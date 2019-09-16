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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/12  108/09/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.34600   10.34320   0.00280    0.02707
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.09830   10.09560   0.00270    0.02674
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.44460   10.43750   0.00710    0.06802
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20290   10.19660   0.00630    0.06179
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.09650   10.09780  -0.00130   -0.01287
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.20520   10.20460   0.00060    0.00588
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.10020   10.09990   0.00030    0.00297
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14620   10.14600   0.00020    0.00197
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.81830    9.82030  -0.00200   -0.02037
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.81830    9.82030  -0.00200   -0.02037
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.81200    9.81230  -0.00030   -0.00306
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.81200    9.81230  -0.00030   -0.00306
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.99400    9.99270   0.00130    0.01301
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.99400    9.99270   0.00130    0.01301
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.78050   10.78730  -0.00680   -0.06304
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.57910   10.58590  -0.00680   -0.06424
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.69590   10.70090  -0.00500   -0.04673
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.58110   10.58600  -0.00490   -0.04629
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.80000   22.53000   0.27000    1.19840
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.83000   23.66000   0.17000    0.71851
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.18960   42.28070  -0.09110   -0.21546
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.57240   39.61780  -0.04540   -0.11459
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.92930    9.93550  -0.00620   -0.06240
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.48480   10.48830  -0.00350   -0.03337
中國信託台灣活力基金                                               13.72000   13.54000   0.18000    1.32939
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.36120   10.36580  -0.00460   -0.04438
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21280   10.21960  -0.00680   -0.06654
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09040    9.09640  -0.00600   -0.06596
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47770   10.48120  -0.00350   -0.03339
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29730    9.30040  -0.00310   -0.03333
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.32880   11.31480   0.01400    0.12373
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.57350    9.56170   0.01180    0.12341
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.17380   11.18040  -0.00660   -0.05903
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.70970    9.71540  -0.00570   -0.05867
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              45.65880   45.89020  -0.23140   -0.50425
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.38230   42.69600  -0.31370   -0.73473
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.32880   47.47120  -0.14240   -0.29997
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.95880   48.13120  -0.17240   -0.35819
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
中國信託智能運動基金-美元                                          10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04520   11.04510   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.44270   10.46020  -0.01750   -0.16730
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.56360    9.57960  -0.01600   -0.16702
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.64850   10.66320  -0.01470   -0.13786
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.75180    9.76530  -0.01350   -0.13824
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.50610   40.53520  -0.02910   -0.07179
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.24100   41.42250  -0.18150   -0.43817
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.36320   44.58040  -0.21720   -0.48721
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.95070   45.13020  -0.17950   -0.39774
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.86300   45.04620  -0.18320   -0.40669
元大2001基金                                                       66.85000   66.22000   0.63000    0.95137
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.64790   47.86150  -0.21360   -0.44629
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.32430   45.39560  -0.07130   -0.15706
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.30000   21.53000  -0.23000   -1.06828
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75350   11.75260   0.00090    0.00766
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61000   10.61090  -0.00090   -0.00848
元大上證50基金                                                     33.53000   33.14000   0.39000    1.17683
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.85000   11.92000  -0.07000   -0.58725
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.49000   13.31000   0.18000    1.35237
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.23200   12.06600   0.16600    1.37577
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.71600   16.49500   0.22100    1.33980
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.51600   11.59200  -0.07600   -0.65562
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.85200   10.92500  -0.07300   -0.66819
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.05000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.44910   45.58010  -0.13100   -0.28741
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11630   11.12320  -0.00690   -0.06203
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.09280   10.09900  -0.00620   -0.06139
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.01640   10.02410  -0.00770   -0.07681
元大巴西指數基金                                                    6.98600    6.93800   0.04800    0.69184
元大日經225基金                                                    27.67000   27.47000   0.20000    0.72807
元大台商收成基金                                                   23.44000   23.23000   0.21000    0.90400
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.97000   41.57000   0.40000    0.96223
元大台灣中型100基金                                                34.47000   34.25000   0.22000    0.64234
元大台灣加權股價指數基金                                           26.46500   26.37500   0.09000    0.34123
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
元大台灣卓越50基金                                                 83.96000   83.79000   0.17000    0.20289
元大台灣金融基金                                                   18.90000   18.91000  -0.01000   -0.05288
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.88000   32.77000   0.11000    0.33567
元大台灣高股息基金                                                 28.04000   27.96000   0.08000    0.28612
元大台灣電子科技基金                                               37.50000   37.34000   0.16000    0.42849
元大全球ETF成長組合基金                                            10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.14000   15.11000   0.03000    0.19854
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.64000   24.36000   0.28000    1.14943
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.53000   13.58000  -0.05000   -0.36819
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.57000   13.61000  -0.04000   -0.29390
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.32600   12.36300  -0.03700   -0.29928
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.43000   0.02000    0.31104
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.89000    6.92000  -0.03000   -0.43353
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.32700    8.30700   0.02000    0.24076
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.49000   13.44000   0.05000    0.37202
元大全球農業商機基金                                               18.06000   17.98000   0.08000    0.44494
元大印尼指數基金                                                    9.77400    9.69700   0.07700    0.79406
元大印度指數基金                                                    9.43400    9.38400   0.05000    0.53282
元大印度基金                                                       12.18000   12.14000   0.04000    0.32949
元大多多基金                                                       17.98000   17.75000   0.23000    1.29577
元大多福基金                                                       55.00000   54.52000   0.48000    0.88041
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.48660    9.50810  -0.02150   -0.22612
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.55630    7.57350  -0.01720   -0.22711
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.08500    8.95900   0.12600    1.40641
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.04000    9.90000   0.14000    1.41414
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.41000    9.28000   0.13000    1.40086
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.04000    9.90000   0.14000    1.41414
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.20000   10.06100   0.13900    1.38157
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20490   10.24260  -0.03770   -0.36807
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47030   10.47250  -0.00220   -0.02101
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18700   10.22410  -0.03710   -0.36287
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.58520   10.59080  -0.00560   -0.05288
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.30050   10.34090  -0.04040   -0.39068
元大卓越基金                                                       43.54000   43.37000   0.17000    0.39198
元大店頭基金                                                        9.03000    8.91000   0.12000    1.34680
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51480   10.51420   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.86840    9.92030  -0.05190   -0.52317
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.75380   32.81580  -0.06200   -0.18893
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.01840   45.32910  -0.31070   -0.68543
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.77490   15.70560   0.06930    0.44124
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.45390   25.70950  -0.25560   -0.99419
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.16930   43.33730  -0.16800   -0.38766
元大高科技基金                                                     20.78000   20.49000   0.29000    1.41532
元大得利貨幣市場基金                                               16.34360   16.34340   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04510   12.04500   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
元大富櫃50基金                                                     13.23000   13.11000   0.12000    0.91533
元大華夏中小基金                                                    7.57000    7.63000  -0.06000   -0.78637
元大新中國基金-人民幣                                              10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
元大新中國基金-美元                                                 9.35500    9.38800  -0.03300   -0.35151
元大新中國基金-新台幣                                               9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
元大新主流基金                                                     26.43000   26.06000   0.37000    1.41980
元大新東協平衡基金-美元                                             9.41900    9.39300   0.02600    0.27680
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.23740   11.25370  -0.01630   -0.14484
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.03010   10.04300  -0.01290   -0.12845
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.58770   11.60630  -0.01860   -0.16026
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.45690    9.47210  -0.01520   -0.16047
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.65890   10.67160  -0.01270   -0.11901
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83330    9.87400  -0.04070   -0.41219
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.96040   10.97680  -0.01640   -0.14941
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.12050   10.16580  -0.04530   -0.44561
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17440   10.18770  -0.01330   -0.13055
元大新興亞洲基金                                                   10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.78170    9.77130   0.01040    0.10643
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.06420    9.05470   0.00950    0.10492
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.17600   10.16850   0.00750    0.07376
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.44450    9.43760   0.00690    0.07311
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17960   15.17940   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.44000   38.12000   0.32000    0.83945
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
元大實質多重資產基金-美元                                           8.17600    8.16400   0.01200    0.14699
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.86000   12.02000  -0.16000   -1.33111
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.96000   18.59000   0.37000    1.99032
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.65000   20.62000   0.03000    0.14549
元大摩臺基金                                                       39.32000   39.24000   0.08000    0.20387
元大標普500基金                                                    28.37000   28.22000   0.15000    0.53154
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.95000   12.05000  -0.10000   -0.82988
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.36000   36.81000   0.55000    1.49416
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.07000   21.07000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                                18.58000   18.40000   0.18000    0.97826
元大歐洲50基金                                                     25.72000   25.59000   0.13000    0.50801
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.19750    9.22460  -0.02710   -0.29378
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30620   10.30600   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.03000   15.96000   0.07000    0.43860
日盛上選基金                                                       37.84000   37.39000   0.45000    1.20353
日盛小而美基金                                                     19.53000   19.31000   0.22000    1.13931
日盛中國內需動力基金                                                9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37680   12.36130   0.01550    0.12539
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81280    9.80050   0.01230    0.12550
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48920   12.48290   0.00630    0.05047
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89770    9.89280   0.00490    0.04953
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32160   11.31950   0.00210    0.01855
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.95480    8.95320   0.00160    0.01787
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.26000   11.37000  -0.11000   -0.96746
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.84000   10.96000  -0.12000   -1.09489
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
日盛日盛基金                                                       12.53000   12.33000   0.20000    1.62206
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66070   10.66310  -0.00240   -0.02251
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46540    9.46750  -0.00210   -0.02218
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.43830   10.44390  -0.00560   -0.05362
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26800    9.27300  -0.00500   -0.05392
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.53620    2.53250   0.00370    0.14610
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65490    1.65250   0.00240    0.14523
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38760    0.38730   0.00030    0.07746
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25350    0.25330   0.00020    0.07896
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80770   12.80150   0.00620    0.04843
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.25000    8.24600   0.00400    0.04851
日盛亞洲機會基金                                                    7.13000    7.11000   0.02000    0.28129
日盛首選基金                                                       18.39000   18.18000   0.21000    1.15512
日盛高科技基金                                                     19.77000   19.56000   0.21000    1.07362
日盛貨幣市場基金                                                   14.85170   14.85150   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     43.21000   42.53000   0.68000    1.59887
日盛精選五虎基金                                                   38.11000   37.76000   0.35000    0.92691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56130   13.56100   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                                 34.46000   34.20000   0.26000    0.76023
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.06000    9.81000   0.25000    2.54842
台新MSCI中國基金                                                   20.20000   19.97000   0.23000    1.15173
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.55000   20.31000   0.24000    1.18168
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23800   14.23780   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     49.68000   49.17000   0.51000    1.03722
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57630    0.59050  -0.01420   -2.40474
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.96100   18.41100  -0.45000   -2.44419
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33430    0.33840  -0.00410   -1.21158
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.07000   10.20000  -0.13000   -1.27451
台新主流基金                                                       26.07000   25.88000   0.19000    0.73416
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.09000   24.17000  -0.08000   -0.33099
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77630    0.77880  -0.00250   -0.32101
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.98000   17.04000  -0.06000   -0.35211
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54610    0.54790  -0.00180   -0.32853
台新台灣中小基金                                                   40.15000   39.60000   0.55000    1.38889
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.04210   11.12240  -0.08030   -0.72197
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.89660    9.97430  -0.07770   -0.77900
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.49010   11.58030  -0.09020   -0.77891
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.98000   11.07000  -0.09000   -0.81301
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07250   10.06420   0.00830    0.08247
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31410   11.30480   0.00930    0.08227
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.00000   13.87000   0.13000    0.93727
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.64800    8.64530   0.00270    0.03123
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28210    0.28200   0.00010    0.03546
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.76310   12.75920   0.00390    0.03057
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41140    0.41110   0.00030    0.07297
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.34000   39.41000  -0.07000   -0.17762
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.47000   42.53000  -0.06000   -0.14108
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13900   11.13890   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.68930   33.61910   0.07020    0.20881
台新智慧生活基金-美元                                              10.69220   10.58830   0.10390    0.98127
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.13000   11.03000   0.10000    0.90662
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.04380    8.03480   0.00900    0.11201
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.32380    8.31720   0.00660    0.07935
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18010    9.16980   0.01030    0.11233
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.51110    9.50350   0.00760    0.07997
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.54370   11.53740   0.00630    0.05461
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36400    0.36360   0.00040    0.11001
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.14830    8.14390   0.00440    0.05403
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27130    0.27110   0.00020    0.07377
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.44000    5.43000   0.01000    0.18416
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.03000   23.09000  -0.06000   -0.25985
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.69540   10.70270  -0.00730   -0.06821
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.13400   10.13910  -0.00510   -0.05030
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.24640   10.25500  -0.00860   -0.08386
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.74950   10.75680  -0.00730   -0.06786
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.17810   10.18330  -0.00520   -0.05106
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.29360   10.30220  -0.00860   -0.08348
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.09490   44.18680  -0.09190   -0.20798
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.54310   43.74450  -0.20140   -0.46040
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.20070   39.24040  -0.03970   -0.10117
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40440   11.40360   0.00080    0.00702
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.94330    9.95600  -0.01270   -0.12756
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32690    9.32420   0.00270    0.02896
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.02760   11.02430   0.00330    0.02993
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69290    7.70090  -0.00800   -0.10388
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.16420    9.17370  -0.00950   -0.10356
永豐中小基金                                                       56.36000   55.33000   1.03000    1.86156
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83500    1.83110   0.00390    0.21299
