搶救台灣Pay市占率 菸酒規費也能掃碼繳費

搶救台灣 Pay 市占率，財政部國庫署今 (5) 日宣布，使用台灣 Pay 繳納政府規費將擴及至菸酒製造與進口業，希望透過擴增用途，拉抬市占率，即日起只要綁定金融卡，掃瞄繳費單的 QR Code 即可繳納菸酒相關規費。

國庫署副署長顏春蘭說，目前菸酒業者繳納規費主要是到銀行、郵局與超商臨櫃繳款，或是使用 ATM、網銀轉帳或是上全國繳費網繳費，即日起還可透過台灣 Pay 繳費，掃碼 QR Code 還可享免手續費優惠，但目前僅可以綁定金融卡方式繳款。

根據國庫署統計，國內菸酒進口商約 2200 多家、製造商約 350 多家，估算包括進口商與製造商每年合計約繳納 2500 萬元規費。

顏春蘭表示，目前已有 67 項政府規費、5600 多種費用可使用台灣 Pay 繳款，另有 2000 多家學雜費用也可透過台灣 Pay 繳費。

台灣 Pay 自 2017 年 9 月上路以來，因不敵國際行動支付品牌大軍壓境，目前是占排名仍吊車尾，市占率僅 4.7%，僅贏過 Samsung Pay。目前我國行動支付市占前五大品牌中，Line Pay 以市占率 22.3% 居冠，Apple Pay 市占率 19.9% 居次，第三名街口支付市占率約 19.7%，Google Pay 市占率 9.1%。