金融據點拚轉型 凱基銀打造「開放銀行」 台灣人壽主打保險e化

金融科技浪潮下，各金融業的實體據點積極轉型，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行將中山、天母分行打造為「開放銀行」；不只銀行業者，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽台中分公司也以創新體驗為主軸，主打保險 e 化服務。

凱基銀行今 (11) 日推出該行首家新型態分行「中山分行」，落實「開放銀行」思維，凱基銀行董事長魏寶生表示，凱基銀行目前有 54 家分行，除了今天首家新型態分行外，下一家也將把天母分行打造為第二家開放銀行。

金融科技浪潮下，不少銀行多縮減實體分行數量，凱基銀行的分行家數目標將保持 54 家，魏寶生表示，凱基的分行策略將採取「創新金融」、「實體分行」、「網路銀行」三者併進，其中，實體銀行會依據社區、客戶與自身的需求，進行分行區位的配置與調整，打造特色分行。

凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，該行在積極發展金融數位創新的同時，實體通路經營策略亦落實「開放銀行」思維，結合當地文創品牌與新銳藝術家，跨界合作打造兼具社區共享與人文溫度的服務體驗。

敖蓓寧強調，除中山分行外，凱基銀行第二間新型態分行「天母分行」亦於近日開業，這兩家開放分行後續將邀請更多新銳藝術家、公益畫家策展，同時，分行空間也計劃開放予在地商家或學校申請利用，舉辦公益性質社區活動，成為當地文化社交中心，以打造「開放銀行」。

台灣人壽成立台中分公司，也以創新體驗為主軸，主打保險 e 化服務。(圖：台灣人壽提供)

而台灣人壽今天也正式進駐「中信金控臺中金融大樓」，成立全新台中分公司，並且以數位創新體驗為主軸，包括全新規劃設置「保險數位小棧」，更結合保險櫃台與 e 化金融空間，保戶能夠藉此查詢個人的保單資訊，包含基本資料、保費資料、契變紀錄、借款等。

中信金看好中部地區發展潛力，除了台灣人壽，包括中信銀行旗艦「市政分行」、中國信託證券、台壽保產物保險公司、台壽保資融等，也都已陸續進駐「中信金控臺中金融大樓」，打造一站購足的金融據點。