全球投行獲利寒冬 2019上半年營收創13年新低

全球投資銀行上半年出現景氣寒冬，據市調公司 Colition 今 (5) 日公布數據，受到經濟增長放緩及低利率衝擊，今年上半年全球投資銀行營收大幅縮水，觸及 13 年低點。盈利能力亦受到影響，下挫 500 個基點至 31%，為 4 年新低。

數據統計，全球投行上半年營收來到 768 億美元，跌幅達 11%。以業務分類來看，固定收益、貨幣與大量商品交易營收下滑 9%，諮詢服務營收下滑 8%，其中又以股票交易營收跌幅最大，下跌 17% 至 221 億美元。

(圖：Dealogic)

從近年來投行紛紛削減人員規模便可發現營收疲軟的徵兆。瑞銀 (UBS-US) 近期傳出因獲利不佳，打算重整投資銀行部門，並實行裁員計畫，裁撤人數估達百人。

此前，德意志銀行 (DB-US) 因身陷財務危機，企圖全面改革銀行業務。該行受影響部門包含股票、證券交易業務，裁員範圍除了歐洲，後期更擴大至全球，如北美、亞洲地區。

該行今年第 2 季淨虧損達 28 億歐元 (約 31 億美元)，計畫透過 74 億元改造計畫，退出全球股票業務並縮減投資銀行部門，預估 2022 年前，員工裁減人數將達 1.8 萬人。

德意志銀行股價走勢 (圖：Investing.com)

銀行分析師 Christian Bolu 表示，投資銀行將在第 3 季將面臨更艱困的前景，在股票及證券業務，除了北美地區實現年增長 5% 外，其他地區普遍將呈雙位數下滑。其中，歐洲地區投資銀行受創幅度恐怕最大。

他認為，主要原因在高資本需求及負殖利率等因素交重影響下，導致投資者獲利縮水，並影響投資意願，使得歐洲地區的投資銀行再度承受巨大壓力。