〈開學錢潮〉刷卡繳學費最高享12期零利率 注意4大眉角

隨著開學季剛開始，家長們也陸續收到孩子的學費繳費單，根據主計處所最新公布 107 年度家庭收支調查報告，教育支出占了台灣整體家庭支出的 9.26%，為了協助爸媽們緩解學費繳費壓力，各銀行卯起來推出刷卡繳學費方案，「分期零利率」已是基本款，最高甚至可以分 12 期零利率，但是若想要享有分期零利率，則須注意「是否指定卡別」等 4 大眉角，以免白忙一遭。

刷卡繳學費的分期零利率，雖然多家銀行都有，但卡友要注意的是，分期零利率也設有不同的條件門檻，以台新銀行來說，即日起到 9 月 30 日推出不限卡別繳交學費享最高 1% 回饋，及不限金額最高 12 期分期 0 利率優惠方案

北富銀自即日起至 10 月 31 日止推出學費繳納分期優惠方案，持北富銀信用卡於「 i 繳費平台」或「E 政府平台」繳學費，可享有不限金額 3 期 / 6 期 0 利率、單筆滿 5 萬享 12 期 0 利率的分期優惠；如果是持北富銀 J 卡於「 i 繳費平台」繳納學費，則享不限金額 12 期 0 利率優惠。

凱基銀行表示，私立幼兒園、國中小開學都需要繳交數萬元註冊費，即日起至 10 月 31 日凱基銀提供信用卡繳納學費服務，不限刷卡金額均免收手續費，並可享 4 期 0 利率，若單筆金額滿 2 萬，則可享有 6 期 0 利率方案。

中信銀也是推 10 月 31 日以中信卡繳學費前 6 期 0 利率，最高 1% 現金回饋，其中登錄享 0.7% 回饋，商旅鈦金卡再加碼享 0.3% 現金回饋無上限。

玉山銀行則要選玉山世界卡、玉山尊榮卡、無限卡、公務人員國民旅遊卡單筆學費學費 3000 元（含）以上，登錄享 4 期 0 利率，單筆 5000 元（含）以上，登錄有 6 期零利率。

除了分期零利率優惠，有些銀行還加碼優惠，例如：國泰世華銀卡（商務卡、Debit 金融卡除外）單筆 3 萬（含）以上，登錄享 120 元全家超商購物金、單筆 6 萬（含）以上，登錄享 200 元全家超商購物金。玉山信用卡則是繳學費滿額最高贈 100 元 7-ELEVEN 抵用券，紅利點數最高 100% 折抵學費。

台新卡另外還針對高額學費再加碼，活動至年底，累積刷滿 30 萬（含）以上，再贈 1800 刷卡金。而首次用台新卡扣繳學費，單筆滿 10 萬（含）以上，再贈 350 刷卡金。

想要使用繳學費刷卡分期 0 利率，Money101.com.tw 提醒，要特別留意有無符合銀行的「指定條件」，包括：『是否指定卡別、單筆學費金額門檻為多少錢、有無指定繳費平台、並且記得是否須「網路登錄」或是「語音登錄」』等 4 大關鍵，確實達成條件後才算成功申請 。

此外，Money101.com.tw 也表示，學費並非一般消費，即使刷卡繳費也無法享有信用卡本身的點數、現金回饋、哩程回饋，不過，部分銀行仍針對「我的 E 政府」及「i 繳費」平台等推出繳學費刷卡金回饋、抽獎的專案活動，民眾可以多加留意，選對卡繳費，為自己爭取更大利益。