鉅明在台購地擴產邁入新紀元 高雄新產能2021年加入

美中貿易戰未歇，加速品牌高爾夫球具廠大量轉單到中國以外地區的速度，其中在台設廠的鉅明 (8928-TW) 受惠程度最大，鉅明本身也加速投資擴廠，今 (12) 日並簽約以 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，鉅明主管指出，高雄市新廠連同土地投資金額達 6-7 億元。

鉅明主管指出，投資高雄市新廠占地 3185 坪，今天土地簽約也是鉅明在台擴產新里程碑，鉅明將儘速動工，預計最快在 2021 年年底投產。

鉅明內部訂出 2019 年業績成長 10% 目標，規畫進駐高雄和發產業園區，啟動擴廠作業，預計 3-5 年內球桿頭產能將由目前一年 70 萬顆，擴增到 100 萬顆，增幅達 40%。

目前鉅明生產線已全線滿載，在大筆訂單湧入下，加上上半年稅後純益達 1.22 億元，年增 4 成，每股純益已達 2.4 元，球具業內人看好鉅明下半年訂單將明顯升溫，加上旺季效應，全年每股純益可望超越 5 元。

鉅明為全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made，而 Taylor Made 的另一下單對象是明安 (8938-TW)，目前明安也為因應美中貿易戰的不利產銷情況，著手在越南進行擴廠。