.72000 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.24000 19.36000 -0.12000 -0.61983 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.73000 18.85000 -0.12000 -0.63660 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.53000 12.62000 -0.09000 -0.71315 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.48000 14.40000 0.08000 0.55556 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.39000 14.32000 0.07000 0.48883 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.42000 14.34000 0.08000 0.55788 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.12000 21.07000 0.05000 0.23730 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.16000 19.11000 0.05000 0.26164 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.81000 14.77000 0.04000 0.27082 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.92000 14.88000 0.04000 0.26882 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.70000 19.71000 -0.01000 -0.05074 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.40000 18.41000 -0.01000 -0.05432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.04510 15.04490 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.14470 11.13790 0.00680 0.06105 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.86730 13.85590 0.01140 0.08228 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.47880 7.47420 0.00460 0.06155 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.33580 10.32430 0.01150 0.11139 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.76730 10.77770 -0.01040 -0.09650 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.20500 10.20470 0.00030 0.00294 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24150 10.24410 -0.00260 -0.02538 瀚亞中小型股基金 22.03000 21.79000 0.24000 1.10142 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.01000 13.17000 -0.16000 -1.21488 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.34000 13.52000 -0.18000 -1.33136 瀚亞巴西基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813 瀚亞外銷基金 41.56000 40.93000 0.63000 1.53921 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99570 9.97930 0.01640 0.16434 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92620 9.93040 -0.00420 -0.04229 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.94580 9.94020 0.00560 0.05634 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.91810 9.91450 0.00360 0.03631 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99260 9.97620 0.01640 0.16439 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95450 9.95890 -0.00440 -0.04418 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.93920 9.93390 0.00530 0.05335 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.91110 9.90790 0.00320 0.03230 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.61740 11.61210 0.00530 0.04564 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.01200 11.01950 -0.00750 -0.06806 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.92910 12.94130 -0.01220 -0.09427 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.93010 10.94620 -0.01610 -0.14708 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.36870 7.36480 0.00390 0.05295 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.99770 8.00310 -0.00540 -0.06747 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.19490 8.20270 -0.00780 -0.09509 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07600 7.08650 -0.01050 -0.14817 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.73450 8.74280 -0.00830 -0.09494 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.06210 9.05740 0.00470 0.05189 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35210 9.35840 -0.00630 -0.06732 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.10410 9.11270 -0.00860 -0.09437 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.59000 12.48000 0.11000 0.88141 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.36940 10.42650 -0.05710 -0.54764 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.78150 9.85030 -0.06880 -0.69846 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.36760 9.41130 -0.04370 -0.46434 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.46710 9.51920 -0.05210 -0.54731 瀚亞印度基金-人民幣 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 瀚亞印度基金-美元 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 瀚亞印度基金-新台幣 29.04000 28.98000 0.06000 0.20704 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.04000 11.87000 0.17000 1.43218 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.45000 10.32000 0.13000 1.25969 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.89000 14.70000 0.19000 1.29252 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.00000 8.87000 0.13000 1.46561 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.82000 6.73000 0.09000 1.33730 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.72000 8.61000 0.11000 1.27758 瀚亞亞太基礎建設基金 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.72450 12.65930 0.06520 0.51504 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.51950 14.46380 0.05570 0.38510 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.31010 11.26950 0.04060 0.36026 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.10370 11.06700 0.03670 0.33162 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.86400 12.83170 0.03230 0.25172 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.12470 9.07920 0.04550 0.50115 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.79980 9.76220 0.03760 0.38516 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.92660 8.89460 0.03200 0.35977 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.75320 8.72420 0.02900 0.33241 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.34030 9.31710 0.02320 0.24900 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.04510 15.03920 0.00590 0.03923 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.84900 10.82500 0.02400 0.22171 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.29780 10.29020 0.00760 0.07386 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.68350 12.67850 0.00500 0.03944 瀚亞非洲基金-南非幣 10.52000 10.35000 0.17000 1.64251 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.90000 18.61000 0.29000 1.55830 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63470 13.63450 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.75000 29.50000 0.25000 0.84746 瀚亞高科技基金 62.39000 61.61000 0.78000 1.26603 瀚亞理財通基金 26.84000 26.75000 0.09000 0.33645 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 瀚亞菁華基金 22.58000 22.33000 0.25000 1.11957 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.27140 14.28370 -0.01230 -0.08611 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30870 9.31670 -0.00800 -0.08587 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.30900 11.27080 0.03820 0.33893 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.85220 11.82690 0.02530 0.21392 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.29190 10.27580 0.01610 0.15668 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.71950 10.71450 0.00500 0.04667 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.35590 8.32730 0.02860 0.34345 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.22320 8.20560 0.01760 0.21449 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.73880 8.72230 0.01650 0.18917 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.24860 8.23570 0.01290 0.15664 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07930 8.07550 0.00380 0.04706 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.21900 14.24960 -0.03060 -0.21474 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.85070 10.85420 -0.00350 -0.03225 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95360 9.97230 -0.01870 -0.18752 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.56510 11.59000 -0.02490 -0.21484 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.35410 10.35760 -0.00350 -0.03379 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.04920 10.07080 -0.02160 -0.21448 瀚亞歐洲基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------