縣市首長施政滿意度 潘孟安奪冠 韓國瑜墊底

《天下雜誌》今 (10) 日公布 2019 年縣市首長施政滿意度調查，前 10 名中，綠營縣市占了 5 位，其中，屏東縣長潘孟安擠下三連霸的連江縣長劉增應，躍居第一，而有意參選總統的北高市長柯文哲和韓國瑜，則分居倒數第 3、倒數第 1。

《天下》指出，從調查結果來看，民進黨執政似乎已重獲肯定，2 月因舉辦台灣燈會而大放異彩的屏東縣長潘孟安，擠下連續三年滿意度第一的連江縣長劉增應，躍居第一。

國民黨去年雖挾著連贏 15 縣市的盛勢，但新任縣市長的整體成績多不理想，排名 15-22 名除柯文哲外，全由國民黨包辦，其中，黨內較受矚目的台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜雙雙吊車尾。

國民黨的新奇兵則是女性，這一屆是台灣有史以來最多女性首長（7 位），且清一色都是國民黨。花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠皆擠進前十名。

值得注意的是新北市長侯友宜，首次當市長就躍上第 7 名，是國民黨在新北 (台北縣) 執政 14 年來，拿下的最佳成績。

至於 2020 總統選戰，藍綠對決差距也明顯擴大。根據《天下》民意調查顯示，蔡英文獲 45.9%、韓國瑜則是 34.7%，兩者差距超過 11 個百分點。

根據調查，蔡英文在六都大獲全勝，台北、桃園、台南、高雄均贏超過 10 個百分點。即使是韓國瑜的大本營高雄市，蔡英文也贏 12 個百分點。但在藍營執政的台中市，差距縮小至不到 7 個百分點，新北市更差不到 3 個百分點。

《天下》指出，蔡英文雖前景看好，但潛藏隱憂，因為蔡英文的不滿意度仍高於滿意度，且對蔡英文非常不滿意有 28.2%，高於不太滿意的 24.5%，顯示討厭她的人已經根深蒂固。

另外，當問到未來領導者最應該優先處理的項目，有 35.7% 認為是經濟發展，即使將國家安全和兩岸關係分數相加，仍不敵國人對經濟發展的憂慮。