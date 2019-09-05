台股盤後—價量齊揚大漲近百點 站回10700點並收復季、半年線

美中敲定 10 月初進行協商，激勵亞股大漲，台股今 (5) 日跳空開高，由電子三雄領軍強漲，帶領權值股上揚，台塑四寶走出先前頹勢，反彈強攻，富邦金、國泰金等金融權值股也跟進表態，指數終場大漲 99.62 點，收 10756.93 點，站穩季線與半年線之上，成交量達 1537.4 億元。

台股今日上市類股中，僅運輸、電纜、紡織、生醫、資服、觀光、玻璃指數收黑，其餘指數均收紅，其中半導體族群表現最強勢、漲幅 1.79%，其次為漲幅 1.68% 的電子零組件族群，表現最弱勢的則是玻璃指數、下跌 1.12％。

櫃買市場今日早盤攻高後，盤中一路走低，午盤翻黑隨後拉回盤上，終場上漲 0.13 點，以 140.8 點作收，成交量約 421.1 億元。上櫃指數部分，僅機械、生醫、鋼鐵、電通、營建、光電、資服、文創、遊戲指數收黑，其餘指數均收紅，電子零組件族群表現同樣強勢、上漲 1%，其次為漲幅 0.97% 的電子設備族群。

電子三雄方面，台積電今日跳空開高，終場上漲 2.14%，收在 263 元，站穩 5 日線之上；股王大立光上漲 1.26%，以 4030 元作收；鴻海上漲 0.81%，收在 74.9 元，觸及年線。

PCB 族群今日續強，華通爆 13 萬張大量、強攻漲停價 36.6 元，為近 15 個月新高；燿華則同樣爆量達 12 萬張，站上漲停價 35.5 元，創逾 11 年來新高價；欣興強漲逾 8%，高技大漲超過 7%，台光電、育富、先豐、聯茂漲幅均逾 2％，瀚宇博、楠梓電、精成科、嘉聯益表現也都不俗。

記憶體族群今日由南亞科領軍走揚，強漲逾 5%，華邦電、威剛、宇瞻也都站穩盤上。台塑四寶歷經先前的疲弱走勢後，展開強彈，台化大漲逾 2%，南亞、台塑也上漲超過 1％，台塑化同樣收紅。

法人認為，台股今日因美中傳出將協商的消息大漲，不過，短線走勢仍得觀望外資動向，並留意 8 月營收表現佳的個股。