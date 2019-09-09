市場追價意願不高 台股10800得而復失

市場預期美國聯準會本月將再降息，帶動亞股走揚，台股今日早盤跳回 10800 大關，不過在台積電、鴻海開高走低壓抑下，指數回測平盤，權值、高價股今日漲跌互見，盤面焦點在金融、半導體及造紙類股，惟追價意願不高，估成交量 1200 億元。

蘋概三王中台積電、鴻海皆開高走低，台積電小漲 0.3%，鴻海由紅翻黑，大立光持續在平盤遊走，權值股今日由聯發科、金融類股領軍，力守紅盤。

金融股今日在新光金納入台灣 50 帶動下，成為資金點火標的，類股漲幅達 0.78%，其中，新光金漲幅近 4%，股價創下 1 年來新高，上海商銀、元大金、玉山金、富邦金皆有逾 1% 漲幅，其餘故股如兆豐金、永豐金、華南金也有近 1% 漲幅。

半導體類股今日在聯發科領軍下，皆有不錯漲幅，聯發科在外資喊出目標價 500 元帶動下，漲幅近 4%，聯陽盤中一度漲停，漲幅近 6%，持續挑戰 40 元大關，威盛、晶相光、新唐也有近 3% 的漲幅，不過訊芯 - KY 則因漲多拉回，重挫 6%，摜破 5 日、10 日線。

台紙今日在買盤爆量敲進下，亮燈漲停，帶動造紙類股上漲表態，正隆、榮成漲幅皆達 2%，寶隆、永豐餘也有 1% 漲幅。

整體而言，台股攻高後回檔，顯現追價意願不高，市場觀望意味濃厚，但在外資持續看好下，台股仍有機會向上突破。