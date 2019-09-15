中油：汽、柴油明日起各調漲0.5元及0.4元

台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽油價格每公升調漲 0.5 元，柴油價格每公升調漲 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 26.8 元、95 無鉛汽油每公升 28.3 元、98 無鉛汽油每公升 30.3 元、超級柴油每公升 24.6 元。
台灣中油表示，本週受中美貿易談判漸露曙光及沙國宣示堅定減產立場等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 60.73 美元，較前週 58.47 美元上漲 2.26 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.158 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.67％，本週 92 無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油每公升調漲 0.5 元、柴油每公升調漲 0.4 元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽油價格每公升調漲 0.5 元，柴油價格每公升調漲 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 26.8 元、95 無鉛汽油每公升 28.3 元、98 無鉛汽油每公升 30.3 元、超級柴油每公升 24.6 元。