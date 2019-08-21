〈力達法說〉轉攻海外有成 全年外銷比重將突破2成

貿易戰導致中國設備需求趨緩，高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 大舉開拓海外市場，並獲成效，第 2 季營收成長，外銷比重提升到 24.3%，創新高，力達估，今年外銷營收比重，將占整體比重 20%，金額較 2018 年成長 10%，比重也將較去年成長 6.8 個百分點。

力達 - KY 第 1 季營收 12.8 億元，產品銷海外比重 14.5%，第 2 季營收為 14.66 億元，外銷比重進一步拉升到 24.3%，創歷來外銷比重占比新高，持續加快減緩對中國市場的依賴度，分散區域風險。

力達 - KY 第 2 季營收為 14.66 億元，毛利率 20.17%，季增 1.2 個百分點，年減 3.54 個百分點，稅後純益 1.03 億元，每股稅後純益 1.03 元；上半年營收 27.46 億元，毛利率 19.61%，年減 4.19 個百分點，2019 年上半年稅後純益 1.67 億元，每股純益達 1.67 元。

法人認為，力達在鋼鐵原物料價格有利因素支撐下，第 1 季營運為全年谷底，第 3 季營收將與第 2 季 14.66 億元持平，毛利率將向上拉升。

力達總經理特助關上傑指出，市場對於空壓機的需求不會消失，只是目前因美中貿易衝突未解，企業資本支出保守，造成需求遞延，力達目前除致力拓展海外，也加速本身技術能力的提升。

力達在自主研發部分，30 匹及 50 匹馬力型號主機已完全自製，7 月正式開展 15 匹馬力自製，覆蓋小規格螺桿需求客戶，預計最快明年達成 100 匹以下馬力主機全自製，占目前螺桿空壓機出貨比重近 7 成。