登高望月？多方控盤 穩不穩看動能

台股「中秋變盤」之說，今年是否應驗? 本周僅有 4 個交易日，到目前為止，盤勢的行進，仍由多方控盤中，外資也開始回頭，是否能成功在中秋前登上 10900 點關卡? 關鍵在動能! 關鍵點位為 10777、10810 與 10835 點。

台股短線上的強弱分界，已經拉高至 10777 點，多頭要站穩 10800 點關卡，就必須收復 10810 點，而 10835 點則是中秋前後台股能爬多高的重要座標，衝過 10835 點之後，才有機會往 10877、甚至 10900 關卡挺進。但如多方信心不足，短線獲利調節賣壓略重，10777 點未能站穩，指數將暫先以盤整看待，10744 與 10714 點守住，10700 點城池仍在多方掌控中，除非棄守 10688 點，短多的控盤優勢才有疑慮。

外資 8 月在台股大舉賣超高達 2000 億元，但一進入 9 月，外資似乎積極回頭認錯，不過如以周五單日外資買超 92 億元，但周五僅推升台股 23 點，是外資不夠力? 還是短多獲利下車賣壓較重? 短線上近 2 日，仍可能有擔心中秋變盤的節前賣壓，加上台灣時間 9 月 11 日蘋果發表新產品，照往例蘋概股短線常見獲利下車賣壓，因此本周 4 個交易日，指數能否再緩步推高，完全得看買盤能否成功消化短線獲利賣壓。只要未見爆量不漲、爆量長黑，多空的決戰時間仍將落在中秋節之後。

由於目前盤勢由多方掌控，多頭可用之兵相當多，電子三王也以輪動補位方式，一棒接一棒扮演多頭登高指標。但除了電子權值股之外，也可留意低點默默墊高的電子集團股、傳產族群龍頭，例如鴻海集團、華新科集團、台塑四寶、台泥等，低點也都在默默墊高中。由於集團股第 3 季的作帳目標時間為 9 月底，戰線較長，再加上人氣族群如 PCB 等的軋空走勢，都是台股如欲持續登高的助攻要角。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)