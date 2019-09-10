發票小確幸 加開六獎組數 估增94萬個中獎機會

下半年發票更好中，財政部今天表示，9、10 月期起增開 1 組統一發票六獎（獎金新台幣 200 元），估計可增加 94.1 萬個中獎機會，同時，雲端發票部分也將增開 40 萬組 500 元專屬獎項。

財政部表示，今年 9、10 月期到 11、12 月期的的統一發票六獎獎項，將增加至 6 組，約可增加 94.1 萬的中獎機會。

目前統一發票六獎每期原本固定開出 3 組獎項，只要對中頭獎獎號後 3 碼就算中獎，財政部每年會根據預算進行評估，預算足夠就會增開六獎獎項，像是今年上半年就增開 2 組獎項，加上原本 3 組固定獎項，合計共 5 組六獎獎項。

此外，財政部日前也完成「統一發票給獎辦法」修正，賦稅署說，11 月 25 日開獎的 9、10 月期發票將增開 40 萬組的 500 元雲端發票專屬獎。

賦稅署官員說，只要是不列印紙本發票，並將發票儲存在悠遊卡、信用卡或手機條碼等載具中都可參加雲端發票專屬獎與一般紙本發票獎項，如果兩邊都中獎，則可選擇獎金較高的獎項領獎。

目前雲端發票除了加開 40 萬組 500 元專屬獎項外，每期還會額外開出 1.5 萬組 2000 元獎項與 15 組百萬元獎項。