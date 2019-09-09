台股盤中－電子休息金融傳產接棒點火 外資偏多拉抬一度躍上10800點

台股今 (9) 日隨亞股翻紅，早盤開高一度躍上 10800 點，但因接近前波高檔賣壓套牢區，指數略為拉回，在資金偏多操作下指數仍持續站穩季線，不過今日明顯靠金融、傳產撐盤，預估今天在外資持續回流下，單日成交量可望維持 1300 億到 1400 億元。

美中貿易 10 月可望重啟談判，中國人行 16 日將祭出今年以來第 3 度降準，消息面與政策面激勵資金重回股市，主要亞股今日普遍上漲，上證指數更攻上 3000 點，台股與新台幣盤中股匯齊揚，指數一度攻上 10800 點高點。

台股此波漲勢內資陸續獲利了結下車，改由外資接手並瞄準低基期族群逢低買進，今天主要類股表現中，包括造紙、金融、水泥與半導體等，其中沉寂多時的金融股不受美國聯準會可能持續降息影響，成為資金力捧對象。

金融股由重回台灣 50 成分股的新光金帶頭點火，新光金今日帶量上攻成交量達 10.2 萬張、盤中大漲逾 4%，玉山金、元大金、上海商銀也有買盤進場敲單，股價也有 1% 以上漲幅。

上證指數今天上攻 3000 點，讓陸股 ETF 成盤中資金追捧焦點，包括元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 正 2、富邦上証正 2 今天都有 1% 以上漲幅。

造紙股中台紙漲勢凌厲，盤中大漲 9.9% 直奔漲停，正隆、榮成也在買盤進攻下盤中漲逾 2% 以上。

法人認為，先前進場低接負責穩盤的官股與內資主力，近期陸續逢高調節，改由外資接力進場，持續在台股期、現貨同步偏多操作，引領台股價量齊揚，惟需留意上攻 10800 點將遇高檔套牢賣壓，電子股偏弱下，指數想站穩 10800 點，需等電子股重新站穩較有機會。