台股盤後－進入高檔套牢區 壓電子、拉金融 勉力守住10800大關

台股今 (9) 日有台積電、大立光領軍，但散熱族群續跌、PCB 拉回，拖累電子股開高走低，電子指數只收小紅，資金輪漲到金融股，拉抬金融指數勁揚超過 1%、收今日最高，由於台股進入高檔套牢壓力區，電子主流降溫之下，台股漲勢收斂，加權指數終場上漲 20.5 點，收在 10801.14 點，勉力守住整數大關，成交值 1159.94 億元。

台股今天跳高站上 10800 關卡，台積電挾基本面亮麗，上漲 0.57%，收在 265 元；大立光盤中雖然突破 4000 元，但是後繼無力，終場小漲 0.25%，收在 3990 元，5 日線有守；鴻海只走一小時紅盤，隨即下壓震盪，終場下跌 0.4%，收在 74.7 元，也是力守 5 日線。

聯發科傳出 P22 晶片成功打入三星即將推出的 A 系列手機，帶動今日股價強漲，股價創波段新高，終場上漲 2.14%，亦帶動 IC 設計族群同步走揚，包含原相、譜瑞 - KY、創意等。

不過追價力道有限，盤中資金明顯壓電子，散熱族群疲弱，雙鴻跌逾 4%，健策、業強、協禧、奇鋐、超眾等皆一片綠油油。

PCB 族群壓力更重，燿華跌近 8% 作收，華通、台郡、精成科、嘉聯益都跌超過 3%。

由於台股進入高檔套牢壓力區，多頭轉進低位階的金融股，新光金因入列台灣 50 成分股，收高 4.71% 最帶勁，上海商銀也漲 3%，元大金、玉山金、中壽、國票金、兆豐金、富邦金、永豐金都漲逾 1%，帶動金融指數上揚 1.09%，收在今天最高。

整體來說，台股因 10800 點以上為高檔套牢壓力區，外資雖然連續反手回補，但是大盤指數日 KD 有過熱現象，內資若逢高不買單，尤其本周為中秋節連假前操作，預期短線會呈現高檔盤旋，若內資扯後腿，甚至要留意台股出現漲多拉回的風險。