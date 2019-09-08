〈開學錢潮〉保單借款方便籌資 出手前兩大要點不可不知

9 月開學季到，家有求學階段子女的父母又得開始為孩子張羅學雜費，如果到外縣市就學住宿、生活費又是另一筆開支，如果想利用保單借款籌資，三大重點不可不知，包括借款利息按日計算、留意借款本息金額並按時還款，避免保單失效。

目前幾乎各家壽險都有提供保單借款服務，只要保單累積一定程度的價值準備金，要保人可申請保單借款，也因為借款金額出自於價值準備金，因此免徵信、免擔保人、免開辦費等，且撥款迅速，只要申辦幾乎都能順利借款，利率約 2.3%~3% 左右，對於急需資金的人來說相對具吸引力。

目前保單借款管道包括：包括臨櫃辦理，或是到壽險公司官網線上申辦、銀行 ATM 或找業務員協助等，管道多元且撥款比小額信貸迅速。

但要注意的是，保單借款雖較小額信貸方便迅速，但仍有些細節須留意，包括利息按日計算，因此越晚還款累積的本金與利息也越高，對於有長期資金周轉需求的人來說，相對不利。

壽險業者說，保單借款較適合有短期資金需求的人，且要留意的是，透過保單借款最好用來因應短期資金需求，避免為了投資而選擇保單借款融資。

其次，要留意利息與本金金額，當未還款的本金與利息合計超過保單價值準備金時將影響保單效力，甚至因此失效。