台灣前8月稅收續創同期高 惟證交稅衰退居冠 大減143億元

財政部今 (11) 日公布 8 月稅收實徵淨額 1201 億元，年增 2.5%，累計前 8 月實徵淨額 1 兆 6360 億元，續創歷年同期新高，年增 1.3%。不過，受到股市交易量低於去年，前 8 月證交稅為 575 億元，較去年同期大減 143 億元，為衰退最多的稅目。

財政部統計處表示，8 月實徵淨額與去年同月比較，以綜合所得稅增加 35 億元、營利事業所得稅增加 34 億元較多；而營業稅減少 26 億元為最。

若拉長時間來看，累計 1-8 月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加 462 億元、遺產稅增加 39 億元、土地增值稅增加 37 億元較多：惟證券交易稅減少 143 億元、綜合所得稅減少 112 億元、營業稅減少 46 億元。

統計處副處長陳玉豐表示，累計前八月稅收創新高的稅目包括營利事業所得稅、房屋稅以及使用牌照稅。其中，房屋稅已達到全年預算目標。

證交稅部分，財政部說明，8 月及累計 1-8 月上市櫃股票平均每日成交值為 1445 億元、1352 億元，都低於去年同期的 1462 億元、1643 億元，加上 8 月因颱風假等影響，使得台股交易天數較少，致全月證交稅實徵淨額 81 億元，較去年同月減少 9 億元、年減 9.5%；累計 1-8 月實徵淨額 575 億元，較去年同期大減 143 億元、年減 19.9%。

整體來說，1-8 月實徵淨額占累計分配預算數 101.4%，占全年預算數 68.5%，因為證交稅去年基期較高，加上購買節能家電減徵貨物稅衝擊下，正負因素互抵下，預期今年稅收維持持平或微幅成長，全年預算數應該可以達標。