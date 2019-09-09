永冠-KY 8月營收攀42個月新高 Q3出貨噸數可望創高

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (9) 日公告 8 月合併營收 7.41 億元，受惠風電需求強勁，出貨噸數創上市以來單月新高，達 1.5 萬噸，帶動營收月增 10%，年增 46%，創 2016 年 4 月以來新高。永冠 - KY 前 8 月累計營收 49.18 億元，年增 22.7%。法人看好，在風電需求強勁，及產能持續提升下，永冠第 3 季出貨噸數可望創上市以來新高。

永冠上半年再生能源營收占比，已從去年的 27% 提升至 46%，產業機械由去年的 37% 下滑至 29%，注塑機同樣由 36% 下降至 25%。由於今年注塑機與產業機械業務，明顯受到全球製造業景氣下滑與美中貿易戰影響，營收不如預期，因此永冠日前將全年出貨量由 17 萬噸、下調至約 15 萬噸。

永冠董事長張賢銘指出，今年產業機械業務需求雖不如預期，惟再生能源業務營運動能強，第 3 季出貨將優於第 2 季，整體下半年營運將優於上半年，明年再生能源業務營收占比更是上看 6 成。

永冠 7 月出貨噸數維持高檔，8 月則創上市以來新高，法人看好，在風電需求強勁，及產能持續提升下，永冠第 3 季出貨噸數可望創上市以來新高。

永冠第 2 季成功單季轉盈，由於再生能源業務動能強勁，加上原物料價格趨穩、人民幣貶值、加強費用管控等因素，有利雙率表現，法人認為，下半年雙率將持續提升，可望延續獲利動能，營運看俏。