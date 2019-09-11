多頭想登高蘋概不能弱 周選結算提防莊家玩雙巴

股王大立光等蘋概股，昨日在蘋果新品發表會前夕，先遭遇賣壓，拖累光學等蘋概股軟腳，大盤連 3 日攻 10800 點關卡留下殘壘。多頭如果想要繼續登高，蘋概股不能軟腳，但今日有周選擇權結算，提防莊家大玩「雙巴」! 關鍵點位為 10744、10777 與 10810 點。

短線多空強弱勢分界為 10777 點，多頭如果還要再嘗試闖關 10800 點關卡，必須先站穩 10777 點，而要正式收復 10800 點關卡，必須收上 10810 點。但 10800 點到 10900 點關卡的 100 點間，還有 10835 與 10877 等 2 個重要中途站。如 10777 點未能挺住，需提防回測 10744 與 10714 點，如 10714 點棄守，則 10700 點關卡拉警報，最後防守點為 10688 點。

蘋果發表新品，市場略感到興奮的則是蘋果 iPhone 11 售價略降，是否能夠提振蘋果新品後續銷售，仍有待觀察。不過電子三王中，今日的利多則是在業績創下新高的台積電身上，台積電務必得挺住，如再上演 8 月業績創高利多，股價卻開高走低，恐將加重台股電子族群的調節賣壓。而引發昨日蘋概調節賣壓的大立光，最好能迅速回穩，否則也不利於指數攻高。

外資在台股的買賣超部分，仍然有配對交易的味道，買超前 10 大中，依舊以金融為居多，而賣超部分，也出現短線漲幅較大的 PCB 等個股。台股今日還有周選擇權結算，仍需提防控盤莊家上沖下洗，大玩雙巴。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)