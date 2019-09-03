◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 進階 易威 晟楠 元大美債7-10 精確 韋僑 強生 天良 大略-KY 元大美債1-3 淳紳 久陽 其祥-KY 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 統新 東林 德麥 勝昱 群益10年IG金融債 利機 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰5Y+新興債 協益 友銓 世坤 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 上揚 倉和 萬國通 精確 富邦全球高收債 系微 三圓 聚紡 宏易 國泰中國政金債5+ 茂迪 雙喜 公準 唐鋒 富邦中政債0-1 沛亨 力泰 健信 聯光通 FH中國政策債 精測 理銘 永彰 通訊-KY 凱基中國債3-10 倉和 亞都 至興 榮群 凱基新興債10+ 易飛網 老爺知 大詠城 新零售 凱基科技債10+ 泰偉 東凌-KY 萬在 恩得利 群益AAA-AA公司債 邁達康 健椿 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 百德 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 科際精密 元炬 FH能源債 唐鋒 及成 FH製藥債 福盈科 和進 FH新興企業債 大恭 耀勝 FH20年美債 永純 倚強 FH中國信用債 康聯訊 錦明 中信優先金融債 台聯電 鑫創 凱基AAA至A公司債 韋僑 宇環 凱基金融債20+ 威潤 廣寰科 凱基美債25+ 創威 點晶 國泰A級金融債 晉椿 斐成 富邦中國投等債 久陽 泰谷 富邦金融投等債 松和 典範 元大10年IG銀行債 新零售 益通 元大10年IG電能債 李洲 振維 FH公司債A3 元炬 迎輝 FH次順位IG金融債 及成 重鵬 FH美元信用債1-5Y 新洲 研勤 群益A級公司債 耀勝 欣厚-KY 群益AAA-A醫療債 倚強 兆遠 中信美國公債20年 至寶電 寶得利 中信中國債7-10 宇環 太欣 中信中國美元IG債 廣寰科 系統電 B新光美債1-3 雙鴻 天剛 B新光美債20+ 幸康 世紀 第一金美債20+ 泰谷 華容 第一金金融債 10+ 熱映 建榮 第一金科技債 10+ 力致 立衛 永豐10年A公司債 森寶 天揚 永豐15年金融債 昇達科 鈺創 永豐7-10年中國債 矽瑪 佳總 凱基醫療保健債 先益 合正 凱基IG精選15+ 泓格 金利 台新美元銀行債 博磊 寶聯通 台新中國政策債 東林 凱鈺 新光15年IG金融債 盈正 德宏 富邦新興投等債 晟楠 合邦 富邦歐洲銀行債 艾恩特 萬旭 中信新興亞洲債 精聯 久正 中信EM主權債0-5 德微 上揚 合世 緯軟 全譜 易威 數字 易通展 天良 世紀 茂迪 盛弘 友銓 元隆 南璋 立衛 沛亨 勝昱 合正 九暘 冠好 凱鈺 凱碩 萬國通 通泰 全達 飛寶企業 合邦 奧斯特 光明 亞元 保銳 精確 萬旭 越峰 宏易 順發 商丞 唐鋒 欣技 英格爾 大立 亞通 士開 聯光通 全譜 昇益 通訊-KY 元隆 志嘉 統新 廣錠 富裔 榮群 光菱 燦星旅 新零售 奧斯特 富驛-KY 恩得利 三圓 劍湖山 李洲 三豐 德記 凱柏實業 雙喜 泰偉 元炬 力泰 華義 及成 理銘 昇華 和進 惠普 得利影 耀勝 安心 鼎創達 倚強 燦星旅 台境 錦明 富驛-KY 愛地雅 鑫創 亞都 邦泰 宇環 老爺知 廣寰科 滿心 點晶 東凌-KY 斐成 紅馬-KY 泰谷 德記 典範 弘帆 益通 大展證 振維 誠品生活 迎輝 華義 重鵬 得利影 泓格 時報 磐儀 旭然 研勤 鼎創達 連展投控 益張 欣厚-KY 捷必勝-KY 兆遠 旭源 寶得利 紅木-KY 太欣 綠河-KY 系統電 花王 天剛 欣雄 世紀 欣泰 華容 合騏 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 霖宏 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 伍豐 奧斯特 保銳 越峰 新漢 商丞 英格爾 三圓 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 耀億 鼎創達 霹靂 台境 愛地雅 邦泰