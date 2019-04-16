〈分析〉5G開啟物聯網世代！但資安問題也隨之而來？

隨著越來越多手機廠商啟用 5G，高速網路世代的來臨，讓越來越多裝置能夠與物聯網 (IoT) 互通，並且共享資料和數據，使得許多人對於物聯網資料的安全防護堪憂。即將推出的 5G 高速網路能否幫助提升物聯網的安全性？

據科技網站 ZDNet 報導，如今隨著網路世代的發展，資料都在物聯網上共享，使得物聯網容易成為駭客的目標，尤其像是分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊的目標已日漸成為嚴重的資安問題，部分原因在於其中涉及許多不同的組件。

Bloor 數據研究分析公司的基礎 IT 研究主管 Paul Bevan 表示，目前物聯網的兩大主要安全問題是物聯網設備本身缺乏有效的維安裝置，還有許多不同的網路程式標準。

「問題不在於標準本身，而是在不同網域和程式之間進行轉換的挑戰」 Bevan 補充說道「否則你幾乎就沒有防護，而且在程式之間轉換也可能是個弱點。」

研究公司國際數據資訊公司 (IDC) 的物聯網和手機網路基礎設施高級研究分析師 Patrick Filkins 表示，物聯網的安全防護通常會封存現有的安全威脅。

不過網路安全仍有其他挑戰出現，例如，企業長期以來一直在研究如何解決終端安全問題。

Filkins 說：「部署數百甚至數千個傳感器相關裝置所花費的成本，也無法相對平衡終端安全性」。這可能會使這些端點容易受到駭客攻擊。「我們得花更多心力來讓網路技術資源盡量遠離終端。」Filkins 說道。

5G 安全問題

Gartner 公司的研究估計，2018 年全球物聯網的維安支出將達到 15 億美元，比 2017 年的 12 億美元增長 28%。企業希望能看到市場對網路工具和服務的需求，旨在改進搜尋和資產管理系統，軟件和硬件安全評估以及滲透測試。

Filkins 說， 5G 本身不會解決物聯網的安全威脅，需要來自手機運營商，企業客戶和專業供應商等一系列利益相關者的共同努力才來解決這些資安問題。

(圖: AFP)

隨著網路本身升級到 5G，升級網路安全的需求也隨之出現，Filkins 說：「運營商主要專注於保護他們的網路免受外部入侵，例如像互聯網。而通過物聯網，駭客更有可能從網絡內部或通過『中間人』進行入侵攻擊。」

Filkins 表示，運營商以及利用 5G 物聯網的企業可能會更加仔細地研究如何更有策略地整合安全措施，其安全性可能比以前的網路世代多更多。

5G 會如何影響物聯網?

Bevan 說，網路延遲將降低，頻寬增加，並且能將網路部份專門給特定 5G 設計使用者，4G 無法使用的新手機和遠端裝置也能在 5G 網路下使用。

「不過最受 5G 推崇的領域，應該是自駕車和操控遠程醫療設備，這兩個領域上發生的網路延遲問題，將可能造成威脅生命的嚴重問題」Bevan 說。

他說，如果用戶需要現場設備的即時回應，那麼 5G 很可能成為主力。

Filkins 則表示，新的無線手機網路將能讓企業，把更多的端點無縫連接到網路上。「5G 將是企業連接端點的潛在替代品的另一種工具」他說。

雖然 5G 正在被物聯網大肆宣傳，但許多用戶將繼續依賴利用現有的無線網路 (如 WiFi) 等基礎設施。Filkins 說道， 5G 的低延遲性將吸引許多代理商，例如製造商。

Filkins 補充說，物聯網之於 5G 的一個關鍵是將網路服務提供商的手機核心和無線電接入網 (RAN) 等部分相關的設計原則。 5G 的核心部分旨在有效地促進各種物聯網應用。

值得一提的是，許多 5G 運營商正致力與企業一起推動長期演進技術 (LTE) 網絡上的蜂巢物聯網，Filkins 說。「隨著時間的推移，這些現有的基於 LTE 的物聯網連接將由多接入 5G 架構提供服務，同時也將為 5G IoT 連接提供服務」他表示。