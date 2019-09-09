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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月06日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             155467  
2323   中環                130765  
2313   華通                127940  
3481   群創                116308  
00637L 元大滬深300正2       99771  
2367   燿華                 79575  
2337   旺宏                 67415  
2409   友達                 61144  
3037   欣興                 58385  
00672L 元大S&P原油正2       52167  
2888   新光金               37789  
00632R 元大台灣50反1        36098  
2344   華邦電               33129  
2317   鴻海                 29147  
2368   金像電               27263  
1101   台泥                 26871  
3049   和鑫                 25900  
2330   台積電               25409  
2449   京元電子             23309  
3704   合勤控               22392  
5876   上海商銀             21898  
2481   強茂                 21761  
2363   矽統                 21039  
6116   彩晶                 20563  
2408   南亞科               19900  
2887   台新金               19237  
2891   中信金               18499  
3016   嘉晶                 18233  
00633L 富邦上証正2          18033  
3017   奇鋐                 17299
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