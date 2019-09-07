〈郭台銘參選總統〉提3點回應與中國的關係「了解不代表會被控制」

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘昨 (6) 日深夜在臉書貼文表示，了解中國，並不代表會受到中國官方控制，他強調，一向以來的立場是非常堅定的中華民國派，加上已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關疑慮會減到最低。

郭台銘貼文指出，當宣佈要投入總統初選時，在日本非常受到關注，有不少他和中國關係為題目的報導，昨晚與東京大學兩岸關係研究小組會面時，對方也提到相關問題。

對此，郭台銘提三點回應，首先強調，了解中國，並不代表會受到中國官方控制，鴻海是 30 年前台商開始到大陸設置生產基地的代表，不僅總公司一直都在台灣，而且對中國而言，鴻海是增加出口，提供當地平均超過 80 萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。

其次，郭台銘表示，從與 SHARP 舉辦國際記者會，仍同時懸掛中華民國與日本國旗，就可以知道一向以來的立場是非常堅定的中華民國派，而當時完全沒有要選總統。

最後，他強調，鴻海早已全球化，在全世界投資，包括日本都設有公司及生產基地，再加上現在工業互聯網的發展，關燈工廠自動化，燈塔工廠，掌握數據使得遷移生產的難度降低，自己已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。

郭台銘指出，反觀 40 年來，擁有包括對美國、中國以及日本等科技與產業經驗，在現今美中貿易戰、日韓產業競爭、台日經貿與科技合作等重大議題，有足夠的經驗與判斷為台日未來 20 年的合作方向提供實質做法。

且日本現在也非常重視中國大陸的市場，在對科技合作有疑慮，及國情不同等障礙上，台日長久以來的關係，可有助於三方市場的合作。