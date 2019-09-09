高鐵南延有譜？蘇貞昌明視察屏東 將宣布重大交通建設

高鐵南延屏東有譜！行政院今 (9) 日臨時通知，院長蘇貞昌明 (10) 日上午將赴屏東視察，並將宣布「重大交通建設」，由於地點就位於高屏大橋附近，鄰近六塊厝高鐵場址，預料蘇揆將宣布高鐵南延屏東案拍板，左營方案出線機率最高。

根據交通部過去可行性評估，高鐵延伸屏東新路線兩案，包括第 1 案將從高雄燕巢出岔，該路線約 13 公里，若估算台北到屏東行車時間，直達車約需 95 分鐘，工期需時 11 年，運量評估每日約 3900 人到 5300 人次，經費需 756 億元。

第 2 案則是從高鐵左營站出岔，路線長度 17 公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約 109 分鐘，工期約 10 年，運量評估每日約 3500 到 4600 人次，經費估計 619 億元。

交通部日前公布，規劃高鐵延伸屏東新增 2 案，包括經過高雄火車站案，沿著台鐵路廊，地下化經過高雄市區，增設高雄站，再進入屏東六塊厝，經費約需 1000 億元，高雄到屏東乘車時間約 24 分鐘。

另外，行經小港機場案需另設新站，並延伸至屏東潮州，該案涉及市中心的拆遷問題，經費估逾 1500 億元，行車時間約 25 分鐘。

行政院長蘇貞昌明 (10) 日上午將前往屏東視察，並且將宣布「重大交通建設」，外界猜測高鐵南延屏東可望拍板，而左營方案因拆遷戶較少、評估經費較其他三案低，出線機率最高。