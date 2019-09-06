金融風暴後全球陷入「新三難困境」 財長：三面向改革因應三難困境

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年9月6號20點28分

財政部長蘇建榮今 (6) 日表示，金融風暴後讓財政成本變高，讓全球面臨金融穩定、貨幣與物價穩定等「新三難」的抉擇問題，為因應新三難抉擇，財政政策應從擴大稅基、調整稅收結構，並針對數位經濟進行稅政革新等三大面向著手。

蘇建榮今天出席「劉大中教授紀念研討會」，以「財政、貨幣與金融政策的三難抉擇 兼談賦稅改革」為題發表專題演說。

蘇建榮表示，金融風暴後讓財政成本節節攀升，2009 年引爆的歐債危機讓國際市場同時面臨金融穩定、貨幣與物價穩定、財政永續新三大難題，市場為兼顧這三大難題，因而採取非傳統政策，例如長期實施量化寬鬆政策，但也因此埋下物價通膨隱憂。

蘇建榮進一步指出，金融風暴讓全球的金融機構面臨系統性風險，而金融業又是「大到不能倒」的產業，為維持金融機構穩定，各國政府只好出手協助紓困，但如何維持財政永續就是政府要思考的問題；而為了金融穩定的量化寬鬆，又是造成物價不穩定的關鍵。

舉例來說，政府為平穩物價長期實施貨幣穩定措施，但這會忽略對金融穩定的影響，他以去年美國為例，當時政府因物價波動，要求聯準會要有所準備，這就是貨幣政策對金融穩定影響的案例。

蘇建榮指出，在新三難抉擇下應該用賦稅改革因應，也因此我國未來財政政策將從三大執行方向，包括擴大稅基、調整稅收結構並以大數據掌握數位稅源。

在擴大稅基部分，蘇建榮說，台灣的地下經濟粗估約有 1/3 GDP 的總額，但地下經濟如何課稅仍是個難題，未來要如何做到公平課稅將是財政部繼續努力的目標。

其次則是調整稅收結構，我國目前稅收 50% 來自於所得稅，但當經濟衰退時，所得稅恐怕掉的比消費支出還快，換言之所得稅將隨景氣變動，一旦景氣循環時，將對所得稅造成嚴重衝擊近而影響稅收，應該思考如何調整稅收。

最後，隨著數位經濟崛起，越來越多交易是透過網路進行，財政部將針對數位經濟透過大數據方式掌握應有的稅源。