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58300    2.57750   0.00550    0.21339
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.17220    8.16560   0.00660    0.08083
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.14630   11.13740   0.00890    0.07991
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.10000    5.06000   0.04000    0.79051
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.40000   22.25000   0.15000    0.67416
永豐主流品牌基金                                                   19.23000   19.14000   0.09000    0.47022
永豐永豐基金                                                       34.61000   34.15000   0.46000    1.34700
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.04120    9.03760   0.00360    0.03983
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.59690    9.59300   0.00390    0.04065
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.97220    8.97130   0.00090    0.01003
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.52600    9.52510   0.00090    0.00945
永豐亞洲民生消費基金                                               11.79000   11.90000  -0.11000   -0.92437
永豐南非幣2021保本基金                                             14.26900   14.26720   0.00180    0.01262
永豐貨幣市場基金                                                   13.95300   13.95280   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16970    2.16630   0.00340    0.15695
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.69990    2.69550   0.00440    0.16324
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.78290    7.78080   0.00210    0.02699
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.99030   10.98730   0.00300    0.02730
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.16700    7.17680  -0.00980   -0.13655
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.57860   11.59450  -0.01590   -0.13713
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.13000    8.16000  -0.03000   -0.36765
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.80000   18.87000  -0.07000   -0.37096
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.52000   55.33000   0.19000    0.34339
永豐領航科技基金                                                   40.98000   40.32000   0.66000    1.63690
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.79000   11.70000   0.09000    0.76923
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
永豐趨勢平衡基金                                                   43.40000   42.82000   0.58000    1.35451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93920   11.93830   0.00090    0.00754
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77010    9.77190  -0.00180   -0.01842
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42230   10.42430  -0.00200   -0.01919
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86190    9.86110   0.00080    0.00811
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35190   10.35100   0.00090    0.00869
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82710    9.82680   0.00030    0.00305
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.60960   10.60930   0.00030    0.00283
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87030    9.86740   0.00290    0.02939
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43370   10.43060   0.00310    0.02972
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.34000   15.46000  -0.12000   -0.77620
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.60000   19.77000  -0.17000   -0.85989
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.47000   19.63000  -0.16000   -0.81508
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05570   10.05630  -0.00060   -0.00597
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05570   10.05630  -0.00060   -0.00597
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96990    9.96900   0.00090    0.00903
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96990    9.96900   0.00090    0.00903
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19810   10.19710   0.00100    0.00981
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19800   10.19700   0.00100    0.00981
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04710   10.04600   0.00110    0.01095
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04710   10.04600   0.00110    0.01095
兆豐國際生命科學基金                                               14.44000   14.34000   0.10000    0.69735
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.53410   10.50380   0.03030    0.28847
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.75080   10.71710   0.03370    0.31445
兆豐國際全球基金                                                   30.99000   30.84000   0.15000    0.48638
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52660   10.52600   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23360   10.28240  -0.04880   -0.47460
兆豐國際國民基金                                                   23.49000   23.23000   0.26000    1.11924
兆豐國際第一基金                                                   13.82000   13.70000   0.12000    0.87591
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76660   10.76900  -0.00240   -0.02229
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19040    8.19230  -0.00190   -0.02319
兆豐國際萬全基金                                                   21.29000   21.15000   0.14000    0.66194
兆豐國際電子基金                                                   27.23000   26.93000   0.30000    1.11400
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.53000   22.46000   0.07000    0.31167
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.20000   15.26000  -0.06000   -0.39318
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.95000   36.62000   0.33000    0.90115
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56910   12.56890   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.92000    9.81000   0.11000    1.12130
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78060    9.77570   0.00490    0.05012
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.80100    9.79600   0.00500    0.05104
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.87730    9.87480   0.00250    0.02532
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.81600    9.81080   0.00520    0.05300
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.93010    9.92470   0.00540    0.05441
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78080    9.77590   0.00490    0.05012
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.80320    9.79810   0.00510    0.05205
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.88530    9.88290   0.00240    0.02428
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.82050    9.81530   0.00520    0.05298
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.93810    9.93270   0.00540    0.05437
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.88040   10.87790   0.00250    0.02298
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.60540   10.60450   0.00090    0.00849
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.86820   10.86550   0.00270    0.02485
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55950   10.55710   0.00240    0.02273
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.67090   10.66990   0.00100    0.00937
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.66530   10.66270   0.00260    0.02438
合庫台灣基金                                                       12.42000   12.18000   0.24000    1.97044
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.85030   11.85910  -0.00880   -0.07420
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.86960   12.87530  -0.00570   -0.04427
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.44790   11.45330  -0.00540   -0.04715
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.22590   12.23320  -0.00730   -0.05967
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16460    8.17060  -0.00600   -0.07343
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44710    9.45080  -0.00370   -0.03915
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15850    9.16290  -0.00440   -0.04802
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.81980    8.82480  -0.00500   -0.05666
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29250    9.29690  -0.00440   -0.04733
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.71000   10.63000   0.08000    0.75259
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.35000   11.26000   0.09000    0.79929
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
合庫全球新興市場基金                                                9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18260   10.18250   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93020    9.94450  -0.01430   -0.14380
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.34500   10.35890  -0.01390   -0.13418
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59220   10.60920  -0.01700   -0.16024
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.13760   12.15310  -0.01550   -0.12754
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.45500   15.46830  -0.01330   -0.08598
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.64780    8.66020  -0.01240   -0.14318
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.51300    9.52570  -0.01270   -0.13332
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.88910    7.90180  -0.01270   -0.16072
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.63640    8.64720  -0.01080   -0.12490
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.53440   10.54460  -0.01020   -0.09673
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.10000   12.03000   0.07000    0.58188
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.75000   11.69000   0.06000    0.51326
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17820   10.17880  -0.00060   -0.00589
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16170   10.15970   0.00200    0.01969
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.93500    9.94590  -0.01090   -0.10959
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13050   10.12950   0.00100    0.00987
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.22290   10.22350  -0.00060   -0.00587
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20420   10.20220   0.00200    0.01960
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.96850    9.97950  -0.01100   -0.11023
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16470   10.16370   0.00100    0.00984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24960   11.24710   0.00250    0.02223
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.78520    9.79650  -0.01130   -0.11535
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.78940    9.80380  -0.01440   -0.14688
安聯中國東協基金                                                   15.32000   15.20000   0.12000    0.78947
安聯中國策略基金-美元                                              12.65000   12.74000  -0.09000   -0.70644
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.64000   16.76000  -0.12000   -0.71599
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.23000   16.23000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            14.61000   14.63000  -0.02000   -0.13671
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.88000   13.91000  -0.03000   -0.21567
安聯台灣大壩基金                                                   33.67000   33.24000   0.43000    1.29362
安聯台灣科技基金                                                   56.02000   55.57000   0.45000    0.80979
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55970   12.55950   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   38.51000   38.26000   0.25000    0.65342
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87150   10.88570  -0.01420   -0.13045
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.99500   16.01810  -0.02310   -0.14421
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.91490    9.92920  -0.01430   -0.14402
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.99980   10.01410  -0.01430   -0.14280
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.12000   12.05000   0.07000    0.58091
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.34230   13.35920  -0.01690   -0.12650
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90420   10.91780  -0.01360   -0.12457
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.97360   12.99130  -0.01770   -0.13625
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59780    9.61080  -0.01300   -0.13526
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52950    9.54140  -0.01190   -0.12472
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05320    9.06550  -0.01230   -0.13568
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24870   10.26210  -0.01340   -0.13058
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25260   10.26650  -0.01390   -0.13539
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56860   12.57960  -0.01100   -0.08744
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37410   11.38460  -0.01050   -0.09223
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98430   10.99510  -0.01080   -0.09823
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57590    8.58420  -0.00830   -0.09669
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43690    8.44460  -0.00770   -0.09118
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12120    8.12930  -0.00810   -0.09964
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21250   10.22190  -0.00940   -0.09196
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09320   10.10310  -0.00990   -0.09799
安聯全球人口趨勢基金                                               12.30000   12.22000   0.08000    0.65466
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.68000    8.57000   0.11000    1.28355
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.09000   32.66000   0.43000    1.31660
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.84000    7.82000   0.02000    0.25575
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.57030   12.58120  -0.01090   -0.08664
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.59360   10.60280  -0.00920   -0.08677
安聯全球新興市場基金                                               16.96000   16.86000   0.10000    0.59312
安聯全球農金趨勢基金                                                9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.20000    9.15000   0.05000    0.54645
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
安聯亞洲動態策略基金                                               22.52000   22.42000   0.10000    0.44603
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.11090   10.10900   0.00190    0.01880
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.15010   10.14760   0.00250    0.02464
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07860   10.07640   0.00220    0.02183
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05150   10.04880   0.00270    0.02687
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09230   10.09000   0.00230    0.02279
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05740   10.05470   0.00270    0.02685
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02270   10.02060   0.00210    0.02096
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.08680   10.08470   0.00210    0.02082
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02270   10.02060   0.00210    0.02096
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62490   10.62640  -0.00150   -0.01412
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15650   10.15790  -0.00140   -0.01378
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.53230   91.38510   0.14720    0.16108
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.38160   13.36360   0.01800    0.13469
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.71460   68.60650   0.10810    0.15757
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91410    9.90080   0.01330    0.13433
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78460    2.78620  -0.00160   -0.05743
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93460   10.94660  -0.01200   -0.10962
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34760    2.34820  -0.00060   -0.02555
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.82630    8.83600  -0.00970   -0.10978
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.36970   10.37030  -0.00060   -0.00579
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.27210   10.27090   0.00120    0.01168
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.75590   10.75420   0.00170    0.01581
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.22490   10.22290   0.00200    0.01956
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.24820   10.24970  -0.00150   -0.01463
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.26900   10.26960  -0.00060   -0.00584
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.13880   10.13760   0.00120    0.01184
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.53060   10.52890   0.00170    0.01615
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12360   10.12160   0.00200    0.01976
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15390   10.15540  -0.00150   -0.01477
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99390    9.98170   0.01220    0.12222
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.17420   10.16150   0.01270    0.12498
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.97420    9.96260   0.01160    0.11644
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.89360    9.88420   0.00940    0.09510
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01020    9.99790   0.01230    0.12303
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12450   10.11180   0.01270    0.12560
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.97390    9.96230   0.01160    0.11644
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.89400    9.88470   0.00930    0.09408
宏利台灣動力基金A類型                                              32.14000   31.72000   0.42000    1.32409
宏利台灣動力基金I類型                                              32.14000   31.72000   0.42000    1.32409
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.05600   10.00020   0.05580    0.55799
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99400    9.94120   0.05280    0.53112
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54920    7.50730   0.04190    0.55812
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54050    7.50050   0.04000    0.53330
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.74000   11.65000   0.09000    0.77253
宏利全球債券組合基金                                               13.85980   13.88750  -0.02770   -0.19946
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01190    3.01560  -0.00370   -0.12270
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.47160   12.49040  -0.01880   -0.15052
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94160    8.95510  -0.01350   -0.15075
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.63190    2.63370  -0.00180   -0.06834
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.55320   11.57110  -0.01790   -0.15470
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30500    3.30210   0.00290    0.08782
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53980    0.53940   0.00040    0.07416
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.50920   12.51400  -0.00480   -0.03836
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05090   11.05590  -0.00500   -0.04522
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58280   10.58980  -0.00700   -0.06610
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77220    8.77670  -0.00450   -0.05127
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40140    8.40520  -0.00380   -0.04521
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26360    8.26910  -0.00550   -0.06651
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41040    8.41510  -0.00470   -0.05585
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.58000   10.46000   0.12000    1.14723
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.71000   10.59000   0.12000    1.13314
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.57000   10.45000   0.12000    1.14833
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99210    2.99190   0.00020    0.00668
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42960    0.42950   0.00010    0.02328
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93500   12.93530  -0.00030   -0.00232
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97940    0.97930   0.00010    0.01021
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35880    7.35910  -0.00030   -0.00408
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04760    2.04710   0.00050    0.02442
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29500    0.29500   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94630    8.94660  -0.00030   -0.00335
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32430    0.32420   0.00010    0.03085
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69720   13.69710   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.46000   0.03000    1.21951
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.30000   11.18000   0.12000    1.07335
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.42000   27.24000   0.18000    0.66079
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.42000   27.24000   0.18000    0.66079
宏利澳幣保本基金                                                   12.71000   12.71120  -0.00120   -0.00944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.91000   11.86000   0.05000    0.42159
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49790   10.48830   0.00960    0.09153
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.39640    9.38680   0.00960    0.10227
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.95110    8.94480   0.00630    0.07043
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.40030   11.39230   0.00800    0.07022
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
貝萊德新台幣基金                                                   12.97910   12.97900   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.86000   27.74000   0.12000    0.43259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46610   11.46650  -0.00040   -0.00349
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94150    9.94540  -0.00390   -0.03921
保德信大中華基金-人民幣                                            10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
保德信大中華基金-美元                                              10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
保德信大中華基金-新台幣                                            30.51000   30.68000  -0.17000   -0.55411
保德信中小型股基金                                                 53.40000   53.01000   0.39000    0.73571
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
保德信中國中小基金-美元                                             8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.75000    8.83000  -0.08000   -0.90600
