台北‧09月06日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 155467 2323 中環 130765 2313 華通 127940 3481 群創 116308 00637L 元大滬深300正2 99771 2367 燿華 79575 2337 旺宏 67415 2409 友達 61144 3037 欣興 58385 00672L 元大S&P原油正2 52167 2888 新光金 37789 00632R 元大台灣50反1 36098 2344 華邦電 33129 2317 鴻海 29147 2368 金像電 27263 1101 台泥 26871 3049 和鑫 25900 2330 台積電 25409 2449 京元電子 23309 3704 合勤控 22392 5876 上海商銀 21898 2481 強茂 21761 2363 矽統 21039 6116 彩晶 20563 2408 南亞科 19900 2887 台新金 19237 2891 中信金 18499 3016 嘉晶 18233 00633L 富邦上証正2 18033 3017 奇鋐 17299
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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