台股盤中－蘋概股奮起帶頭 長假前多頭保守 多空再戰10800點

蘋果秋季發表會甫落幕，除新機規格升級，價格也較前一代低，蘋果股價昨日也收在全日最高，台蘋概股同步受到激勵，今日股價表態，帶動台股早盤以 10787 點開出，上漲 34 點、漲幅 0.32%，一度突破 10800 點關卡，不過中秋連假在即，追價意願保守，指數開高後隨後震盪收斂，成交量預估約 1200 億元。

蘋概三雄今日領漲，股王大立光開高走高，擺脫外資降評陰影，一度站上 3900 元關卡，漲幅逾 3%；台積電以 265.5 元開出，漲幅 0.9%，盤中在平盤間震盪；鴻海最高至 75.3 元，上漲逾 0.5%。

其他蘋概股也同樣紅通通，8 月營收亮眼的玉晶光，早盤開高震盪走高，最高站上 430 元，漲幅 2.4%；機殼廠可成延續昨日氣勢，今日漲幅逾 3%；其他如台光電漲幅近 4%，精元、穩懋、捷迅、美律漲幅逾 2%。

5G 族群也是盤面亮點，世芯 - KY、聯茂漲幅逾 3%，智原、創意、泰碩、奇鋐漲幅逾 1%，泰鼎 - KY、欣興、嘉聯益、緯穎、台揚等表現也不俗。

相較蘋概及 5G 族群，金融股相對弱勢，兆豐金跌幅逾 1%，新光金、永豐金、元大金、國泰金等皆在盤下遊走。

法人表示，蘋果新機亮點不多，但祭出降價有望激勵換機潮，不過仍要觀察預購及銷售數字，才有助蘋果供應鏈營運；台股短線站穩季線 10680 點支撐，後續仍需觀察國際情勢變化，包括 10 月美中重啟談判、FED 是否再次降息。