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.06350   10.13580  -0.07230   -0.71331
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.15570   10.22960  -0.07390   -0.72241
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.18550   10.25870  -0.07320   -0.71354
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.32430   11.40570  -0.08140   -0.71368
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.58000   10.72000  -0.14000   -1.30597
保德信中國品牌基金-美元                                            10.57000   10.70000  -0.13000   -1.21495
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.38000   11.53000  -0.15000   -1.30095
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.60000   28.38000   0.22000    0.77519
保德信全球消費商機基金                                             19.84000   19.74000   0.10000    0.50659
保德信全球基礎建設基金                                             14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
保德信全球資源基金                                                  7.15000    7.15000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.52000   32.15000   0.37000    1.15086
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.22480   10.23660  -0.01180   -0.11527
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.70250   10.71490  -0.01240   -0.11573
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.32580   10.34770  -0.02190   -0.21164
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.80580   10.82870  -0.02290   -0.21148
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73090    9.70030   0.03060    0.31545
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.93740   10.90320   0.03420    0.31367
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.35450    9.32820   0.02630    0.28194
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.49560   10.46610   0.02950    0.28186
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.23070    8.23700  -0.00630   -0.07648
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.38860   11.39720  -0.00860   -0.07546
保德信亞太基金                                                     20.26000   20.07000   0.19000    0.94669
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.79410    8.81240  -0.01830   -0.20766
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.23920   12.26470  -0.02550   -0.20791
保德信店頭市場基金                                                 38.60000   38.34000   0.26000    0.67814
保德信拉丁美洲基金                                                  7.13000    7.06000   0.07000    0.99150
保德信金平衡基金                                                   31.31000   31.22000   0.09000    0.28828
保德信金滿意基金                                                   44.59000   44.46000   0.13000    0.29240
保德信科技島基金                                                   29.26000   29.22000   0.04000    0.13689
保德信高成長基金                                                  100.80000  100.27000   0.53000    0.52857
保德信貨幣市場基金                                                 15.85500   15.85480   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.71670   10.66730   0.04940    0.46310
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.02950   10.98210   0.04740    0.43161
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08600   11.06250   0.02350    0.21243
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.68310   10.66380   0.01930    0.18099
保德信新世紀基金                                                   10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.26280    8.27250  -0.00970   -0.11726
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.48370   10.49440  -0.01070   -0.10196
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.81860   11.83250  -0.01390   -0.11747
保德信新興趨勢組合基金                                             10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
保德信瑞騰基金                                                     15.66220   15.66190   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.45750    9.43350   0.02400    0.25441
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00900    9.98380   0.02520    0.25241
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41140    9.38870   0.02270    0.24178
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72290    9.69580   0.02710    0.27950
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67640    9.66680   0.00960    0.09931
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.11340   10.10430   0.00910    0.09006
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.52580    9.51720   0.00860    0.09036
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.89150    9.88260   0.00890    0.09006
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19690   10.18480   0.01210    0.11880
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.81990    9.80050   0.01940    0.19795
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.20780   10.18760   0.02020    0.19828
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.74400    9.72520   0.01880    0.19331
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.06180   10.04240   0.01940    0.19318
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79500    9.78010   0.01490    0.15235
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34000   10.32270   0.01730    0.16759
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.66570    9.65090   0.01480    0.15335
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.05180   10.03650   0.01530    0.15244
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94800    9.93950   0.00850    0.08552
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.95160    9.94300   0.00860    0.08649
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.21350   10.20060   0.01290    0.12646
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91010    9.90170   0.00840    0.08483
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91050    9.90210   0.00840    0.08483
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.12370   10.12480  -0.00110   -0.01086
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.19340   10.19280   0.00060    0.00589
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.88940    9.88940   0.00000    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98610    9.98040   0.00570    0.05711
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35960   10.35360   0.00600    0.05795
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.11540   10.10350   0.01190    0.11778
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.76300   10.75090   0.01210    0.11255
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.97800    9.97350   0.00450    0.04512
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.27740   10.27270   0.00470    0.04575
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40560   10.40230   0.00330    0.03172
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41910   10.41750   0.00160    0.01536
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.50520   10.50690  -0.00170   -0.01618
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.00020   10.00420  -0.00400   -0.03998
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.00240   10.00680  -0.00440   -0.04397
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.90620    9.90790  -0.00170   -0.01716
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.90900    9.91090  -0.00190   -0.01917
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型                9.98770    9.99450  -0.00680   -0.06804
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型                9.98900    9.99580  -0.00680   -0.06803
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.82620    9.84870  -0.02250   -0.22846
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.82670    9.84920  -0.02250   -0.22844
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.15110   10.15580  -0.00470   -0.04628
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.14840   10.15280  -0.00440   -0.04334
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.22810   10.22860  -0.00050   -0.00489
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.41280   10.41270   0.00010    0.00096
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93830    9.94270  -0.00440   -0.04425
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.03350   10.03790  -0.00440   -0.04383
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96440    1.96460  -0.00020   -0.01018
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83640    2.83660  -0.00020   -0.00705
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28780    0.28790  -0.00010   -0.03473
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45410    0.45430  -0.00020   -0.04402
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.18860    8.19440  -0.00580   -0.07078
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05500   12.06170  -0.00670   -0.05555
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72890    9.73100  -0.00210   -0.02158
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47280   12.47610  -0.00330   -0.02645
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.61380    8.61810  -0.00430   -0.04989
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.08640   11.09200  -0.00560   -0.05049
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.54800   10.54660   0.00140    0.01327
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.37670   10.37150   0.00520    0.05014
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.98000   19.85000   0.13000    0.65491
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4633.79000 4603.33000  30.46000    0.66169
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13430   10.12740   0.00690    0.06813
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.02720   11.01870   0.00850    0.07714
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.04380   10.03800   0.00580    0.05778
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.33840    9.31440   0.02400    0.25767
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.92980    9.90430   0.02550    0.25746
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.36020    9.33900   0.02120    0.22701
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.71750    9.68730   0.03020    0.31175
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.31220   10.28800   0.02420    0.23523
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87880    5.87060   0.00820    0.13968
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.90140   10.88600   0.01540    0.14147
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.10000   10.18000  -0.08000   -0.78585
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.10000   10.18000  -0.08000   -0.78585
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.69720   10.69200   0.00520    0.04863
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.67740   11.66760   0.00980    0.08399
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.89180   10.88330   0.00850    0.07810
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.16680    9.16240   0.00440    0.04802
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.45980    9.45180   0.00800    0.08464
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.34530    9.33800   0.00730    0.07818
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.52910   10.52400   0.00510    0.04846
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.97100   10.96180   0.00920    0.08393
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.95800   10.94940   0.00860    0.07854
柏瑞巨人基金                                                       13.32000   13.23000   0.09000    0.68027
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70850   13.70840   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.52000   16.48000   0.04000    0.24272
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.42990   14.43660  -0.00670   -0.04641
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.79030   12.79160  -0.00130   -0.01016
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.34270   13.34550  -0.00280   -0.02098
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54430    8.54830  -0.00400   -0.04679
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78670    6.78990  -0.00320   -0.04713
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68340    8.68430  -0.00090   -0.01036
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51270    8.51440  -0.00170   -0.01997
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75610   10.75840  -0.00230   -0.02138
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41050    8.41370  -0.00320   -0.03803
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.98000   12.98140  -0.00140   -0.01078
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.49910   12.50490  -0.00580   -0.04638
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.39710   13.39980  -0.00270   -0.02015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.14620   12.14880  -0.00260   -0.02140
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98840    8.99260  -0.00420   -0.04671
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70650    9.70760  -0.00110   -0.01133
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72720    9.72920  -0.00200   -0.02056
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56220    9.56420  -0.00200   -0.02091
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.42720    9.43080  -0.00360   -0.03817
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.79580   10.79360   0.00220    0.02038
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77980   10.77110   0.00870    0.08077
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54160   10.53660   0.00500    0.04745
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64730   10.64330   0.00400    0.03758
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85860    9.85660   0.00200    0.02029
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58870    9.58100   0.00770    0.08037
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69100   10.69880  -0.00780   -0.07291
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60730    9.60280   0.00450    0.04686
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71180    9.70820   0.00360    0.03708
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.77570   10.77350   0.00220    0.02042
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.78020   10.77150   0.00870    0.08077
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.54210   10.53710   0.00500    0.04745
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64840   10.64450   0.00390    0.03664
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85840    9.85640   0.00200    0.02029
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58900    9.58130   0.00770    0.08036
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.87590   10.88380  -0.00790   -0.07258
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60760    9.60300   0.00460    0.04790
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71240    9.70880   0.00360    0.03708
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34610   11.34040   0.00570    0.05026
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.80580   12.79320   0.01260    0.09849
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04740   12.03830   0.00910    0.07559
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93390    8.92940   0.00450    0.05040
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.64230    9.63280   0.00950    0.09862
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54680    9.53960   0.00720    0.07547
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04090   11.03530   0.00560    0.05075
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.92440   11.91260   0.01180    0.09905
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.63870   11.63000   0.00870    0.07481
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93420    8.92970   0.00450    0.05039
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.64290    9.63330   0.00960    0.09965
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54720    9.54000   0.00720    0.07547
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.35000   13.28000   0.07000    0.52711
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.54000    8.49000   0.05000    0.58893
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.35000   13.32000   0.03000    0.22523
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.14000   10.05000   0.09000    0.89552
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.25860   12.26900  -0.01040   -0.08477
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.42400   10.43010  -0.00610   -0.05848
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.77740    7.78400  -0.00660   -0.08479
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.26290   10.26890  -0.00600   -0.05843
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.35300   12.36170  -0.00870   -0.07038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.09010   12.09390  -0.00380   -0.03142
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04590   11.05060  -0.00470   -0.04253
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.54690    8.55290  -0.00600   -0.07015
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61560    9.61860  -0.00300   -0.03119
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64460    9.64870  -0.00410   -0.04249
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.63030   11.63390  -0.00360   -0.03094
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.84760   10.85520  -0.00760   -0.07001
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02740   11.03200  -0.00460   -0.04170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95810    9.96110  -0.00300   -0.03012
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.23470    9.24120  -0.00650   -0.07034
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14850    9.15270  -0.00420   -0.04589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67110    9.67520  -0.00410   -0.04238
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.66060   12.65680   0.00380    0.03002
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.18620   12.17630   0.00990    0.08131
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.46860   11.46200   0.00660    0.05758
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03270    7.03060   0.00210    0.02987
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75970    8.75250   0.00720    0.08226
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40320    9.39770   0.00550    0.05852
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88360   10.88030   0.00330    0.03033
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.48660   11.47990   0.00670    0.05836
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.48850    9.48080   0.00770    0.08122
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97460    8.97200   0.00260    0.02898
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60430    9.59870   0.00560    0.05834
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.16900   12.20450  -0.03550   -0.29088
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.97880   13.01110  -0.03230   -0.24825
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.79590   11.82740  -0.03150   -0.26633
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40270    9.43010  -0.02740   -0.29056
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.05440   10.07940  -0.02500   -0.24803
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02800   10.05470  -0.02670   -0.26555
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.23350   12.26400  -0.03050   -0.24870
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.85700   10.88880  -0.03180   -0.29204
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.23920   11.26920  -0.03000   -0.26621
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.01730   10.04660  -0.02930   -0.29164
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56980    9.59770  -0.02790   -0.29069
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.29750   10.32310  -0.02560   -0.24799
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76710    9.79320  -0.02610   -0.26651
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.14000   19.08000   0.06000    0.31447
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.94000   17.82000   0.12000    0.67340
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.47480   13.49910  -0.02430   -0.18001
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.38570   10.32650   0.05920    0.57328
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.45400   11.38140   0.07260    0.63788
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.38100   12.31690   0.06410    0.52042
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.91790   10.85320   0.06470    0.59614
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.95070    8.89960   0.05110    0.57418
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.52820    9.46780   0.06040    0.63795
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.33760    9.28930   0.04830    0.51995
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.45740    9.40130   0.05610    0.59673
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.08530    9.03350   0.05180    0.57342
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.32850    9.26930   0.05920    0.63867
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.20370   11.14570   0.05800    0.52038
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.39980    9.34410   0.05570    0.59610
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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.13410   45.29170  -0.15760   -0.34797
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.76610    9.74520   0.02090    0.21446
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.78540    9.77710   0.00830    0.08489
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.69000   34.90000   0.79000    2.26361
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84370   11.84290   0.00080    0.00676
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66160    1.66120   0.00040    0.02408
國泰大中華基金                                                     21.25000   20.90000   0.35000    1.67464
國泰小龍基金-新台幣                                                16.10000   15.88000   0.22000    1.38539
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.01000   45.37000   0.64000    1.41062
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.57610    4.61200  -0.03590   -0.77840
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70330    0.70870  -0.00540   -0.76196
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75330    0.75900  -0.00570   -0.75099
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.10000   20.26000  -0.16000   -0.78973
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.92220   44.44630  -0.52410   -1.17918
