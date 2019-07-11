高盛調評買入 媒體大亨Comcast股價上漲至歷史新高

高盛分析師 Brett Feldman 週三 (10 日) 將美國有線電視巨頭康卡斯特 (CMCSA-US) 股票評級從「中性」(neutral) 上調至買入，並將其加入「確信買入名單」(conviction list)，理由是看好該有線電視媒體有著強勁增長和業務基礎，預期該股會在未來五內調整每股純益後，仍擁有雙位數成長的業績。

康卡斯特股價走勢圖 (圖片: AFP)

消息釋出後激勵股價上揚 1.88%，每股 43.8 美元，來到歷史新高。

Feldman 將康卡斯特股價的目標從 44 美元上調至 54 美元，到今年為止，康卡斯特已上漲 26%。週三 (10 日) 康卡斯特午盤交易成長 0.7%，使康卡斯特年初至今的回報率達到 29%，包括股息，其今年標普 500 指數的回報率為 20%。

Feldman 認為家庭對頻寬增加的需求能會大增，因此傳統網路服務可能不足以滿足市場需求，於是部分用戶可能會選擇轉向康卡斯特的頻寬產品。

他預計，到 2019 年，康卡斯特將接收近 110 萬名頻寬用戶，並且每年至少淨增加 100 萬新客戶。

康卡斯特去年和當時的 21 世紀福斯公司 (21st Century Fox) 競爭，9 月 21 日以拍賣方式競購英國天空廣播集團 (Sky)，康卡斯特最終以 306 億英鎊的價格勝出，因此贏得了多數歐洲有線電視運營商的控制權，擁有近 2300 萬衛星電視用戶。

併購造成的擔憂影響康卡斯特股價 (圖片: Barron's)

Feldman 估計康卡斯特去年的收入每年將增加 3.6%，達到 925 億美元。他預計同期 EPS 將從 2018 年的 2.53 美元增長 11.6%，得益於越來越多家庭轉移至更高速頻寬網路。

同時，Feldman 預計未來五年付費電視用戶將加速增長，而這些網路收益將能彌補收入造成的損失。