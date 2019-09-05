美對台軍售66架F-16V 政院拍板編列特別預算2500億元

美國國務院日前批准售台 66 架 F-16V 新型戰機，行政院會今（5）日拍板通過國防部擬具的「新式戰機採購特別條例」草案，編列特別預算 2500 億元支應，將函請立法院審議。

根據國防部規劃，預計明年將完成簽署發價書，2021 年到 2022 年由美方進行細部評估，確認需求與準備生產，2023 年到 2026 年陸續交機。

行政院長蘇貞昌指出，鑑於中國近年來對我空防威脅倍增，不只軍機繞台航行次數劇增，今年 3 月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅我國防安全。台灣作為國際負責任的一員，需要先進武器維護自身安全，也將持續提高對國防的投資。

美國國務院日前批准對台灣的 F-16V 軍售案，總價值約 80 億美元，其中包括 66 架戰鬥機、75 台奇異公司 (General Electric) 的發動機，以及其他相關系統設備。

蘇揆表示，這起軍售案是自 1992 年向美國購得 F-16 A/B 型戰機以來，時隔 27 年，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案，顯示台美關係不斷升級突破。

不過，因美國行政部門 8 月 20 日才完成程序，來不及納入我明年度預算中，因此必須編列特別預算 2500 億元支應。國防部表示，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理。

蘇揆也指示，本案函請立法院審議後，請國防部積極與立院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。本條例自公布日施行至 2026 年 12 月 31 日止。