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.47920    2.49050  -0.01130   -0.45372
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34640    0.34790  -0.00150   -0.43116
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.84720   10.89840  -0.05120   -0.46979
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33660    0.33660   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.33620   10.33760  -0.00140   -0.01354
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.53790    4.56070  -0.02280   -0.49992
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63290    0.63600  -0.00310   -0.48742
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.92000   20.03000  -0.11000   -0.54918
國泰中港台基金-人民幣                                               3.49890    3.52030  -0.02140   -0.60790
國泰中港台基金-美元                                                 0.49410    0.49700  -0.00290   -0.58350
國泰中港台基金-新台幣                                              15.37000   15.47000  -0.10000   -0.64641
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.97660    9.95980   0.01680    0.16868
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.15940   10.14590   0.01350    0.13306
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.26180   10.25140   0.01040    0.10145
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.98000   26.78000   0.20000    0.74683
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.15000   12.30000  -0.15000   -1.21951
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.25000   32.56000   0.69000    2.11916
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35820    0.35830  -0.00010   -0.02791
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33500    0.33510  -0.00010   -0.02984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33590    0.33600  -0.00010   -0.02976
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.19270   11.19900  -0.00630   -0.05626
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.47850   10.48430  -0.00580   -0.05532
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.51070   10.51660  -0.00590   -0.05610
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46930   12.46910   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42380    0.42250   0.00130    0.30769
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37320    0.37210   0.00110    0.29562
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45280    0.45140   0.00140    0.31015
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55840    0.55670   0.00170    0.30537
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.64030    2.62080   0.01950    0.74405
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37180    0.36900   0.00280    0.75881
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.62000   11.53000   0.09000    0.78057
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54440    0.54040   0.00400    0.74019
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49480    0.49420   0.00060    0.12141
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.53000   14.52000   0.01000    0.06887
國泰全球資源基金-美元                                               0.16220    0.16190   0.00030    0.18530
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.14000    5.13000   0.01000    0.19493
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60810    0.60460   0.00350    0.57890
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.99000   18.88000   0.11000    0.58263
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.39000   18.29000   0.10000    0.54675
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88620    0.88110   0.00510    0.57882
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.58000   21.42000   0.16000    0.74697
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.82000   22.82000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.59380    2.58390   0.00990    0.38314
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36620    0.36480   0.00140    0.38377
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31190    0.31070   0.00120    0.38622
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.37610   11.33430   0.04180    0.36879
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.69110    9.65550   0.03560    0.36870
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53270    0.53070   0.00200    0.37686
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39060    0.38830   0.00230    0.59233
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
國泰科技生化基金                                                   36.30000   35.92000   0.38000    1.05791
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.09000   29.85000   0.24000    0.80402
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.11000   12.23000  -0.12000   -0.98119
國泰美國費城半導體基金                                             15.81000   15.59000   0.22000    1.41116
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.09910   47.33350  -0.23440   -0.49521
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.13700   16.06460   0.07240    0.45068
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.07750   26.33470  -0.25720   -0.97666
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.08090   46.20190  -0.12100   -0.26189
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.19440   47.36180  -0.16740   -0.35345
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.61740   43.65780  -0.04040   -0.09254
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32070    0.32000   0.00070    0.21875
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99190    9.97280   0.01910    0.19152
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.05400   10.03480   0.01920    0.19133
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32110    0.32020   0.00090    0.28107
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.00330    9.97630   0.02700    0.27064
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.08170   10.05440   0.02730    0.27152
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32140    0.32030   0.00110    0.34343
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.01270    9.98010   0.03260    0.32665
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.10030   10.06720   0.03310    0.32879
國泰紐幣2021保本基金                                               12.91690   12.92040  -0.00350   -0.02709
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.29510   13.30040  -0.00530   -0.03985
國泰紐幣保本基金                                                   12.79120   12.78940   0.00180    0.01407
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.30000   23.96000   0.34000    1.41903
國泰富時中國A50基金                                                22.16000   21.90000   0.26000    1.18721
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.60890   48.75730  -0.14840   -0.30436
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34980    0.35000  -0.00020   -0.05714
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51980    0.52010  -0.00030   -0.05768
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.60170   41.67800  -0.07630   -0.18307
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.60000   21.48000   0.12000    0.55866
國泰新興市場基金-美元                                               0.38900    0.38770   0.00130    0.33531
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46320    2.46170   0.00150    0.06093
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50230    1.50140   0.00090    0.05994
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35750    0.35720   0.00030    0.08399
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22020    0.22000   0.00020    0.09091
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.82230   10.81650   0.00580    0.05362
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.47560    6.47210   0.00350    0.05408
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                16.22000   15.93000   0.29000    1.82046
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.26130   46.43190  -0.17060   -0.36742
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.54120   46.69310  -0.15190   -0.32532
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.40710   43.49890  -0.09180   -0.21104
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.77000   12.83000  -0.06000   -0.46765
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.61000   38.26000   0.35000    0.91479
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.84000   23.64000   0.20000    0.84602
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34580    0.34570   0.00010    0.02893
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.88470   38.93150  -0.04680   -0.12021
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.32000   22.02000   0.30000    1.36240
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.77000   19.62000   0.15000    0.76453
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.57000   18.52000   0.05000    0.26998
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41740    0.41820  -0.00080   -0.19130
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.58670   12.61240  -0.02570   -0.20377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57470   10.57950  -0.00480   -0.04537
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48040   10.48250  -0.00210   -0.02003
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.66040   10.66640  -0.00600   -0.05625
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24470   10.24940  -0.00470   -0.04586
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18680   10.18930  -0.00250   -0.02454
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.30710   10.31300  -0.00590   -0.05721
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.94980    9.95610  -0.00630   -0.06328
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.84790    9.85060  -0.00270   -0.02741
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93390    9.93590  -0.00200   -0.02013
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.81140    9.81650  -0.00510   -0.05195
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.94970    9.95600  -0.00630   -0.06328
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84300    9.84570  -0.00270   -0.02742
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93380    9.93580  -0.00200   -0.02013
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.81140    9.81650  -0.00510   -0.05195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47040   11.46990   0.00050    0.00436
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85600    9.87000  -0.01400   -0.14184
第一金大中華基金                                                   27.21000   27.04000   0.17000    0.62870
第一金小型精選基金                                                 34.44000   34.18000   0.26000    0.76068
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.27000   14.46000  -0.19000   -1.31397
第一金中國世紀基金-美元                                             8.62200    8.73680  -0.11480   -1.31398
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.26000   10.40000  -0.14000   -1.34615
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.26000   10.40000  -0.14000   -1.34615
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85050    9.85920  -0.00870   -0.08824
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.24320    8.25220  -0.00900   -0.10906
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.48160   11.49180  -0.01020   -0.08876
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.79000    9.80080  -0.01080   -0.11020
第一金中概平衡基金                                                 29.25000   28.77000   0.48000    1.66840
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33760   15.33740   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.82100  178.81900   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.43720   15.40660   0.03060    0.19862
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.43590   15.40550   0.03040    0.19733
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.01000   14.98000   0.03000    0.20027
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.01000   14.99000   0.02000    0.13342
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.46420   10.41010   0.05410    0.51969
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.46250   10.40840   0.05410    0.51977
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.95740    9.89210   0.06530    0.66012
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.95750    9.89220   0.06530    0.66012
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.69220   13.47930   0.21290    1.57946
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.71040   13.49720   0.21320    1.57959
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.08000   12.88000   0.20000    1.55280
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.11000   12.91000   0.20000    1.54919
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85000    9.83850   0.01150    0.11689
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84370    9.83210   0.01160    0.11798
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.47820    9.46980   0.00840    0.08870
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.50240    9.49400   0.00840    0.08848
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.79830   10.78560   0.01270    0.11775
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43070   10.42140   0.00930    0.08924
第一金全球大趨勢基金                                               25.27000   25.19000   0.08000    0.31759
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.21650    9.26120  -0.04470   -0.48266
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.36250    6.39340  -0.03090   -0.48331
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.05880   10.01750   0.04130    0.41228
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.05910   10.01770   0.04140    0.41327
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.02490   10.97950   0.04540    0.41350
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.02670   10.98140   0.04530    0.41252
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61580    8.59440   0.02140    0.24900
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.63520   10.60880   0.02640    0.24885
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25710    9.25810  -0.00100   -0.01080
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25550    9.25650  -0.00100   -0.01080
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66390    7.66430  -0.00040   -0.00522
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65890    7.65940  -0.00050   -0.00653
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43080    8.43350  -0.00270   -0.03202
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43140    8.43410  -0.00270   -0.03201
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.72040   11.72160  -0.00120   -0.01024
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.72100   11.72220  -0.00120   -0.01024
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26370   10.26430  -0.00060   -0.00585
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26460   10.26510  -0.00050   -0.00487
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.05430   15.05910  -0.00480   -0.03187
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.05380   15.05850  -0.00470   -0.03121
第一金亞洲科技基金                                                 18.64000   18.58000   0.06000    0.32293
第一金亞洲新興市場基金                                             12.93000   12.88000   0.05000    0.38820
第一金店頭市場基金                                                  8.30000    8.23000   0.07000    0.85055
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.18390   10.21840  -0.03450   -0.33763
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.18390   10.21850  -0.03460   -0.33860
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.22290   10.26080  -0.03790   -0.36937
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.22290   10.26080  -0.03790   -0.36937
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.18390   10.21850  -0.03460   -0.33860
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.19600   10.23040  -0.03440   -0.33625
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.18390   10.21840  -0.03450   -0.33763
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.22290   10.26080  -0.03790   -0.36937
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.23500   10.27280  -0.03780   -0.36796
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.22290   10.26080  -0.03790   -0.36937
第一金創新趨勢基金                                                 22.90000   22.68000   0.22000    0.97002
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.50050   44.63860  -0.13810   -0.30937
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.42340   44.55810  -0.13470   -0.30230
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.46340   45.69070  -0.22730   -0.49748
第一金電子基金                                                     36.50000   35.86000   0.64000    1.78472
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.17000   19.07000   0.10000    0.52438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.74000   20.47000   0.27000    1.31900
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
統一大中華中小基金(美元)                                            8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.28000   12.32000  -0.04000   -0.32468
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
統一大滿貫基金-A類型                                               37.62000   37.02000   0.60000    1.62075
統一大滿貫基金-I類型                                               37.62000   37.02000   0.60000    1.62075
統一大龍印基金                                                     15.02000   15.03000  -0.01000   -0.06653
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.00000   11.09000  -0.09000   -0.81154
統一中小基金                                                       25.84000   25.43000   0.41000    1.61227
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01100    9.99410   0.01690    0.16910
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.00390    8.99920   0.00470    0.05223
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.78240    8.78020   0.00220    0.02506
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.66530   12.64380   0.02150    0.17004
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.34870   11.34280   0.00590    0.05202
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.02530   11.02250   0.00280    0.02540
統一台灣動力基金                                                   20.33000   19.89000   0.44000    2.21217
統一全天候基金-A類型                                              119.54000  117.48000   2.06000    1.75349
統一全天候基金-I類型                                              120.31000  118.23000   2.08000    1.75928
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.51160    8.48650   0.02510    0.29576
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.94730    7.93320   0.01410    0.17773
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02320    8.01150   0.01170    0.14604
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24540    9.21810   0.02730    0.29616
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.64030    8.62500   0.01530    0.17739
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.71530    8.70260   0.01270    0.14593
統一全球債券組合基金                                               12.45210   12.47330  -0.02120   -0.16996
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.41000   16.34000   0.07000    0.42840
統一全球新科技基金(美元)                                           14.92000   14.88000   0.04000    0.26882
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.47000   14.44000   0.03000    0.20776
統一亞太基金                                                       25.86000   25.88000  -0.02000   -0.07728
統一亞洲大金磚基金                                                 12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       63.16000   62.27000   0.89000    1.42926
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75020   16.74990   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                 10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
統一強漢基金(新台幣)                                               28.41000   28.47000  -0.06000   -0.21075
統一統信基金                                                       32.21000   31.75000   0.46000    1.44882
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.29290   38.40000  -0.10710   -0.27891
統一黑馬基金                                                       63.60000   62.63000   0.97000    1.54878
統一新亞洲科技能源基金                                             16.98000   17.07000  -0.09000   -0.52724
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.16010    8.16470  -0.00460   -0.05634
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.94760   10.95360  -0.00600   -0.05478
統一經建基金                                                       50.51000   49.76000   0.75000    1.50723
統一龍馬基金                                                       73.10000   72.09000   1.01000    1.40103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.97000   21.72000   0.25000    1.15101
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.66000   50.20000   0.46000    0.91633
野村中國機會基金                                                   15.03000   15.24000  -0.21000   -1.37795
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39950   10.41180  -0.01230   -0.11814
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35060   10.36140  -0.01080   -0.10423
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42200   10.43700  -0.01500   -0.14372
野村巴西基金                                                        6.78000    6.69000   0.09000    1.34529
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.70000   11.56000   0.14000    1.21107
野村台灣高股息基金                                                 25.85000   25.75000   0.10000    0.38835
野村台灣運籌基金                                                   39.34000   39.01000   0.33000    0.84594
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91780    9.91770   0.00010    0.00101
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78310    9.78310   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83150    9.83320  -0.00170   -0.01729
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.54330   10.54330   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.29280   10.29280   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04810   10.04990  -0.00180   -0.01791
野村平衡基金                                                       20.87000   20.59000   0.28000    1.35988
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93110    9.93440  -0.00330   -0.03322
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16200   10.16220  -0.00020   -0.00197
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94670    9.94880  -0.00210   -0.02111
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93130    9.93470  -0.00340   -0.03422
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.16210   10.16230  -0.00020   -0.00197
