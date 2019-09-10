外資葫蘆賣啥藥？轉進金融大玩配對交易

台股昨日拉尾驚險收上 10801 點，但市場觀望氣氛仍濃，成交量又縮至 1162 億元。不過外資動作卻頗耐人尋味，昨日雖持續買超 42 億元，但買超個股集中在金融股與台積電，同時大買群創賣超友達，大玩配對交易。10800 點關卡，多頭要更上層樓，得步步為營。關鍵點位仍為 10777、10810 與 10835 點。

大盤短線多空肉搏戰，已經打到 10800 點關卡，而 10777 點為多方重要防守區，必須站穩 10810 點，10800 點關卡才算正式收復。而 10835、10877 點則是 10900 點關卡前 2 個最重要的中途站，也是多頭能否再次上演「雙軋」走勢的觀察點。不過如獲利了結賣壓較重，或多方信心不足，棄守 10777 點，指數將暫先以盤整看待，下方防守點為 10744 點，10714 點則是 10700 點關前重要的橋頭堡，如棄守 10688 點，這波攻勢將熄火。

蘋果發表會將於台灣時間明日凌晨登場，趕在蘋果發表新手機前，非蘋陣營則是在德國 IFA 展秀新機與 5G 應用。但觀察外資昨日的買超排行，對相關概念股都異常冷靜，反而是大買金融股，買超前 10 大個股中，金融股高達 6 檔! 同時外資也出現大玩配對交易，友達宣布 ADR 將自美國下市，外資也大砍友達 1 萬多張，但卻買超群創 1.2 萬張。

外資轉進金融股，僅集中火力買超台積電等權重股，頗有將重心轉往照顧指數的意味。由於明日有蘋果新品發表會，又碰上周選擇權結算，多方仍需步步為營。中秋前後大盤能否衝關 10900 點? 最關鍵的位置在 10835 點，只要能站穩 10835 點，才有機會再度發動「雙軋」，否則仍以震盪盤整為主。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)