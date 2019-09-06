致伸8月營收86億元寫新高 下半年可望逐季成長

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年9月6號1點37分

電聲元件廠美律 (2439-TW) 及致伸 (4915-TW) 公布 8 月營收，致伸 8 月營收 85.79 億元，創新高，月增 16.49%，年增 33.72%；美律自結 8 月營收 35.83 億，創歷史同期單月新高，月增 17.39%，年增 0.05%。其中，致伸耳機產品訂單能見度高，客戶拉貨動能強，法人估，今年營收有望逐季成長。

致伸 8 月營收 85.79 億元，創新高，月增 16.49%，年增 33.72%，累積前 8 個月營收 462.9 億元，年增 19.38%。

展望下半年，致伸財務長蕭英怡日前表示，旗下子公司 Tymphany 聲學新品已陸續量產、出貨，加上耳機今年還有 2 個開發案，手機 3D Sensing 鏡頭模組新案也進入量產，今年下半年將寫新紀錄，法人估，新品出貨挹注下半年動能，第 3、4 季營收將續創高。

美律自結 8 月營收 35.83 億，創歷史同期單月新高，月增 17.39%，年增 0.05%，前 8 個月累計營收 242.36 億，年增成長 37.94%。

美律日前表示，由於客戶提前拉貨，第 3 季旺季不旺，營收拚估持平第 2 季，第 4 季訂單能見度不高，營運保守看待，對娛樂產品仍樂觀。

美律表示，第 3 季產品銷售方面，耳機下滑雙位數，真無線藍芽耳機有 3 款產品量產中，估明年底前將生產 10 個商品，其中 1-2 個產品對營收貢獻度較高。