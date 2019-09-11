台股盤後—台積電、鴻海拉尾盤 指數翻紅力保5日線

台股今 (11) 日在台積電、鴻海以及金電權值最後一盤大單敲進下，尾盤拉抬近 40 點翻紅，上漲 36.77 點或 0.34%，收在 10778.52 點，重返 5 日線上。

蘋果美國時間周二發表新款 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro MAX，蘋概三王中，大立光收漲 3.31% 最為強勢，台積電尾盤在 4960 張買單敲進下，由黑翻紅，鴻海也小漲做收。

整體蘋概股方面，鏡頭廠玉晶光、鍵盤廠精元、聲學元件廠康控 - KY 等均上漲逾 3%，砷化鎵的穩懋、機殼廠可成等也上漲超過 2%。

至於其餘權值股及大型股，面板大廠友達在實施藏股激勵下，今日延續漲勢，終場大漲近半根漲停，群創也同步上攻，今日上漲 1.82%，背光模組瑞儀也大漲 4.87%。

PCB 相關族群表現持續強勢，金像電、聯茂今日大漲逾 4%、定穎也漲近 4%，台燿漲逾 3%、燿華、台光電、景碩等也均有 1-2% 左右的漲幅；另外，工具機雙雄中，亞德客 - KY 大漲 9.4%、上銀也漲 3%。

IC 族群也是盤面一大亮點，在股後信驊漲 2.8%，重返 800 元帶動下，矽創漲 6%、世芯 - KY 漲 4.3%、昂寶 - KY、虹冠電、祥碩、瑞昱、聯詠、矽力 - KY 等同步走揚。

法人指出，目前大盤呈現短多持續向上意圖，不過，目前指數已來到 7 月底、8 月初的起跌點位置，考量大盤在此處整理了頗長的一段時日，難免存在著較大的調節壓力，對於盤勢亦將連帶造成壓抑，惟短線上恐怕有必要先稍加化解高檔的調節壓力，加上中秋連假在即亦使市場心態趨於觀望，因此盤勢恐不易有積極表現。