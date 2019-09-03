匯豐銀行（HSBC）宣布，已成功利用區塊鏈技術完成首宗以人民幣計價的信用證交易。

據稱，這筆交易由香港兆馳電子（MTC Electronic）發起，主要是為了向母公司深圳市兆馳股份出口液晶顯示零件和面板，並在 R3 區塊鏈聯盟 Corda 所開發的區塊鏈貿易融資平台「Voltron」上進行，由匯豐中國代表兆馳股份透過 Voltron 向匯豐香港發出數位化信用證，經香港兆馳審核確認信用證後，再將貿易相關文件上傳至 Voltron 以完成交易。

匯豐表示，借助區塊鏈技術的特性能有效縮短交易時間、加快企業資金周轉的速度，並指出，傳統紙本信用證文件的交換通常需耗時 5 至 10 天，但如今已能透過區塊鏈技術在 24 小時內完成。

目前為止，匯豐在 Voltron 共完成 9 筆貿易融資交易，其中首宗中國區塊鏈跨境信用證交易於今年 4 月完成。

迄今為止，使用該平台進行的交易多為試驗性質，不過，滙豐集團環球貿易及融資服務亞太地區主管 Ajay Sharma 表示：「平台的開發正取得進展，未來有望推出完整交易服務，為銀行業提供一種商業上可接受的模式。我們希望透過區塊鏈技術將交易的成本降到最低程度，同時還附帶其他好處，比如提高效率。」

這篇文章 匯豐銀行使用區塊鏈平台「Voltron」完成首宗人民幣信用證交易 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』