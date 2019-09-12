上市櫃公司大陸、海外投資收益 連兩季衰退

金管會今 (12) 日表示，上市櫃公司今年第 2 季大陸及海外投資收益皆呈現衰退，較去年同期分別衰退 72 億元、308 億元，且已經連續兩季衰退，證期局表示，主要是受到電子產品需求減緩、大中華地區市場疲軟所致。

截至第 2 季止，到大陸投資的上市公司 665 家，上櫃公司 532 家，合計 1197 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1596 家的 75%，較去年底減少 3 家。上市公司累計投資新臺幣 2 兆 2914 億元，上櫃公司 2452 億元，合計 2 兆 5366 億元，較去年底增加 373 億元。

金管會說明，主要是基於營運策略考量，增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

不過大陸方面的投資損益部分，截至第 2 季，上市公司利益 1070 億元，上櫃公司利益 56 億元，合計利益 1126 億元，整體較去年第 2 季減少 72 億元，其中，上市公司本期投資利益較去年同期減少 96 億元，主要是其他電子業因通訊產品需求減緩所致；至上櫃公司本期投資利益較去年同期增加 24 億元，主要是客戶備料增加及成本控管得宜所致。

而海外投資部分 (不含中國大陸地區)，至今年第 2 季止，有 1274 家赴海外投資，占全體上市櫃公司 79.82%，較去年底增加 3 家。至第 2 季止，上市公司累計投資金額 6 兆 616 億元，上櫃公司 5906 億，共計 6 兆 6522 億元，較去年底增加 1166 億元，主要原因來自於上市櫃公司因應營運據點的資金需求和併購、擴大營業據點等，因此讓海外投資金額持續擴大。

但在投資收益方面，今年第 2 季，海外上市公司利益 1837 億元，上櫃公司利益 154 億元，合計利益 1991 億元，較去年同期減少 308 億元。衰退的原因在於大中華地區需求疲弱，以及客戶調整庫存所致。