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94740    9.94950  -0.00210   -0.02111
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92630    9.93020  -0.00390   -0.03927
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00000   10.00590  -0.00590   -0.05897
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02070   10.02570  -0.00500   -0.04987
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.96920    9.97630  -0.00710   -0.07117
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.51000   12.50000   0.01000    0.08000
野村全球生技醫療基金                                               16.53000   16.36000   0.17000    1.03912
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.24680   10.26690  -0.02010   -0.19577
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.20820   10.22730  -0.01910   -0.18676
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.15800   10.17840  -0.02040   -0.20042
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.49070   10.51120  -0.02050   -0.19503
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41450   10.43410  -0.01960   -0.18785
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.36910   10.39000  -0.02090   -0.20115
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.27130   10.29200  -0.02070   -0.20113
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.93210   10.95350  -0.02140   -0.19537
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.80560   10.82590  -0.02030   -0.18751
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.76100   10.78280  -0.02180   -0.20217
野村全球品牌基金                                                   28.95000   28.81000   0.14000    0.48594
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.85000   12.81000   0.04000    0.31226
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.52000   19.45000   0.07000    0.35990
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02370   11.02910  -0.00540   -0.04896
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.02780   11.03250  -0.00470   -0.04260
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80110   10.80660  -0.00550   -0.05089
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.53770    8.52030   0.01740    0.20422
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.36940    8.35060   0.01880    0.22513
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.95880    7.94270   0.01610    0.20270
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.05040   11.02790   0.02250    0.20403
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54960   10.52590   0.02370    0.22516
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.13410   10.11350   0.02060    0.20369
野村成長基金                                                       33.51000   33.02000   0.49000    1.48395
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.29170    8.28710   0.00460    0.05551
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.30760    8.30200   0.00560    0.06745
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54630    8.54270   0.00360    0.04214
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.66450    9.65900   0.00550    0.05694
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.52820    9.52180   0.00640    0.06721
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.78250    9.77840   0.00410    0.04193
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.31000   13.20000   0.11000    0.83333
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.05020   10.07250  -0.02230   -0.22139
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.98710   10.00730  -0.02020   -0.20185
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.91230    9.93500  -0.02270   -0.22849
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49990    9.52080  -0.02090   -0.21952
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.51430    9.53350  -0.01920   -0.20140
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.64910    9.67120  -0.02210   -0.22851
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.04650   10.06960  -0.02310   -0.22940
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.67050   10.69510  -0.02460   -0.23001
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.58140   10.60280  -0.02140   -0.20183
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.73050   10.75510  -0.02460   -0.22873
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.79490    9.79450   0.00040    0.00408
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.79580    9.79320   0.00260    0.02655
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73280    9.73250   0.00030    0.00308
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28600    8.28580   0.00020    0.00241
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.88600    8.88540   0.00060    0.00675
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.75160    8.74930   0.00230    0.02629
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.90090    9.90070   0.00020    0.00202
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55860   13.55830   0.00030    0.00221
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.72620   12.72540   0.00080    0.00629
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.29350   10.29080   0.00270    0.02624
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49320   10.50190  -0.00870   -0.08284
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44740   10.45530  -0.00790   -0.07556
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49190   10.50030  -0.00840   -0.08000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79010   10.79910  -0.00900   -0.08334
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72240   10.73040  -0.00800   -0.07455
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68570   10.69430  -0.00860   -0.08042
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.76910   10.77800  -0.00890   -0.08258
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.69040   10.69820  -0.00780   -0.07291
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.88000   10.89100  -0.01100   -0.10100
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32710   10.33020  -0.00310   -0.03001
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85840    9.86280  -0.00440   -0.04461
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.48670    9.48780  -0.00110   -0.01159
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97700    8.97980  -0.00280   -0.03118
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55180   11.55540  -0.00360   -0.03115
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45380   10.45440  -0.00060   -0.00574
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.60780   11.60850  -0.00070   -0.00603
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.02180   11.02090   0.00090    0.00817
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78650   10.78710  -0.00060   -0.00556
野村泰國基金                                                       44.01000   43.78000   0.23000    0.52535
野村高科技基金                                                     11.60000   11.46000   0.14000    1.22164
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.63460   10.61430   0.02030    0.19125
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.19800   10.17680   0.02120    0.20832
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81020   10.78350   0.02670    0.24760
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57700    9.55660   0.02040    0.21347
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.57900    9.56080   0.01820    0.19036
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80530    9.79020   0.01510    0.15424
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.26020   12.23450   0.02570    0.21006
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.39240   14.35440   0.03800    0.26473
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11450   11.09090   0.02360    0.21279
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.12450   11.10340   0.02110    0.19003
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.56370   11.54590   0.01780    0.15417
野村貨幣市場基金                                                   16.35330   16.35310   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.85000   14.72000   0.13000    0.88315
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39260   10.39020   0.00240    0.02310
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.95960    9.96350  -0.00390   -0.03914
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.12690   10.13400  -0.00710   -0.07006
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30340   10.31250  -0.00910   -0.08824
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25090   10.25700  -0.00610   -0.05947
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25060   10.25830  -0.00770   -0.07506
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71470   10.72420  -0.00950   -0.08858
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62360   10.62990  -0.00630   -0.05927
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66310   10.67120  -0.00810   -0.07591
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.05260   10.08330  -0.03070   -0.30446
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.05000   10.08040  -0.03040   -0.30158
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.96620    9.99880  -0.03260   -0.32604
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.74970   10.78270  -0.03300   -0.30605
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.69380   10.72620  -0.03240   -0.30206
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.61070   10.64530  -0.03460   -0.32503
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61650   10.63380  -0.01730   -0.16269
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92920    7.94210  -0.01290   -0.16243
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.34160   12.36170  -0.02010   -0.16260
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.21000    9.10000   0.11000    1.20879
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40480   10.41150  -0.00670   -0.06435
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65740   10.66300  -0.00560   -0.05252
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34230   10.34770  -0.00540   -0.05219
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46930   10.47820  -0.00890   -0.08494
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38220   10.39090  -0.00870   -0.08373
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40520   10.41180  -0.00660   -0.06339
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.65820   10.66370  -0.00550   -0.05158
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34210   10.34760  -0.00550   -0.05315
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47120   10.48020  -0.00900   -0.08588
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.38140   10.39010  -0.00870   -0.08373
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41020   10.41470  -0.00450   -0.04321
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66910   10.67250  -0.00340   -0.03186
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34560   10.34900  -0.00340   -0.03285
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47170   10.47860  -0.00690   -0.06585
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38960   10.39630  -0.00670   -0.06445
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41010   10.41470  -0.00460   -0.04417
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67070   10.67410  -0.00340   -0.03185
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35290   10.35640  -0.00350   -0.03380
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48610   10.49290  -0.00680   -0.06481
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39090   10.39760  -0.00670   -0.06444
野村精選貨幣市場基金                                               12.12140   12.12130   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.95000   10.84000   0.11000    1.01476
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
野村積極成長基金                                                   14.22000   14.01000   0.21000    1.49893
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.01000   10.84000   0.17000    1.56827
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.91000   39.30000   0.61000    1.55216
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.75850   10.76320  -0.00470   -0.04367
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55180    8.55580  -0.00400   -0.04675
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86910    7.87040  -0.00130   -0.01652
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70340    7.70700  -0.00360   -0.04671
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.37910   12.38520  -0.00610   -0.04925
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.05710   11.05900  -0.00190   -0.01718
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.86670   10.87170  -0.00500   -0.04599
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
野村環球基金-人民幣計價                                            17.85000   17.80000   0.05000    0.28090
野村環球基金-美元計價                                              13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.51000   19.46000   0.05000    0.25694
野村鴻利基金                                                       25.05000   24.71000   0.34000    1.37596
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91190   16.91170   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       21.27000   21.10000   0.17000    0.80569
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.76990   10.79180  -0.02190   -0.20293
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.10060   14.12930  -0.02870   -0.20312
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.96060   10.95620   0.00440    0.04016
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.54430   10.53840   0.00590    0.05599
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84330   10.83530   0.00800    0.07383
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.39550   10.38640   0.00910    0.08761
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.34460   10.34320   0.00140    0.01354
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10630   10.10140   0.00490    0.04851
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00010   10.00120  -0.00110   -0.01100
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.38910   10.38540   0.00370    0.03563
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56440   10.55790   0.00650    0.06157
凱基台商天下基金                                                   14.55000   14.41000   0.14000    0.97155
凱基台灣精五門基金                                                 23.11000   22.89000   0.22000    0.96112
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.37530   46.51840  -0.14310   -0.30762
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.65540   48.86980  -0.21440   -0.43872
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.50570   41.59410  -0.08840   -0.21253
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.48840   10.49000  -0.00160   -0.01525
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.51560   46.64290  -0.12730   -0.27292
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.58400   47.75780  -0.17380   -0.36392
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.76240   48.01200  -0.24960   -0.51987
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.46000   13.42000   0.04000    0.29806
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.76230   11.72200   0.04030    0.34380
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60520   11.60510   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.70000   30.52000   0.18000    0.58978
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.56000   22.43000   0.13000    0.57958
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.57800   21.44120   0.13680    0.63802
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.40000   17.37000   0.03000    0.17271
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.40460   16.36890   0.03570    0.21810
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.55000    7.51000   0.04000    0.53262
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.51350   42.67880  -0.16530   -0.38731
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.95670   43.08390  -0.12720   -0.29524
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.91130   43.05380  -0.14250   -0.33098
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.22380   11.17040   0.05340    0.47805
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.35110   12.24880   0.10230    0.83518
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.82000   12.72000   0.10000    0.78616
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.09000   12.97000   0.12000    0.92521
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.65380   12.53880   0.11500    0.91715
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.67560   10.56140   0.11420    1.08130
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.08820    9.97910   0.10910    1.09328
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23980   10.13230   0.10750    1.06096
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.67550   10.56130   0.11420    1.08131
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.08820    9.97910   0.10910    1.09328
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23970   10.13230   0.10740    1.05998
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.13000   12.26000  -0.13000   -1.06036
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.34000   35.69000   0.65000    1.82124
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.34000   33.08000   0.26000    0.78597
富邦上証180基金                                                    32.08000   31.81000   0.27000    0.84879
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20820    0.20990  -0.00170   -0.80991
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.50000    6.56000  -0.06000   -0.91463
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.89000    5.97000  -0.08000   -1.34003
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.47000   48.59000   0.88000    1.81107
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.86640   12.95500  -0.08860   -0.68391
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.77890   11.85990  -0.08100   -0.68297
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.20970   11.28940  -0.07970   -0.70597
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.87530   10.95020  -0.07490   -0.68401
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.87140    9.93920  -0.06780   -0.68215
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.40500    9.47180  -0.06680   -0.70525
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.82110   19.88340  -0.06230   -0.31333
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69350   11.69260   0.00090    0.00770
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46760   10.46890  -0.00130   -0.01242
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.87570   13.86150   0.01420    0.10244
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00300    2.00080   0.00220    0.10996
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37910    9.36950   0.00960    0.10246
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40280    1.40120   0.00160    0.11419
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.59790   12.60460  -0.00670   -0.05316
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81780    1.81870  -0.00090   -0.04949
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.47800   10.48360  -0.00560   -0.05342
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53330    1.53410  -0.00080   -0.05215
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.02980   11.03420  -0.00440   -0.03988
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.96430   10.96390   0.00040    0.00365
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.84000   15.01000  -0.17000   -1.13258
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.28000   18.93000   0.35000    1.84892
富邦日本東証基金                                                   20.57000   20.46000   0.11000    0.53763
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.02000   48.05000  -0.03000   -0.06243
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.91000   46.55000   0.36000    0.77336
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.86000   53.75000   0.11000    0.20465
富邦台灣心基金                                                     23.26000   22.93000   0.33000    1.43916
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.44000   47.35000   0.09000    0.19007
富邦台灣科技指數基金                                               58.17000   58.17000   0.00000    0.00000
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.80230   49.02700  -0.22470   -0.45832
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.20970   42.27790  -0.06820   -0.16131
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31190    0.31270  -0.00080   -0.25584
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69440    2.69640  -0.00200   -0.07417
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36120    0.36150  -0.00030   -0.08299
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.18500   11.19550  -0.01050   -0.09379
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29420    2.29590  -0.00170   -0.07405
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33940    0.33960  -0.00020   -0.05889
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.45610    9.46500  -0.00890   -0.09403
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.59000   22.64000  -0.05000   -0.22085
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.68000   14.73000  -0.05000   -0.33944
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.44000   26.40000   0.04000    0.15152
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72050   15.72030   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.41000   18.38000   0.03000    0.16322
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.71030   41.82000  -0.10970   -0.26231
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.26100   45.47000  -0.20900   -0.45964
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.90680   41.03770  -0.13090   -0.31897
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.34580   40.48380  -0.13800   -0.34088
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.93160   40.01360  -0.08200   -0.20493
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.67180   46.89240  -0.22060   -0.47044
富邦長紅基金                                                       64.65000   63.74000   0.91000    1.42767
富邦科技基金                                                       26.31000   26.06000   0.25000    0.95932
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.51850   41.59050  -0.07200   -0.17312
