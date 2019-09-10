兩系統台10月起22頻道恐斷訊 NCC：仍協商中將盡量解決紛爭

針對台北市北都數位有線及新北市全國數位有線兩系統台調處問題，國家通訊傳播委員會 (NCC) 代理主委陳耀祥今 (10) 日表示，將透過調處、行政指導等方式，盡量解決紛爭，市場秩序與消費者權益，是兩個最重要的努力目標。

北都數位有線電視和全國數位有線電視 2 家系統台，與大享多媒體、優視傳播及浩鳴等 3 家頻道代理商，日前召開 2018 年度基本頻道授權費用調處會議，但調處不成立，頻道代理商從 10 月 1 日起，將不再提供頻道訊號，屆時包括新聞台、電影台、綜藝台等在內的 22 個頻道，將因此下架。

對此，陳耀祥今日指出，國內有線電視市場結構，也不是一天兩天造成的，當中包括許多商業利益與糾葛，主管機關得透過調處、行政指導等方式，盡量將紛爭降低進而解決。

陳耀祥表示，還在努力與 2 家系統台業者溝通中，看後續要如何處理，市場秩序與消費者權益，是最重要的兩個目標。

此外，NCC 日前放寬 5G 三共限制 (共頻、共網、共建)，明年 7 月中電信管理法實施後，未得標的業者也可與得標業者共用網路，參與 5G 市場。陳耀祥說，業者只要符合法定要件，申請許可後就可參與。

至於 3.5GHz 主流頻段 5 年內需完成 1000 台建設的義務，陳耀祥說，頻譜是稀有資源，若業者頻譜取得條件連結到特定義務，就有 1000 台建設的義務存在，但若沒有頻譜，業者要與有頻譜的電信業者或非電信業者合作，商業合作模式得由業者自行處理。