二極體產業漸穩但整體有壓 虹揚-KY今年力拚持平去年

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 去年開始受中國政策、貿易戰影響，整體市況不佳，但近期太陽能市況回穩，產業漸趨穩定，虹揚表示，雖然產業需求漸趨穩定，但客戶因貿易戰不明朗，需求仍保守，下半年營運有壓，全年力拚持平去年水準。

虹揚表示，去年中國 531 新政到近期美中貿易戰，整體二極體產業面臨很多挑戰，雖然今年表現漸趨穩定，仍將審慎應對近期市場的變化，調整產品布局，在太陽能、車用電子、電源供應器等產業外，加速拓展消費性電子、照明、醫療、工業應用甚至物聯網等領域，以降低單一產業的直接衝擊。

虹揚指出，因應環境變遷、地球暖化日益嚴重，新能源、替代能源為近年來廣為全球討論議題，近期自主研發出太陽能二極體新產品，下半年將進入客戶測試、驗證，未來有助於持續鞏固太陽能產業鏈，並提升產品品質能力。

產線方面，虹揚表示，5 月啟用中國揚州二廠，產線已完成調整，剩餘二期工程倉庫及員工宿舍，也依計畫於年底前將完成的，目前有桃園平鎮及大陸揚州兩個廠區。

虹揚目前各產品營收占比，太陽能事業約占 36%、整流二極體 27%、橋式整流器 31%，其中仍以太陽能事業比重最大，同時也是需求較為穩定的產品別。

虹揚 8 月合併營收 1.39 億元，月減 0.61%、年減 8.91%，累計今年前 8 月營收達 11.41 億元，年減 23.42%。法人認為，以前 8 月營收表現來看，加上下半年仍有壓力，全年持平恐有不小難度。