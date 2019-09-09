台股盤前—進入高檔套牢壓力區 無主流帶頭盤勢偏震盪整理

台股上周重返季線，不過，接下來進入高檔套牢壓力區，加上市場觀望美中 10 月協商，短期估將維持高檔震盪整理的格局，但中長期多頭格局依舊不變，可望伺機挑戰萬一大關。

台股上周五在台積電、聯發科、國泰金撐盤下，上漲 23 點收在 10780 點，單周更是大漲 162 點，周線連 3 紅。

法人分析，台股在上週急漲後，本週面臨 7 月下旬的套牢區，大盤將進入短線高檔震盪，而在 10 月份美中重啟談判前，可關注 8 月營收突出的個股或旺季族群，包括蘋概、IC 設計、水泥、風電等。

市場消息方面，鴻海集團旗下面板廠群創助攻集團發展半導體事業，以面板業的利基自主開發完成面板驅動 IC 關鍵捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）技術，已取得及美、中專利，成為全球少數切入 COF 的廠商，將先應用於自家筆電及監視器面板。

不過，摩根士丹利最新報告指出，預測中國京東方明年在 OLED 市占率攀升，將其評級雙升至「優於大盤」，並下修台灣面板雙虎群創、友達獲利預估及目標價。

台灣 5G 商轉在即，NCC 近期進一步放寬 5G 共頻、共網、共建，讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻，業界解讀，此舉也為台灣大與亞太電信合作開路。