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.29710   47.60680  -0.30970   -0.65054
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.80110   40.95600  -0.15490   -0.37821
富邦恒生國企ETF基金                                                20.54000   20.57000  -0.03000   -0.14584
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.50000   13.60000  -0.10000   -0.73529
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.61000   26.52000   0.09000    0.33937
富邦高成長基金                                                     24.94000   24.59000   0.35000    1.42334
富邦基金A類型                                                      14.55000   14.32000   0.23000    1.60615
富邦基金I類型                                                      14.55000   14.32000   0.23000    1.60615
富邦深証100基金                                                    10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.78000   20.68000   0.10000    0.48356
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42440    0.42470  -0.00030   -0.07064
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.44850   12.45390  -0.00540   -0.04336
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.20010    9.20410  -0.00400   -0.04346
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29750    0.29770  -0.00020   -0.06718
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.37650    8.38020  -0.00370   -0.04415
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.10840   10.13280  -0.02440   -0.24080
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.80610   10.84260  -0.03650   -0.33664
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28160    9.35390  -0.07230   -0.77294
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.91360   10.00400  -0.09040   -0.90364
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.48000   18.41000   0.07000    0.38023
富邦精準基金                                                       46.51000   45.79000   0.72000    1.57240
富邦精銳中小基金                                                   12.47000   12.35000   0.12000    0.97166
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.28000   19.03000   0.25000    1.31372
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.86000   21.83000   0.03000    0.13743
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.91000    6.95000  -0.04000   -0.57554
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.82000   16.66000   0.16000    0.96038
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.02000   20.03000  -0.01000   -0.04993
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.18100   11.19460  -0.01360   -0.12149
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.41400   10.42410  -0.01010   -0.09689
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.68410   10.69860  -0.01450   -0.13553
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.55980   10.57260  -0.01280   -0.12107
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.78960    9.79910  -0.00950   -0.09695
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03250   10.04610  -0.01360   -0.13538
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富達台灣成長基金                                                   32.03000   31.92000   0.11000    0.34461
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95590    9.94250   0.01340    0.13477
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.92010    9.90580   0.01430    0.14436
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70300    9.69130   0.01170    0.12073
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.36890   10.35490   0.01400    0.13520
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.34220   10.32730   0.01490    0.14428
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11800   10.10590   0.01210    0.11973
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.31470    8.30980   0.00490    0.05897
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.01790    9.01170   0.00620    0.06880
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.53980    8.53600   0.00380    0.04452
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.20440   10.19850   0.00590    0.05785
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.28890   10.28180   0.00710    0.06905
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.77710    9.77270   0.00440    0.04502
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93920    9.93460   0.00460    0.04630
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59920    8.59490   0.00430    0.05003
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90830    9.90220   0.00610    0.06160
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13620    9.13280   0.00340    0.03723
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.54120   11.53540   0.00580    0.05028
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.36200   11.35500   0.00700    0.06165
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60820   10.60430   0.00390    0.03678
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34810    9.34460   0.00350    0.03745
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.49000   15.39000   0.10000    0.64977
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78490    8.77620   0.00870    0.09913
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69480    9.68410   0.01070    0.11049
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14820    9.14030   0.00790    0.08643
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.72810   10.71750   0.01060    0.09890
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.76830   10.75640   0.01190    0.11063
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22900   10.22020   0.00880    0.08610
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.30810    9.29990   0.00820    0.08817
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.99000   10.12000  -0.13000   -1.28458
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.36000   10.49000  -0.13000   -1.23928
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.22000    9.34000  -0.12000   -1.28480
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.31000    8.38000  -0.07000   -0.83532
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.76000   10.86000  -0.10000   -0.92081
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21990   10.21230   0.00760    0.07442
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.44360    9.43590   0.00770    0.08160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.97010    8.96480   0.00530    0.05912
富蘭克林華美中華基金                                               12.33000   12.42000  -0.09000   -0.72464
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.57000   23.39000   0.18000    0.76956
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.60000   22.49000   0.11000    0.48911
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.12080    8.12880  -0.00800   -0.09842
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.24040    9.24710  -0.00670   -0.07246
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.27960   10.28700  -0.00740   -0.07194
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.79930    9.80900  -0.00970   -0.09889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.75600   11.76230  -0.00630   -0.05356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73180    8.73650  -0.00470   -0.05380
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82670    8.83140  -0.00470   -0.05322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91610    9.92140  -0.00530   -0.05342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.65350   14.65670  -0.00320   -0.02183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.46450   10.46680  -0.00230   -0.02197
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33680   10.33910  -0.00230   -0.02225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.73670   10.74160  -0.00490   -0.04562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66930    7.67280  -0.00350   -0.04562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98480    8.98900  -0.00420   -0.04672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97890    9.98350  -0.00460   -0.04608
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.37140   11.37960  -0.00820   -0.07206
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58540    7.59100  -0.00560   -0.07377
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90380    8.91020  -0.00640   -0.07183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.05420   10.06150  -0.00730   -0.07255
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.00690   11.01140  -0.00450   -0.04087
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69130    7.69450  -0.00320   -0.04159
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.16640    8.17930  -0.01290   -0.15772
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24840    9.26120  -0.01280   -0.13821
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.38470   10.39910  -0.01440   -0.13847
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.07300   13.09370  -0.02070   -0.15809
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.03000    7.99000   0.04000    0.50063
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.24770   13.18730   0.06040    0.45802
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美第一富基金                                             41.35000   40.84000   0.51000    1.24878
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36150   10.36140   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.65000   14.56000   0.09000    0.61813
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.18000   13.10000   0.08000    0.61069
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.49000   15.39000   0.10000    0.64977
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42030    9.41670   0.00360    0.03823
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42020    9.41670   0.00350    0.03717
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.36750    9.35960   0.00790    0.08441
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.36750    9.35960   0.00790    0.08441
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50120    9.49770   0.00350    0.03685
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.35230    9.34880   0.00350    0.03744
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.35230    9.34880   0.00350    0.03744
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.61180    9.61110   0.00070    0.00728
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.46140    9.46060   0.00080    0.00846
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.46140    9.46060   0.00080    0.00846
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.51970    6.48090   0.03880    0.59868
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.68970   10.65250   0.03720    0.34921
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50500    9.52040  -0.01540   -0.16176
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61920   11.63810  -0.01890   -0.16240
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.70710    6.71830  -0.01120   -0.16671
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85940    8.87240  -0.01300   -0.14652
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.96620   10.98450  -0.01830   -0.16660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.82000   70.03000  -0.21000   -0.29987
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.65000   71.95000  -0.30000   -0.41696
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.73580   62.86260  -0.12680   -0.20171
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.00000   21.05000  -0.05000   -0.23753
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.96180   69.25900  -0.29720   -0.42911
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.77310   68.03250  -0.25940   -0.38129
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91530   11.91460   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   41.46920   41.14500   0.32420    0.78795
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
復華中小精選基金                                                   69.35000   68.45000   0.90000    1.31483
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.64270   51.86160  -0.21890   -0.42208
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.24580   62.38710  -0.14130   -0.22649
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.34000   10.48000  -0.14000   -1.33588
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.03000    9.16000  -0.13000   -1.41921
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.16000   12.06000   0.10000    0.82919
復華全方位基金                                                     31.10000   30.73000   0.37000    1.20404
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.48000   20.46000   0.02000    0.09775
復華全球平衡基金-美元                                               9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.67000   19.67000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.36000   14.23000   0.13000    0.91356
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
復華全球原物料基金                                                  8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.23120   12.24230  -0.01110   -0.09067
復華全球債券基金                                                   15.10140   15.12230  -0.02090   -0.13821
復華全球債券組合基金                                               15.42000   15.44000  -0.02000   -0.12953
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.34000   15.38000  -0.04000   -0.26008
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
復華有利貨幣市場基金                                               13.50530   13.50510   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
復華亞太成長基金                                                   12.62000   12.50000   0.12000    0.96000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
復華東協世紀基金                                                   12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
復華南非幣長期收益基金A                                            14.24000   14.25000  -0.01000   -0.07018
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.60560   73.06400  -0.45840   -0.62740
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.93000   21.92000   0.01000    0.04562
復華美國新星基金-美元                                              12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
復華恒生基金                                                       20.87000   21.02000  -0.15000   -0.71361
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.17000   29.29000  -0.12000   -0.40970
復華神盾基金                                                       28.37860   28.16170   0.21690    0.77019
復華高成長基金                                                     71.50000   70.79000   0.71000    1.00297
復華高益策略組合基金                                               13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
復華貨幣市場基金                                                   14.46950   14.46930   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.71000   17.61000   0.10000    0.56786
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.12000   49.04000   0.08000    0.16313
復華復華基金                                                       22.39000   22.17000   0.22000    0.99233
復華華人世紀基金                                                   17.76000   17.85000  -0.09000   -0.50420
復華傳家二號基金                                                   34.46380   34.27270   0.19110    0.55759
復華傳家基金                                                       24.13860   23.97180   0.16680    0.69582
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.95000   15.97000  -0.02000   -0.12523
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.07000   23.20000  -0.13000   -0.56034
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.16000   71.46000  -0.30000   -0.41982
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                24.10000   23.91000   0.19000    0.79465
復華數位經濟基金                                                   49.73000   49.30000   0.43000    0.87221
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.96790    9.96130   0.00660    0.06626
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.71670    9.71340   0.00330    0.03397
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.50820   10.50120   0.00700    0.06666
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10500   10.10160   0.00340    0.03366
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.15320   10.10760   0.04560    0.45115
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.10880   10.10590   0.00290    0.02870
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17180   10.16850   0.00330    0.03245
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.83860   10.83860   0.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.04900   10.04450   0.00450    0.04480
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.73000   10.72880   0.00120    0.01118
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40640   10.40190   0.00450    0.04326
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.10100   11.09970   0.00130    0.01171
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.62770   10.62680   0.00090    0.00847
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.57680   10.56990   0.00690    0.06528
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.71790   10.71430   0.00360    0.03360
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61500   10.61130   0.00370    0.03487
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.87940   11.81860   0.06080    0.51444
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.53400   10.52410   0.00990    0.09407
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79660   10.79280   0.00380    0.03521
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.17580   12.11360   0.06220    0.51347
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.67720   10.66720   0.01000    0.09375
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86990   10.86270   0.00720    0.06628
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.12990   10.13400  -0.00410   -0.04046
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.12000   10.11720   0.00280    0.02768
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06610   10.06650  -0.00040   -0.00397
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44580   10.44610  -0.00030   -0.00287
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78600   10.73380   0.05220    0.48631
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44660   10.44120   0.00540    0.05172
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.44460   10.44480  -0.00020   -0.00191
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78590   10.73360   0.05230    0.48725
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44340   10.43810   0.00530    0.05078
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.31920   10.32040  -0.00120   -0.01163
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30430   10.29840   0.00590    0.05729
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.31740   10.31860  -0.00120   -0.01163
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30540   10.29940   0.00600    0.05826
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.93790   10.94710  -0.00920   -0.08404
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.92770   10.92970  -0.00200   -0.01830
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.06340   11.06910  -0.00570   -0.05149
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.11440   10.12260  -0.00820   -0.08101
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.10270   10.10420  -0.00150   -0.01485
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.04990   10.05460  -0.00470   -0.04674
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24920    9.25110  -0.00190   -0.02054
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.04190    8.04400  -0.00210   -0.02611
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.11450    8.11920  -0.00470   -0.05789
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.16490   12.16740  -0.00250   -0.02055
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.60650   10.60920  -0.00270   -0.02545
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.82600   10.83230  -0.00630   -0.05816
景順主流基金                                                       19.31000   19.18000   0.13000    0.67779
景順台灣科技基金                                                   33.85000   33.58000   0.27000    0.80405
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
景順全球科技基金                                                   24.32000   24.13000   0.19000    0.78740
景順全球康健基金                                                   19.81000   19.67000   0.14000    0.71174
景順貨幣市場基金                                                   16.00330   16.00320   0.00010    0.00062
景順潛力基金                                                       33.76000   33.58000   0.18000    0.53603
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.98000   14.84000   0.14000    0.94340
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.18000   14.05000   0.13000    0.92527
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.05000   10.99000   0.06000    0.54595
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.82000   11.72000   0.10000    0.85324
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.04000   11.94000   0.10000    0.83752
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63420    8.62870   0.00550    0.06374
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.74550    7.75290  -0.00740   -0.09545
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.55170   11.54410   0.00760    0.06583
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34910   10.35910  -0.01000   -0.09653
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.64000    8.70000  -0.06000   -0.68966
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.98000    8.07000  -0.09000   -1.11524
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.87000   12.00000  -0.13000   -1.08333
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.67150    9.66800   0.00350    0.03620
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.98950    9.98920   0.00030    0.00300
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.27960   10.27590   0.00370    0.03601
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.62150   10.62110   0.00040    0.00377
華南永昌永昌基金                                                   20.37000   20.34000   0.03000    0.14749
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.99040   15.00930  -0.01890   -0.12592
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
華南永昌全球精品基金                                               17.30000   17.24000   0.06000    0.34803
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.59000   13.53000   0.06000    0.44346
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.64000   13.59000   0.05000    0.36792
