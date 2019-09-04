台灣巴拉圭45項產品獲優惠關稅 5日生效

經濟部國貿局今（4）日宣布，台灣與巴拉圭經濟合作協定（ECA）去年生效，雙方也就第 3 至 6 號決議文內容達成共識，經相互通知完成必要的內部法律程序後，將從 5 日起正式生效。經濟部表示，雙邊貿易持續成長，效益逐漸顯現。

經濟部指出，決議文內容包含我給予巴方 31 項產品優惠關稅及配額待遇，巴方則給予我 14 項產品優惠關稅，合計 45 項。

其中，巴方輸台蔗糖每年 6 萬公噸配額內免關稅（粗、精糖配額分別為 5 萬、1 萬公噸）；巴國輸台冷凍豬筋分 5 年降至零關稅，及馬黛茶等 29 項產品立即降至零關稅。

另外，巴國則調降我米粉產品輸巴關稅至 2%；我方梭織物、針織品、手提袋等 13 項產品輸巴關稅也同時調降。

經濟部指出，經評估巴國所提及的產品，2017 年自巴國進口 54.2 萬美元，均無損國內產業，且有助鞏固邦誼，深化雙邊經貿關係。

今年上半年台巴雙邊貿易總額達 4768 萬美元，年增 88%，其中，我自巴國進口 2249 萬美元、對巴出口 2519 萬美元。我自巴國主要進口產品為牛肉，占 94%，為我第 4 大牛肉進口來源國。

經濟部表示，台巴 ECA 生效迄今，效益逐漸顯現，雙邊貿易持續成長。巴拉圭是南方共同市場（MERCOSUR）成員，與巴西、阿根廷、烏拉圭享關稅優惠，且近 10 年來平均經濟成長率維持 4% 以上，是台灣進入南方共同市場的重要夥伴。