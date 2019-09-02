入摩發威 A股單日北上資金創今年新高 9月資金行情持續加溫

MSCI 第二階段提升 A 股納入因子，8 月 27 日收盤後生效，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰投信今 (2) 日表示，滬股通單日北上資金淨流入人民幣 71 億元，深股通亦淨流入人民幣 41.71 億元，合計北上資金單日淨流入人民幣 112.71 億元，創今年以來單日新高紀錄；並帶動上綜指數上漲約 1%。截至 8 月 28 日，今年北上資金已淨流入人民幣 1144.96 億元，9 月陸續將有富時、道瓊兩大國際指數體系將納入 A 股，預期 A 股資金面的撐盤力道仍可期待。

市場表現方面，陸股 ETF 上周受貿易戰升溫影響，一度受挫，但隨即止穩。國內唯一追蹤 A50 指數兩倍報酬的「A50 正 2」ETF(00655L-tw)，今日早盤以漲約 2% 開出，終場收漲 1.77%，國泰投信 A 股 ETF 基金經理鍾郁婕表示，貿易戰訊息已多次測試市場，對行情的短期衝擊已出現「邊際遞減現象」，後續美國總統川普又聲稱「中方表示希望達成協議」，且中國商務部也於近期表示，9 月將赴美協商，代表雙方仍保持有效溝通，故對於 A 股後勢規劃，仍可多回歸聚焦基本面及個股業績面。

中國國家統計局於日前公佈工業企業獲利數據，7 月工業企業獲利總額年增 2.6%，較 6 月的年減 3.1%，出現由負轉正，市場解讀主要是受惠於官方「減稅降費」利多政策的成效。

個股來看，股王貴州茅臺仍在歷史新高附近強勢整理，五糧液與洋河股份等亦緊追其後；權值金融股部份，平安銀行、招商銀行等業績中報皆顯示不僅營收續增，不良貸款率更出現雙降，資產質量改善，等重點股都可持續關注。

風險方面，鍾郁婕指出，中國下半年經濟確實有放緩壓力，後續需觀察人行是否出台降準等貨幣政策，進行宏觀調節；而全球景氣何時能回溫，則仍須視中美貿易談判進度。在操作上，可以長線心態，留意藍籌型 A 股 ETF 佈局的機會。