玉晶光市占率可望持續增加 蘋果新機上市前外資上調目標價

玉晶光 (3406-TW) 7 月營收大幅跳升，受外資點名看好，外資出具報告指出，玉晶光將受惠 iPhone 新機上市，加上 5P 與 6P 鏡頭市占率成長，另外還有內部技術提升，營運後市看俏，調升目標價上看 600 元。

玉晶光近年投入大量研發經費，導入大數據智慧製造，從光學設計、模具開發到生產良率等，都有大幅改善，不僅營運擺脫過去大起大落宿命，今年更首度在 iPhone 新機上市前，通過後置鏡頭認證，將是多年來首次出貨 iPhone 後置鏡頭，外資看好玉晶光營運前景。

外資也提到，今年玉晶光在廣角與超廣角產品良率增加下，將站穩 iPhone 鏡頭第二供應商，僅次第一名的大立光 (3008-TW)。

外資在最新報告中指出，玉晶光持續增加手機鏡頭市占率，其中 5P 超廣角與 6P 廣角鏡頭，市占率都有成長現象，有助玉晶光第 3 季及下半年營運。

由於玉晶光 7 月及第 2 季毛利率皆高於預期，外資上調玉晶光第 3 季業績，預估玉晶光第 3 季合併營收將達 46.44 億元，單季每股純益約 11.4 元，其中 iPhone 鏡頭營收將成長 3 倍，佔玉晶光銷售額 75%，給予玉晶光「買進」評等，目標價上看 600 元。

不過，外資也強調，仍須留意未來 iPhone 銷售狀況，以及玉晶光良率是否符合預期、還有鏡頭供應商的競爭、產能擴增情況，以及蘋果對鏡頭的要求，都可能影響玉晶光未來走勢。