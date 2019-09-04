2020年全球物聯網產值將快速成長 建築、車用與醫療成長幅度最大

物聯網近年快速成長，根據 Gartner 報告指出，2020 年全球物聯網端點電子營收預估達 3890 億美元，其中建築物聯網成長將最快，其次為車用和醫療，而公共服務涉及的物聯網規模將最大。

Gartner 預計 2020 年全球物聯網端點電子設備營收中，將集中在北美、大中華和西歐 3 個地區，共可拿下整體市場營收的 75%。2020 年北美地區營收將達 1200 億美元，大中華區為 910 億美元，西歐地區則以 820 億美元排名第 3。

各領域物聯網的成長與預估 (圖: Gartner 報告)

建築方面的物聯網應用非常多樣，其中智慧電表能準確測量並收取家用電費，及連網照明、室內監控與入侵偵測等，Gartner 也指出，2019 年建築自動化已成長 35%，預計 2020 年將成長 42%。

其中，2020 年智慧電表成長幅度，將是建築物自動化中最大，其中以大中華區和西歐為主，佔比達 38%。相較之下，北美物聯網採用率最高將是建築入侵偵測，門窗感測器就占全部物聯網端點的 8%。

Gartner 報告指出，2020 年車用物聯網將成長 30%，消費性市場關注具連網功能的汽車、連網列印及複印等兩大類使用案例，其中連網汽車可進行車隊管理，有助物流業將增加運作效率，而連網列印及複印相關等印表機和影印機，未來也將貢獻可觀支出，但預計將慢慢式微。

根據 Gartner 的預測，於 2020 年醫療照護則將成長 28%，其中醫療方面除能即時監控病患生理數值外，慢性病偵測也是帶動醫療照護部門物聯網端點數成長的最主要項目；此外公共服務則因城市與運輸更新需求大且涉及範圍廣所影響，使其規模相對龐大。