汎德永業8月年減21% BMW、保時捷新車上市 9月可望回升

汎德永業 (2247-TW) 今(10)日公告 8 月合併營收 21.9 億元，由於 8 月涵蓋整個民俗月達 29 天，不利新車銷售，營收年減 21.2%，累計今年前 8 月合併營收 212.8 億元，則較去年同期持平，預期 9 月起民俗月不利因素消除後，加上 BMW 與 Porsche(保時捷)陸續有新車上市，可望明顯挹注公司整體業績表現。

汎德永業表示，相較去年民俗月平均落在 8、9 月，今年 8 月因涵蓋整個民俗月達 29 天，影響新車銷售，預期 9 月營運可重回成長軌道。

汎德永業強調，第 4 季是新車銷售旺季，BMW 與 Porsche(保時捷) 陸續有新車上市，加上甫發表上市的 BMW 全新豪華旗艦七人座休旅車 X7 與新改款大 7 系列旗艦房車，及 Porsche 高性能運動化休旅車新改版 Macan 等的銷售熱度不減，看好後續交車效益。

BMW 繼 7 月推出全新豪華旗艦七人座休旅車 X7 後，8 月底再發表搭載正統 M Power 高性能動力的運動休旅車 BMW X3 M、X4 M Competition 兩款首發新車，預計 10 月開始交車；此外，X 系列休旅車入門款 X1 於 10 月也將有新改款上市。

房車部份，BMW 7 月發表新改款大 7 系列旗艦房車，包含長、短軸與性能款達 6 款車型，銷售表現不俗，接著新改款的 1 系列房車與被視為 3 系列房車主流車款的 320i，也將由 320i M Sport 打頭陣，將在第 4 季陸續到港，下半年 BMW 新車銷量可望延續上半年雙位數年成長，甚至可以更好。

9 月起 Porsche Cayenne Coupe 高性能跑旅車也將抵台交車，依目前收單情況，與 Porsche Cayenne 一向在國內車市熱銷，Porsche 業績成長新動能應可期；汎德永業認為，Porsche 首款純電動跑車 Porsche Taycan，9 月初在全球發表，預計年底登台，2020 年陸續交車。

售後維修保養業務則維持逐年成長趨勢，也穩定挹注營收獲利，汎德永業在 BMW 及 Porsche 新車銷售成長帶動下，售後維修保養需求同步提升。