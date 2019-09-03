台灣電子支付大整合 金管會：LINE Pay、街口最快明年可互轉帳

為進一步衝刺國內行動支付，金管會擬修法開放電子支付帳戶之間可以互相轉帳，金管會表示，電子支付跟電子票證將合併成同一法規合併管理外，未來民眾的不同電子支付帳戶裡的資金可以互相轉帳，例如：街口支付帳戶跟 LinePay 一卡通帳戶可以互相轉帳，力拚本會期送進立法院審議，最快明年可上路。

金管會說明，目前電支沒有辦法成為財金公司直接會員，一定要找一個銀行做管理行，才能做資金移轉清算，金管會日前發布「電子支付機構管理條例」修正草案，電子票證跟電子支付將整合成同一法規，且計畫由財金公司規劃成立「跨機構共用平台」，屆時電子支付業者也能納入到財金公司會員。

金管會進一步指出，現在只能在自己支付業者的帳戶間轉帳，例如只能在街口支付的帳戶之間互轉而已；但電支業者納入財金公司會員後，未來不同電子支付的帳戶之間可以互相轉帳，也就是例如，未來可以街口支付帳戶跟 LinePay 一卡通帳戶之間就可以轉帳，更為便民。

市場上所謂的電子票證，是指悠遊卡、一卡通、icash 等；電支業者例如街口支付、LinePay 一卡通 (電票兼營電支)、歐付寶、橘子支付等，未來修法過後就不再分電票跟電支，將統一稱為電支業者。

金管會表示，因為國內也有 21 家銀行有兼營電支，因此開放銀行也加入「跨機構共用平台」，因此，未來電支跟信用卡的點數回饋也可望能整合，例如：銀行信用卡的回饋點數可以整合成街口幣統一使用。