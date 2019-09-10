台積電首屆「前瞻佈局大賽」開跑 冠軍可獨得20萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日宣布首屆「前瞻佈局大賽」開跑，為鼓勵台灣年輕學子進入先進製程佈局領域，將廣邀超過 300 名國內大學及研究所年輕學子參賽，共設立超過 20 個獎項，總獎金高達新台幣 60 萬元，除進入決賽的隊伍人人有獎，冠軍更可獨得新台幣 20 萬元。

台積電此次前瞻佈局大賽，將偕同雲端聯盟合作夥伴 Cadence 及微軟 Azure(Microsoft Azure)，規劃一系列線上及線下的教學與訓練課程，盼透過雲端競賽方式，將台積電獨具的最先進半導體製程技術與學界接軌，鼓舞學生學習，並掌握先進製程上的 IC 佈局技術，進入前瞻佈局創新領域，共創未來。

台積電技術發展副總經理侯永清表示，前瞻佈局是先進製程中的決勝關鍵，台積首次舉辦前瞻佈局大賽，除希望學界重視及培育這項能力，也鼓勵有熱情、勇於創新的年輕人，加入半導體產業。

微軟 Azure 將與台積電合作，透過提供具彈性、可靠及安全的雲端運算環境，協助培育新世代的 IC 佈局人才。Cadence 則為此次競賽提供優質的系統單晶片 (SoC) 設計工具與 CloudBurstTM 平台環境，共同培育未來的半導體人才。

「前瞻佈局大賽」即日起開放報名，報名於 10 月 15 日截止，預計 12 月中旬舉辦線上初賽，並於 2020 年 1 月中旬，在台積電以現場實作方式進行決賽。