郭董投資的廣州面板廠 除尋求新投資者外、還面臨量產暫停

根據日經新聞報導，富士康創辦人郭台銘個人投資支持興建的廣州 10.5 代面板廠，除了正在尋求新的投資者，同時面板量產計畫可能面臨暫停。

日經指出，位於中國廣州斥資 610 億元人民幣 (約合 86 億美元) 的工廠今年將在滿載的狀況下生產大型先進液晶面板，但由於全球市場供過於求，以及價格暴跌，導致面板的量產計畫將可能被暫停。

消息人士稱，至少有三家日本顯示設備供應商被告知，暫時停止 8 月向廣州 10.5 代廠交貨。

一位熟悉情況的消息人士表示：「郭台銘個人投資的廣州面板廠現正在尋求引進新的投資者。」 「工廠已建成。它不會被廢棄，但由於大型液晶顯示器的供應過剩的壓力，因此完全按計劃運行的時間將被暫停。」

郭台銘是於 2016 年與中國廣州市政府簽署興建 10.5 代面板廠之協議，並稱該項目符合該公司開發 8K 高解析技術的長期戰略，廣州 10.5 代面板廠，是廣州有史以來規模最大的投資項目 ，於 2017 年 3 月動工，與郭台銘在威斯康辛州宣布類似的 100 億美元投資項目僅相距四個月。

至 2019 年，該廣州面板廠理應達到每月生產 90000 片大型面板的生產能力，但由於中國的補貼政策，已導致過去兩年液晶面板價格大幅下降。

譬如中國面板龍頭京東方即於 2017 年開始運營第一間 10.5 代 LCD 工廠，並於 2018 年 4 月開始建設第二間，另一間獲北京支持的華星光電第 11 代 LCD 廠，也已於 2018 年初投入運行。

而在全球經濟放緩和美中貿易戰持續惡化的影響下，全球對大型面板的需求也已出現需求下滑。