華南永昌物聯網精選基金                                             12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29360   16.29340   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.36840   25.31870   0.04970    0.19630
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99910   11.99890   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.79390   10.79450  -0.00060   -0.00556
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.50830   10.51040  -0.00210   -0.01998
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00280   10.00330  -0.00050   -0.00500
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68030    9.68230  -0.00200   -0.02066
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.63220   10.63210   0.00010    0.00094
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.28280   10.28430  -0.00150   -0.01459
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97850    9.97850   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59170    9.59310  -0.00140   -0.01459
華頓中小型基金                                                     22.04000   21.86000   0.18000    0.82342
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.25590   12.31930  -0.06340   -0.51464
華頓台灣基金                                                       24.10000   23.87000   0.23000    0.96355
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58010   11.57990   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.45000   17.41000   0.04000    0.22975
華頓全球高收益債券基金A                                            13.90200   13.91190  -0.00990   -0.07116
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01570    8.02150  -0.00580   -0.07231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.92780    2.96190  -0.03410   -1.15129
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.85750   13.01190  -0.15440   -1.18661
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41180    0.41670  -0.00490   -1.17591
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.32850   12.38340  -0.05490   -0.44334
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.28540   12.34010  -0.05470   -0.44327
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.95020   10.99780  -0.04760   -0.43281
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.76340   10.81510  -0.05170   -0.47804
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.72540   10.77690  -0.05150   -0.47787
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.42290    9.46820  -0.04530   -0.47844
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.85070   10.89930  -0.04860   -0.44590
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.81300   10.86140  -0.04840   -0.44561
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.50490    9.54660  -0.04170   -0.43680
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.09000   12.20000  -0.11000   -0.90164
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.84000   10.93000  -0.09000   -0.82342
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69420    2.69160   0.00260    0.09660
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12470    2.12220   0.00250    0.11780
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.02150   12.01120   0.01030    0.08575
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24110    9.23320   0.00790    0.08556
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37830    0.37800   0.00030    0.07937
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29350    0.29310   0.00040    0.13647
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.64000    3.63000   0.01000    0.27548
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.98000   15.94000   0.04000    0.25094
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.48000   25.30000   0.18000    0.71146
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.90000   12.82000   0.08000    0.62402
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
匯豐安富基金                                                       26.51000   26.41000   0.10000    0.37864
匯豐成功基金                                                       43.32000   43.11000   0.21000    0.48713
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.43000   0.01000    0.41152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78440    2.78200   0.00240    0.08627
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42780    2.42550   0.00230    0.09483
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.96730   11.95920   0.00810    0.06773
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.97810    7.96980   0.00830    0.10414
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39250    0.39210   0.00040    0.10201
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33470    0.33440   0.00030    0.08971
匯豐金磚動力基金                                                   14.93000   14.86000   0.07000    0.47106
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01900   15.01880   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.22000    5.16000   0.06000    1.16279
匯豐新鑽動力基金                                                   10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.49390    5.51940  -0.02550   -0.46201
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.39100    9.41670  -0.02570   -0.27292
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.05000   54.65000   0.40000    0.73193
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.05000   54.65000   0.40000    0.73193
匯豐龍騰電子基金                                                   39.68000   39.27000   0.41000    1.04405
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.85600   12.87590  -0.01990   -0.15455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.22000   18.95000   0.27000    1.42480
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
新光中國成長基金(美元)                                              9.38000    9.48000  -0.10000   -1.05485
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.44000    9.55000  -0.11000   -1.15183
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.62540   11.60070   0.02470    0.21292
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29140   10.29280  -0.00140   -0.01360
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.72330   10.74430  -0.02100   -0.19545
新光台灣富貴基金                                                   25.65000   25.35000   0.30000    1.18343
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.10000   21.98000   0.12000    0.54595
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.90820   40.08020  -0.17200   -0.42914
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.67050   45.98540  -0.31490   -0.68478
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.44000   10.34000   0.10000    0.96712
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.08250   11.08530  -0.00280   -0.02526
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.94060   10.96350  -0.02290   -0.20887
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.41510   10.41790  -0.00280   -0.02688
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.26850   10.29010  -0.02160   -0.20991
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51970   15.51950   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
新光亞洲精選基金-美金                                              21.20000   21.01000   0.19000    0.90433
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.70000   21.54000   0.16000    0.74280
新光店頭基金                                                       23.84000   23.55000   0.29000    1.23142
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.90830   42.09020  -0.18190   -0.43217
新光特選內需收益ETF基金                                            21.14000   21.10000   0.04000    0.18957
新光創新科技基金                                                   14.02000   13.81000   0.21000    1.52064
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.25500   10.26590  -0.01090   -0.10618
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.59860   10.61210  -0.01350   -0.12721
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08430   10.08930  -0.00500   -0.04956
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30220    9.31250  -0.01030   -0.11060
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.58980    9.60200  -0.01220   -0.12706
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10760    9.11500  -0.00740   -0.08118
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.91020   40.98480  -0.07460   -0.18202
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.69470   46.99420  -0.29950   -0.63731
新光澳幣八年期保本基金                                             11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
新光澳幣十年期保本基金                                             10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92890   10.93150  -0.00260   -0.02378
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49970    9.50210  -0.00240   -0.02526
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.48320    9.48830  -0.00510   -0.05375
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.66410   10.66980  -0.00570   -0.05342
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71910   10.72200  -0.00290   -0.02705
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51560    9.51820  -0.00260   -0.02732
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46110    9.46620  -0.00510   -0.05388
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64450   10.65020  -0.00570   -0.05352
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.40000    7.34000   0.06000    0.81744
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.85360   10.83540   0.01820    0.16797
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.53280    9.51670   0.01610    0.16918
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.58290   10.56590   0.01700    0.16089
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.47450    9.45940   0.01510    0.15963
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.53590    9.52200   0.01390    0.14598
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.65520   10.63940   0.01580    0.14850
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.93920   14.91930   0.01990    0.13338
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.58640    8.57500   0.01140    0.13294
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.41780   40.47690  -0.05910   -0.14601
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.26760   44.39030  -0.12270   -0.27641
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.98450   45.12200  -0.13750   -0.30473
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.30400   45.42360  -0.11960   -0.26330
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.62920   46.78970  -0.16050   -0.34302
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.80860   44.96360  -0.15500   -0.34472
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.30970   48.50110  -0.19140   -0.39463
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.49580   50.88610  -0.39030   -0.76701
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.11480   48.32030  -0.20550   -0.42529
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.82740   10.85450  -0.02710   -0.24967
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.28840   47.55100  -0.26260   -0.55225
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.10650   40.14720  -0.04070   -0.10138
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52230   11.52160   0.00070    0.00608
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.01190   10.02620  -0.01430   -0.14263
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.18900   14.24970  -0.06070   -0.42597
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.26000   10.31620  -0.05620   -0.54477
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
群益大印度基金-人民幣                                              13.06350   13.06640  -0.00290   -0.02219
群益大印度基金-美元                                                11.88560   11.85760   0.02800    0.23614
群益大印度基金-新臺幣                                              11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.55050   12.47140   0.07910    0.63425
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.70930   11.64940   0.05990    0.51419
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.11220   11.04220   0.07000    0.63393
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.45780    9.40950   0.04830    0.51331
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.07300   10.00950   0.06350    0.63440
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.60900    8.56490   0.04410    0.51489
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.27850    9.22000   0.05850    0.63449
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.19590    8.15400   0.04190    0.51386
群益中小型股基金                                                   47.45000   46.95000   0.50000    1.06496
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.85560   10.90950  -0.05390   -0.49406
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.75030    9.81050  -0.06020   -0.61363
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.25730    9.31740  -0.06010   -0.64503
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.15700    9.20250  -0.04550   -0.49443
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.22340    8.27420  -0.05080   -0.61396
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.80860    7.85930  -0.05070   -0.64510
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.63190   10.61450   0.01740    0.16393
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.69500   11.67580   0.01920    0.16444
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25570   11.23810   0.01760    0.15661
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.44020   10.42710   0.01310    0.12563
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.62580    9.71000  -0.08420   -0.86715
群益中國新機會基金N-美元                                            8.55130    8.63650  -0.08520   -0.98651
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.24000    9.34000  -0.10000   -1.07066
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.53640    8.61110  -0.07470   -0.86748
群益中國新機會基金-美元                                             9.14280    9.23390  -0.09110   -0.98658
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.83000    8.92000  -0.09000   -1.00897
群益平衡王基金                                                     20.71850   20.50210   0.21640    1.05550
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95760    9.96060  -0.00300   -0.03012
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99850   10.00480  -0.00630   -0.06297
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95760    9.96070  -0.00310   -0.03112
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99850   10.00480  -0.00630   -0.06297
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95770    9.96080  -0.00310   -0.03112
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99850   10.00480  -0.00630   -0.06297
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.98280    9.98880  -0.00600   -0.06007
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96460    9.95270   0.01190    0.11957
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00560    9.99690   0.00870    0.08703
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96460    9.95270   0.01190    0.11957
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00560    9.99690   0.00870    0.08703
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96460    9.95280   0.01180    0.11856
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00560    9.99690   0.00870    0.08703
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.01000   10.00100   0.00900    0.08999
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.96230    9.95620   0.00610    0.06127
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.00330   10.00030   0.00300    0.03000
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.96230    9.95620   0.00610    0.06127
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.00330   10.00030   0.00300    0.03000
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.96220    9.95610   0.00610    0.06127
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.00330   10.00030   0.00300    0.03000
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.99940    9.99630   0.00310    0.03101
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.44000  -0.02000   -0.31056
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.39820   12.41660  -0.01840   -0.14819
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.44830   11.47900  -0.03070   -0.26744
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.53240   10.54800  -0.01560   -0.14790
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.72440    9.75050  -0.02610   -0.26768
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.36610   10.38150  -0.01540   -0.14834
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.50720   10.50180   0.00540    0.05142
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.27830   10.27410   0.00420    0.04088
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20680    9.20210   0.00470    0.05108
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.20730    9.20350   0.00380    0.04129
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56830   10.56280   0.00550    0.05207
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60100   10.59670   0.00430    0.04058
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36940    9.36460   0.00480    0.05126
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85150    9.84750   0.00400    0.04062
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.43680   11.44530  -0.00850   -0.07427
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82330    7.82910  -0.00580   -0.07408
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85720   10.86120  -0.00400   -0.03683
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65570   10.66060  -0.00490   -0.04596
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.80210   10.81050  -0.00840   -0.07770
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94510    9.94880  -0.00370   -0.03719
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88410    9.88860  -0.00450   -0.04551
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02040   10.02820  -0.00780   -0.07778
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85730   10.86130  -0.00400   -0.03683
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65560   10.66050  -0.00490   -0.04596
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.80200   10.81040  -0.00840   -0.07770
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94520    9.94890  -0.00370   -0.03719
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88390    9.88850  -0.00460   -0.04652
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02040   10.02820  -0.00780   -0.07778
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.58320    9.51650   0.06670    0.70089
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.68000   15.57100   0.10900    0.70002
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.65000   15.55000   0.10000    0.64309
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.45220   10.46560  -0.01340   -0.12804
群益印度中小基金N-美元                                              8.48860    8.47770   0.01090    0.12857
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.14990   14.16810  -0.01820   -0.12846
群益印度中小基金-美元                                              12.14110   12.12550   0.01560    0.12865
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                               11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
群益多重收益組合基金                                               14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
群益多重資產組合基金                                               15.57000   15.52000   0.05000    0.32216
群益安家基金                                                       26.50280   26.10460   0.39820    1.52540
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17120   16.17100   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.51000   21.16000   0.35000    1.65406
群益亞太中小基金                                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.63000   16.63000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.77260   10.78980  -0.01720   -0.15941
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.91950    7.93220  -0.01270   -0.16011
群益店頭市場基金                                                  100.97000   99.63000   1.34000    1.34498
群益東方盛世基金                                                    8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
群益東協成長基金-人民幣                                            13.56740   13.47820   0.08920    0.66181
群益東協成長基金-美元                                              11.52110   11.45910   0.06200    0.54105
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.12440   12.11860   0.00580    0.04786
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.18880   11.19390  -0.00510   -0.04556
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63120   10.63930  -0.00810   -0.07613
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83650    9.83170   0.00480    0.04882
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08030    9.08450  -0.00420   -0.04623
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62590    8.63250  -0.00660   -0.07646
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.99300   11.00150  -0.00850   -0.07726
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62590    9.62120   0.00470    0.04885
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24150    9.24580  -0.00430   -0.04651
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.63630    9.64370  -0.00740   -0.07673
群益長安基金                                                       31.39000   30.93000   0.46000    1.48723
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.48870   10.44290   0.04580    0.43858
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.86690   15.79780   0.06910    0.43740
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.51000   15.44000   0.07000    0.45337
群益真善美基金                                                     16.01530   15.96380   0.05150    0.32260
群益馬拉松基金                                                    125.42000  123.32000   2.10000    1.70289
群益深証中小板基金                                                 12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
群益創新科技基金                                                   34.91000   34.40000   0.51000    1.48256
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.59690   10.67450  -0.07760   -0.72697
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.43580    9.51620  -0.08040   -0.84488
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.54020   11.62460  -0.08440   -0.72605
群益華夏盛世基金-美元                                              10.40400   10.49270  -0.08870   -0.84535
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.36000   17.52000  -0.16000   -0.91324
群益奧斯卡基金                                                     31.35000   30.96000   0.39000    1.25969
