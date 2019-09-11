群聯積極佈局IP授權與IC設計 今年簽署合約金額已達4億元

快閃記憶體控制晶片廠商群聯 (8299-TW) 近幾年因應特殊儲存應用市場及需求，佈局 IP 授權與 IC 設計服務，透過與策略夥伴合作，共同開發特定利基市場的 NAND Flash 控制晶片 IC 與儲存方案，今年簽署的相關合約金額已超過 4 億元，未來將逐步貢獻營收。

群聯董事長潘健成指出，近幾年耕耘的 IP 授權及 IC 設計服務，在全球已累積超過 10 間策略合作夥伴，除創造營收逐年成長，今年簽署的合約金額，已超過 4 億元，將在未來年度逐步挹注營收。

潘健成強調，與策略夥伴合作，不僅可縮短產品開發時程，更可透過群聯的技術服務支援，強化特殊應用與利基儲存產品的完整性與品質，創造雙贏局面。

除 IP 授權及 IC 設計服務外，群聯長期佈局毛利較高的工控與車載儲存應用市場，如 POS 機、工業用機器人、數位監控系統、醫療睡眠呼吸控制器、數位電子看板、車用電子數位儀表板、車用電子數位中控台等，今年上半年相關業務營收年增近 25%，產品營收占比也達到歷史新高的 25%，深耕高階儲存應用市場成果漸顯。

展望後市，群聯看好，第 3 季 NAND Flash 市價漲勢成形，加上國際手機大廠將於第 3 季發佈新機，及由超微 (AMD) 引領的 PCIe 4.0 PC OEM 與 DIY 市場升溫，有助刺激 NAND 需求與漲勢，對下半年營收及獲利表現，維持正面樂觀看待。