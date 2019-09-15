中油：汽、柴油明日起各調漲0.5元及0.4元

台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽油價格每公升調漲 0.5 元，柴油價格每公升調漲 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 26.8 元、95 無鉛汽油每公升 28.3 元、98 無鉛汽油每公升 30.3 元、超級柴油每公升 24.6 元。



台灣中油表示，本週受中美貿易談判漸露曙光及沙國宣示堅定減產立場等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 60.73 美元，較前週 58.47 美元上漲 2.26 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.158 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.67％，本週 92 無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油每公升調漲 0.5 元、柴油每公升調漲 0.4 元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。