群益新興金鑽基金-美元                                              11.39070   11.37350   0.01720    0.15123
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
群益葛萊美基金                                                     24.81000   24.50000   0.31000    1.26531
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.75000   22.74000   0.01000    0.04398
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.54000    7.58000  -0.04000   -0.52770
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.58340   11.55990   0.02350    0.20329
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04800   11.03880   0.00920    0.08334
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.19600   11.19030   0.00570    0.05094
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.11920   11.09670   0.02250    0.20276
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60500   10.59620   0.00880    0.08305
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.74700   10.74150   0.00550    0.05120
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.58320   11.55980   0.02340    0.20243
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04840   11.03920   0.00920    0.08334
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.88450    9.87940   0.00510    0.05162
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.11920   11.09670   0.02250    0.20276
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60450   10.59570   0.00880    0.08305
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.96620    9.96110   0.00510    0.05120
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.09380   13.06290   0.03090    0.23655
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.81530   11.78930   0.02600    0.22054
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.67920   11.65550   0.02370    0.20334
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.65750    8.63710   0.02040    0.23619
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.93720    8.91750   0.01970    0.22091
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.40220    8.38520   0.01700    0.20274
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.28500   10.26230   0.02270    0.22120
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.88710    9.86530   0.02180    0.22098
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.21630   10.28010  -0.06380   -0.62062
德信大發基金                                                       31.80000   31.50000   0.30000    0.95238
德信中國精選成長基金                                               12.13000   12.18000  -0.05000   -0.41051
德信台灣主流中小基金                                               21.12000   20.95000   0.17000    0.81146
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99390   11.99370   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.64000   34.55000   0.09000    0.26049
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.06700   11.06580   0.00120    0.01084
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.92640   10.92310   0.00330    0.03021
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72440   11.72420   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.67000   17.44000   0.23000    1.31881
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.77000   17.72000   0.05000    0.28217
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.93710   10.92910   0.00800    0.07320
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.65180   16.62830   0.02350    0.14133
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26220    8.25750   0.00470    0.05692
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.13920   11.12930   0.00990    0.08895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.22930   12.21800   0.01130    0.09249
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.15490   14.14690   0.00800    0.05655
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摩根大歐洲基金                                                     17.00000   16.94000   0.06000    0.35419
摩根中小基金                                                       23.23000   23.01000   0.22000    0.95611
摩根中國A股基金                                                    15.67000   15.87000  -0.20000   -1.26024
摩根中國A股基金(美元)                                              12.16000   12.31000  -0.15000   -1.21852
摩根中國亮點基金                                                   13.35000   13.31000   0.04000    0.30053
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.38860   11.42090  -0.03230   -0.28281
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.87200   12.91230  -0.04030   -0.31211
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.64470    9.66930  -0.02460   -0.25441
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.35980   13.39770  -0.03790   -0.28288
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.72740   15.77680  -0.04940   -0.31312
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
摩根台灣增長基金                                                   51.35000   51.19000   0.16000    0.31256
摩根平衡基金                                                       28.11000   28.09000   0.02000    0.07120
摩根全球α基金                                                     18.62000   18.49000   0.13000    0.70308
摩根全球平衡基金                                                   16.34160   16.32960   0.01200    0.07349
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50570    9.49650   0.00920    0.09688
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71440   10.70320   0.01120    0.10464
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07000   10.05770   0.01230    0.12229
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78140   11.77000   0.01140    0.09686
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.53970   10.52680   0.01290    0.12254
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.57180   10.50820   0.06360    0.60524
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.07850   13.99400   0.08450    0.60383
摩根亞洲基金                                                       59.71000   59.36000   0.35000    0.58962
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39130    8.39090   0.00040    0.00477
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95450    9.95420   0.00030    0.00301
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.78070    8.77810   0.00260    0.02962
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.88430   12.88370   0.00060    0.00466
摩根東方內需機會基金                                               18.88000   18.77000   0.11000    0.58604
摩根東方科技基金                                                   32.96000   32.94000   0.02000    0.06072
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.62000    9.52000   0.10000    1.05042
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.85000    9.75000   0.10000    1.02564
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.26000    9.16000   0.10000    1.09170
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.79000   11.67000   0.12000    1.02828
摩根金龍收成基金                                                   22.78000   22.71000   0.07000    0.30823
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14090   15.14070   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.16000   14.19000  -0.03000   -0.21142
摩根新金磚五國基金                                                 12.55000   12.49000   0.06000    0.48038
摩根新絲路基金                                                      9.35000    9.27000   0.08000    0.86300
摩根新興35基金                                                     13.67000   13.58000   0.09000    0.66274
摩根新興日本基金                                                   23.69000   23.57000   0.12000    0.50912
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16080    7.19390  -0.03310   -0.46011
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.56380    9.60770  -0.04390   -0.45693
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.34160    9.38240  -0.04080   -0.43486
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.18720   11.23900  -0.05180   -0.46090
摩根新興科技基金                                                   55.59000   55.17000   0.42000    0.76128
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.78600    8.77180   0.01420    0.16188
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48130    9.46590   0.01540    0.16269
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.92320    8.90620   0.01700    0.19088
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.54040   10.52330   0.01710    0.16250
摩根龍揚基金                                                       34.04000   33.93000   0.11000    0.32420
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.16000   12.13000   0.03000    0.24732
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33020    9.34510  -0.01490   -0.15944
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.58160   11.60010  -0.01850   -0.15948
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.87000   20.81000   0.06000    0.28832
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62130   12.62120   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.63000   11.48000   0.15000    1.30662
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.91140   10.90580   0.00560    0.05135
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.58360   10.58370  -0.00010   -0.00094
聯邦中國龍基金                                                     27.52000   27.17000   0.35000    1.28819
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.56140   12.54510   0.01630    0.12993
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.78050   11.76290   0.01760    0.14962
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.70130   10.68820   0.01310    0.12257
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.28260   10.26940   0.01320    0.12854
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.69640    9.68190   0.01450    0.14976
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.80110    8.79030   0.01080    0.12286
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.89380    9.81810   0.07570    0.77102
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.17030   10.09560   0.07470    0.73993
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.36790    9.29620   0.07170    0.77128
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.62560    9.55500   0.07060    0.73888
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.69690   11.67250   0.02440    0.20904
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.56160   11.53550   0.02610    0.22626
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.79880   10.77770   0.02110    0.19577
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.76880   10.74580   0.02300    0.21404
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.62960   10.60560   0.02400    0.22630
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.92730    9.90790   0.01940    0.19580
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.56020   24.23380   0.32640    1.34688
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.57790    9.53540   0.04250    0.44571
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.01260    9.97130   0.04130    0.41419
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.52430    9.48200   0.04230    0.44611
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.94370    9.90270   0.04100    0.41403
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23270   13.23250   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.77000   13.60000   0.17000    1.25000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.79820   16.81770  -0.01950   -0.11595
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.91530   12.88640   0.02890    0.22427
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.58920   12.57060   0.01860    0.14796
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.96140   11.94400   0.01740    0.14568
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.45320   12.47210  -0.01890   -0.15154
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.69710   11.71670  -0.01960   -0.16728
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56500   10.58110  -0.01610   -0.15216
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.75930    8.77400  -0.01470   -0.16754
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聯博大利基金                                                       37.77000   37.50000   0.27000    0.72000
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.24000   19.36000  -0.12000   -0.61983
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.73000   18.85000  -0.12000   -0.63660
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.53000   12.62000  -0.09000   -0.71315
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.46000   16.45000   0.01000    0.06079
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.82000   12.81000   0.01000    0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.58000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.30000   15.27000   0.03000    0.19646
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.56000   11.52000   0.04000    0.34722
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.48000   14.40000   0.08000    0.55556
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.39000   14.32000   0.07000    0.48883
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.42000   14.34000   0.08000    0.55788
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.07000   14.99000   0.08000    0.53369
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.12000   21.07000   0.05000    0.23730
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.16000   19.11000   0.05000    0.26164
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.22000   13.19000   0.03000    0.22745
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.87000   14.83000   0.04000    0.26972
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.85000   15.81000   0.04000    0.25300
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.81000   14.77000   0.04000    0.27082
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.79000   14.76000   0.03000    0.20325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.92000   14.88000   0.04000    0.26882
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.73000   0.03000    0.23566
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.24000   13.20000   0.04000    0.30303
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.70000   19.71000  -0.01000   -0.05074
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.40000   18.41000  -0.01000   -0.05432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.13000  -0.01000   -0.07077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.04510   15.04490   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.14470   11.13790   0.00680    0.06105
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.86730   13.85590   0.01140    0.08228
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.47880    7.47420   0.00460    0.06155
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.33580   10.32430   0.01150    0.11139
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.76730   10.77770  -0.01040   -0.09650
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20500   10.20470   0.00030    0.00294
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24150   10.24410  -0.00260   -0.02538
瀚亞中小型股基金                                                   22.03000   21.79000   0.24000    1.10142
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.01000   13.17000  -0.16000   -1.21488
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.34000   13.52000  -0.18000   -1.33136
瀚亞巴西基金                                                        5.82000    5.79000   0.03000    0.51813
瀚亞外銷基金                                                       41.56000   40.93000   0.63000    1.53921
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99570    9.97930   0.01640    0.16434
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92620    9.93040  -0.00420   -0.04229
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94580    9.94020   0.00560    0.05634
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.91810    9.91450   0.00360    0.03631
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99260    9.97620   0.01640    0.16439
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95450    9.95890  -0.00440   -0.04418
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.93920    9.93390   0.00530    0.05335
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.91110    9.90790   0.00320    0.03230
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61740   11.61210   0.00530    0.04564
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01200   11.01950  -0.00750   -0.06806
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.92910   12.94130  -0.01220   -0.09427
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.93010   10.94620  -0.01610   -0.14708
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36870    7.36480   0.00390    0.05295
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99770    8.00310  -0.00540   -0.06747
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.19490    8.20270  -0.00780   -0.09509
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07600    7.08650  -0.01050   -0.14817
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.73450    8.74280  -0.00830   -0.09494
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.06210    9.05740   0.00470    0.05189
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35210    9.35840  -0.00630   -0.06732
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.10410    9.11270  -0.00860   -0.09437
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.59000   12.48000   0.11000    0.88141
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.69000   0.09000    0.76989
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.14000   11.04000   0.10000    0.90580
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.64000   10.56000   0.08000    0.75758
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.36940   10.42650  -0.05710   -0.54764
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.78150    9.85030  -0.06880   -0.69846
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.36760    9.41130  -0.04370   -0.46434
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.46710    9.51920  -0.05210   -0.54731
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
瀚亞印度基金-美元                                                  12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.04000   28.98000   0.06000    0.20704
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   11.87000   0.17000    1.43218
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.45000   10.32000   0.13000    1.25969
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.89000   14.70000   0.19000    1.29252
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.00000    8.87000   0.13000    1.46561
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.82000    6.73000   0.09000    1.33730
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.72000    8.61000   0.11000    1.27758
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.72450   12.65930   0.06520    0.51504
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.51950   14.46380   0.05570    0.38510
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.31010   11.26950   0.04060    0.36026
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.10370   11.06700   0.03670    0.33162
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.86400   12.83170   0.03230    0.25172
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.12470    9.07920   0.04550    0.50115
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.79980    9.76220   0.03760    0.38516
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.92660    8.89460   0.03200    0.35977
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.75320    8.72420   0.02900    0.33241
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.34030    9.31710   0.02320    0.24900
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.04510   15.03920   0.00590    0.03923
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.84900   10.82500   0.02400    0.22171
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29780   10.29020   0.00760    0.07386
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68350   12.67850   0.00500    0.03944
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.52000   10.35000   0.17000    1.64251
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.90000   18.61000   0.29000    1.55830
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63470   13.63450   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.75000   29.50000   0.25000    0.84746
瀚亞高科技基金                                                     62.39000   61.61000   0.78000    1.26603
瀚亞理財通基金                                                     26.84000   26.75000   0.09000    0.33645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.40000    8.43000  -0.03000   -0.35587
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.38000    8.42000  -0.04000   -0.47506
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
瀚亞菁華基金                                                       22.58000   22.33000   0.25000    1.11957
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.27140   14.28370  -0.01230   -0.08611
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30870    9.31670  -0.00800   -0.08587
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.30900   11.27080   0.03820    0.33893
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.85220   11.82690   0.02530    0.21392
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.29190   10.27580   0.01610    0.15668
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.71950   10.71450   0.00500    0.04667
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.35590    8.32730   0.02860    0.34345
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.22320    8.20560   0.01760    0.21449
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.73880    8.72230   0.01650    0.18917
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.24860    8.23570   0.01290    0.15664
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07930    8.07550   0.00380    0.04706
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.21900   14.24960  -0.03060   -0.21474
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.85070   10.85420  -0.00350   -0.03225
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95360    9.97230  -0.01870   -0.18752
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56510   11.59000  -0.02490   -0.21484
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.35410   10.35760  -0.00350   -0.03379
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04920   10.07080  -0.02160   -0.21448
瀚亞歐洲基金                                                       10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
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